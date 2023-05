Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do finále play off o EKL

semifinále play off o EKL:



FK Železiarne Podbrezová - MFK Ružomberok 0:3 (0:3)



Góly: 3. Madleňák, 43. Gerec, 45.+3 Chrien (z 11 m), ŽK: Chrien, ČK: 45.+2 Bakaľa (Podbrezová). Rozhodovali: Kráľovič - Hancko, Jekkel, 1130 divákov.



Podbrezová: Ludha - Bartoš, Bakaľa, Oravec - Blahút (84. Mielke), Bariš (71. Faško), Paraj, Ďatko (71. Kukoľ) - Talakov (46. Horvát), Pavúk - Špyrka (46. Kováčik)



Ružomberok: Krajčírik - Fabiš, Malý, Mojžiš, Selecký - Šefčík (89. Macejko), Zsigmund, Domonkos, Madleňák - Chrien (81. Luterán) - Gerec (78. Boďa)

Podbrezová 23. mája (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do finále play off o Európsku konferenčnú ligu. V utorňajšom stretnutí semifinále zvíťazili nad domácim FK Železiarne Podbrezová 3:0 a o účasť v pohárovej Európe zabojujú v piatok 26. mája o 17.30 h na ihrisku MŠK Žilina.Podbrezová v tejto sezóne Fortuna ligy nezdolala Ružomberok ani raz a hotovala sa, že piaty pokus bude úspešný. Už po prvom polčase však nádejna dobrý výsledok zhasla. V 3. minúte išli hostia do vedenia zásluhou Madleňáka, druhý gól pridal v 43. minúte Gerec. Útočník Ružomberka potrestal hrubú chybu Bariša, keď jehopribrzdila voda a Gerec poslal loptu do siete. Katastrofálne úvodné dejstvo podčiarkol faul Bakaľu vo vlastnej šestnástke, za ktorý inkasoval červenú kartu a jeho tím tretí gól - 0:3. V druhom polčase Ružomberok nepripustil drámu a udržal si trojgólový náskok.Víťaz play off sa pridá k dvojici FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava, ktorá si miestenku v EKL zaistila v rámci riadnej sezóny Fortuna ligy.