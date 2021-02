Fortuna liga: Futbalisti MFK Ružomberok prehrali s FK Senica 2:3

MFK Ružomberok – FK Senica 2:3 (1:2)



Góly: 44. Kostadinov, 73. Regáli - 20. Košťál, 40. Turčák, 69. Piroška. Rozhodovali: Glova – Kováč, Košecký, ŽK: Regáli – Gallovič, Kopečný, Piroska, Asanovič, ČK: 76. Regáli (po druhej ŽK), bez divákov.



Ružomberok: Krajčírik – Mrva, J. Maslo, Mojžiš – Múdry (46. Gerec), Zsigmund – Ďungel (46. Čurma), Brenkus (78. Boďa), Kostadinov, Madleňák – Regáli



Senica: Fryšták – Kopečný, Asanovič, Carrillo, Šimčák – Addo (46. Gallovič) – Turčák (61. Majdán), Gamboš, Piroska (89. Duda), Košťál (66. Totka) – Malec

Futbalisti ViOn-u Zlaté Moravce-Vráble zvíťazili na ihrisku FC Nitra 1:0

FC Nitra – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 0:1 (0:1)



Gól: 21. F. Balaj (11 m). Rozhodovali: Očenáš - Hancko, Straka, ŽK: Zejnullahu, Mustafič, Fabiš, Ba, Mészáros - Duga, ČK: 74. Duga (po 2 ŽK), bez divákov.



Nitra: Šípoš - Fabiš, Ba, Kolčák, Regäsel - Zejnullahu (46. Käuper), Mustafič (72. Vrábel) - Šefčík, Kurt (72. Franko), Pagliuca (46. Mészáros) - Jendrišek



Zlaté Moravce - Vráble: Chovan - Čögley, Menich, Čonka - Tóth - Hrnčár, Grozdanovski, Duga, Kovaľ - Ďubek (77. Kyziridis), Balaj (84. Pintér)

FC Spartak Trnava zdolal MŠK Žilina 2:1

Na snímke nigérijský stredopoliar Trnavy Bamidele Yusuf oslavuje svoj gól v zápase 21. kola Fortuna ligy vo futbale FC Spartak Trnava - MŠK Žilina v Trnave v sobotu 27. februára 2021. Foto: TASR – Lukáš Grinaj

FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 2:1 (2:1)



Góly: 15. a 31. Bamidele Yusuf - 40. Javorček. Rozhodovali: Marhefka - T. Somoláni, Galo, ŽK: Koštrna, Mikovič - Fazlagič, Javorček, Kaprálik, ČK: 58. Koštrna o druhej ŽK, bez divákov.



Spartak: Rusov - Koštrna, Tumma, Twardzik, Mikovič - Grič, Savvidis - Cabral, Bukata, Bamidele Yusuf (67. P. Kolesár) - Ristovski (81. Olejník, 90. S. Kóša)



Žilina: Petráš - Anang, Kopas, Kiwior, Javorček (78. Myslovič) - Fazlagič (78. M. Rusnák) - D. Ďuriš (66. Kurminovski), Gono, Bernát (66. Bičachčjan), Iľko (89. Kaprálik) - Jibril

Futbalisti AS Trenčín zvíťazili nad FK Pohronie 1:0

FK Pohronie – AS Trenčín 0:1 (0:0)



Gól: 85. Čatakovič. Rozhodovali: Kráľovič – Ferenc, Jánošík, ŽK: Weir, Fadera, Kameník (tréner) – Šulek, Čataković, Slávik, bez divákov.



Pohronie: Jenčo – Mazan, Štrba, Heaurtaux, Petrák – M. Adamec, Weir – Blahút (57. Ladji), A. Da Silva, Fadera (71. Galuška) – Chvěja



Trenčín: Šemrinec – Slávik, Križan, Šulek, Pirinen – El Mahdioui – Demitra (67. Gaži), Kadák (51. Roguljič), Kmeť (67. Ghali), Corryn – Čatakovič



FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce 2:1

Na snímke hore moldavský útočník Ion Nicolaescu (DAC), dole španielsky obranca Ian Soler Pino (Michalovce) v zápase 21. kola slovenskej Fortuna ligy vo futbale FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce v Dunajskej Strede 27. februára 2021. Foto: TASR - Edmund Örzsik

FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce 2:1 (1:0)



Góly: 10. Kružliak, 63. Andzouana – 90.+2 Žofčák (z 11 m). Rozhodovali: Kišš – Ádám, Vitko, ŽK: Beskorovajnyj - Neofytidis, Trusa, bez divákov.



DAC: Jedlička – Blackman (79. Sommer), Kružliak, Müller (71. Davis), Beskorovajnyj – Divkovič (61. Taiwo), Christie-Davies (79. Balič), Schäfer, Kalmár - Ramirez, Nicolaescu (61. Andzouana)



Michalovce: Markovič - Magda, Pino, Vaško, Vojtko – Popovits (70. Siopis), Spoljarič (83. Ntotis), Adekuoroye, Neofytidis (59. Žofčák), Oshima – Trusa (83. Tandir)

Ružomberok 27. februára (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok prehrali v sobotnom dueli 21. kola Fortuna ligy s FK Senica 2:3. Hostia zastavili sériu troch prehier a z poslednej 12. priečky sa posunuli na desiatu. Ružomberok, ktorý dohrával zápas bez vylúčeného Martina Regáliho, figuruje v tabuľke na priebežnej siedmej pozícii.V 6. minúte vypálil z 25 m Addo, no jeho zaujímavo vyzerajúci projektil minul ružomberskú bránu. V 10. min. J. Maslo z priameho kopu poslal štipľavú strelu na senickú bránu, Fryšták loptu vyrazil len pre seba, avšak domáci sa k dorážke nedostali. V 12. min. po peknej ružomberskej spolupráci po pravej strane, keď akciu potiahol Ďungel, minul spoza šestnástky cieľ Múdry. Vzápätí zase zbehol Ďungel, centrom oslovil Madleňáka, tomu však na gólovej "parkete" koncovka absolútne nevyšla. Liptáci od začiatku tlačili, no v 20. min. prišla rýchla kontra hostí a Koštál po ideálnej prihrávke Gamboša otvoril skóre – 0:1. V 29. Malecovi, ktorý už bol zoči-voči Krajčírikovi, v poslednom okamihu odkopol loptu Mojžiš. V 40. min. Senica znovu po brejku udrela druhýkrát. Akciu po ľavom kraji potiahol Košťál a Turčák zblízka rozvlnil sieť. V závere polčasu sa domácim podarilo zaznamenať kontaktný gól, Kostadinov vo vzduchu vypichol loptu Carillovi a rutinérsky skóroval – 1:2.Do druhého polčasu vstúpili Liptáci s dvomi zmenami v zostave (jednu spravila aj Senica) s jednoznačným plánom zmeniť stav. Snaha bola očividná, ale hostia ich do ničoho nepúšťali. Z úvodnej časti tohto dejstva stojí za zmienku akurát Brenkusov strelecký pokus zdiaľky, ktorému chýbalo pár centimetrov. V 69. min. Senica odskočila na 1:3, po prihrávke Šimčáka presne trafil Piroska. O štyri minúty na to domácu nádej na návrat do zápasu rozdúchal krížnou strelou Regáli – 2:3. Vzápätí na druhej strane Krajčírik vychytal Majdana. Od 76. min., keď Regáli za "filmovanie" v senickej šestnástke videl druhú žltú kartu a teda aj červenú, Ružomberčania dohrávali len desiati. Domáce úsilie o zmenu stavu už efekt neprinieslo.Futbalisti ViOn-u Zlaté Moravce-Vráble zvíťazili v sobotnom stretnutí 21. kola Fortuna ligy na ihrisku FC Nitra 1:0. Jediný gól strelil v 21. minúte z pokutového kopu Filip Balaj. ViOn víťazstvom spečatil svoju účasť v hornej šestke tabuľky.Šesťbodový zápas o prvú šestku začali pod Zoborom lepšie hostia. Už v 11. minúte sa po štandardnej situácii dostal do gólovej šance Hrnčár, no jeho zakončenie brankár Šípoš bravúrne vytlačil na ľavú žrď. O 9 minút neskôr ten istý hráč síce dostal loptu do nitrianskej siete, no ešte predtým hlavný rozhodca Očenáš zapískal faul na Balaja v šestnástke a tak Vion svoje vedenie musel potvrdiť až z následnej penalty. Loptu si na biely bod postavil Balaj a umiestnenou strelou k pravej žrdi nedal domácemu brankárovi Šípošovi žiadnu šancu - 0:1. Pribinovci prvýkrát výraznejšie pohrozili až po polhodine hry, keď vydarenú ďalekonosnú "bombu" Šefčíka brankár Chovan s námahou zneškodnil. V 42. minúte hosťujúci Hrnčár opäť opečiatkoval konštrukciu nitrianskej brány, no tentokrát to bolo aj s ofsajdovým verdiktom čiarového rozhodcu. Bodku za prvým polčasom dala príležitosť domáceho Kurta, pri ktorej svoje kvality v plnej paráde preukázal brankár Chovan a tak na polčasovú prestávku odchádzal spokojnejší ViOn.Nitra smerom do druhého dejstva spravila v zostave dve zmeny a začala aktívnejšie. V 58. agilný Kurt zamotal hlavy hosťujúcej obrane, no brankár Chovan situáciu vyriešil k spokojnosti svojho trénera Ľuboša Benkovského. Nitrania v ďalších minútach narážali na dobre organizovanú defenzívu súpera a výraznejšie šance si nevypracovali. V 85. minúte však Duga po nepeknom faule inkasoval druhú žltú a následne červenú karu a Nitra tak dostala ideálnu možnosť pokúsiť sa v početnej výhode so zápasom ešte niečo urobiť. V závere hostia síce vrhli všetky sily do útoku, no ViOn si už svoj tesný náskok udržal a po víťazstve 1:0 spečatil svoj postup do skupiny o titul.Futbalisti FC Spartak Trnava zdolali v dueli 21. kola Fortuna ligy MŠK Žilina 2:1 a natiahli sériu víťazstiev na štyri zápasy. V tabuľke sa posunuli na tretie miesto, keď o bod preskočili práve svojho sobotňajšieho súpera. Oba góly domácich strelil Bamidele Yusuf, za hostí skorigoval ešte v prvom polčase Dominik Javorček. Spartak dohrával zápas s desiatimi hráčmi, v 58. minúte putoval po druhej žltej karte predčasne pod sprchy Kristián Koštrna.Hral sa obojstranne útočný futbal, v úvode dominovali "andeli", ktorí vysoko napádali súpera, z čoho pramenila aj prvá veľka šanca Ristovského, kanonierske vlohy však ešte trnavský hrot nepotvrdil. Ďalšiu dobrú príležitosť pripravil Ristovskému centrom Mikovič, severomacedónsky útočník namieril hlavičkou z päť metrov do bočnej siete. Spartak sa ujal vedenia v 15. minúte. Bamidele sklepol loptu nabiehajúcemu Mikovičovi na krídlo, ten mu prihrávku vrátil do šestnástky a Nigérijčan z prvej poslal loptu do siete - 1:0. Žilina mohla odpovedať, Iľkov pokus však prešiel vedľa žrde a Ďurišov pokus zblokovala hradba trnavských tiel. Na opačnej strane vyslali nebezpečné strelecké pokusy Cabral a Mikovič. Trnava znova udrela v 31. minúte. Po rohovom kope hlavičkoval Grič na Bamideleho a ten z zblízka pridal svoj druhý gól v stretnutí. Žilina sa nezlomila a ešte do prestávky korigovala Javorčekom, ktorý poľahky vnikol do trnavskej šestnástky a trnavský brankár Rusov sa po jeho strele k vzdialenejšej žrdi už len márne načahoval - 2:1.V úvode druhého polčasu sa hra odvíjala viac v strede poľa. Trnava hrala od 58. minúty bez vylúčeného Koštrnu, napriek tomu mala zanedlho gólovú príležitosť, ktorú Bukata nepremenil. S koncovkou si v tutovke po Iľkovej akcii nepotykal na protipóle ani striedajúci Bičachčjan, neskôr z päťky nebezpečne hlavičkoval Jibril a ranu Kurminovského o čosi neskôr vyrazil Rusov. Trnavčania žilinský nápor ustáli a po víťazstve 2:1 sa vyhupli na úkor MŠK na tretie miesto tabuľky, keď v štyroch jarných zápasoch ešte nestratili ani bod.Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v sobotnom dueli 21. kola Fortuna ligy na ihrisku FK Pohronie 1:0. O tesnom triumfe hostí rozhodol v 85. minúte Hamza Čatakovič.V prvom polčase boli v Žiari nad Hronom aktívnejší domáci futbalisti, ale chýbal im pokoj vo finálnej fáze. Hostia hrozili sporadicky, jedinú vážnejšiu možnosť mal v 16. minúte Kadák, ktorý z hranice veľkého vápna zamieril nad brvno. Potom predviedli oba tímy viacero nepresností. Pohronie pohrozilo výraznejšie až po polhodine hry, keď sa Blahút preštrikoval cez Pirinena do šestnástky, no zakončil ľavačkou z dobrej pozície veľmi nepresne. V 40. minúte Mazan vybojoval loptu, poslal ju do behu Adlerovi, no ten z hranice päťky rozvlnil iba bočnú sieť.Aj v druhom polčase mali viac z hry futbalisti Pohronia, no do šancí sa dostávali ťažko. Trenčanom sa zranil Kadák a počas jeho neprítomnosti na ihrisku sa pokúsil o individuálnu akciu Kmeť, spoza šestnástky však zakončil nepresne. Prvá strela medzi žrde prišla až v 69. minúte. Domáci útočník Chvěja z hranice šestnástky namieril do stredu bránky, kde bol pozorný Šemrinec. O chvíľu neskôr to vyskúšal z otočky z podobnej pozície aj Heurtaux, razantná lopta minula pravú žrď. S pribúdajúci záverom tlak hráčov spod Šibeničného vrchu narastal, sľubný bol center Ladjiho a hlavička Chvěju na zadnej žrdi, ale brankár AS túto situáciu vyriešil. Potvrdilo sa napokon pravidlo nedáš – dostaneš, pretože hosťom vyšiel brejk, Ghali vysunul centrom Čatakoviča a ten krížnou strelou prekonal Jenča. Na samom konci už Pohronie nedokázalo vyrovnať, najbližšie mal ku gólu Adler hlavou, Šemrinec bol proti.Futbalisti DAC Dunajská Streda zdolali v sobotnom zápase 21. kola Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce 2:1. O góly domácich sa postarali v 10. minúte Dominik Kružliak a v 63. minúte striedajúci Yhoan Andzouana, ktorý bol na ihrisku iba dve minúty. V závere skorigoval výsledok z jedenástky Igor Žofčák. DAC vybojoval prvé víťazstvo v jarnej časti Fortuna ligy 2020/2021, z druhého miesta tabuľky stráca na lídra Slovan Bratislava štyri body, obhajca titulu má však k dobru nedeľný zápas proti ŠKF Sereď.Od úvodných minút sa domáci pustili do svojho súpera, DAC "zaklincoval" hostí pred ich bránu. Na prvý gól sa nemuselo dlho čakať, v 10. minúte po rohovom kope hostia loptu ešte odvrátili, následne ju Beskorovajynj poslal hlavou pred bránu, kde ju Divkovič sklepol Kružliakovi, ktorý zo siedmich metrov skóroval – 1:0. Obraz hry sa nemenil, domáci naďalej boli pri útočnej chuti. Prvá strela hostí prišla z kopačky Vojtka v 17. minúte, ale lopta mierila nad. Veľkú šancu mal v 29. minúte aj Blackman, no jeho strela z pravej strany letela nad bránu. V 42. minúte sa Christie-Davies dostal k lopte na hranici pokutového územia, jeho strelu musel Markovič vyraziť na roh. Prvý polčas okrem gólu a hernej prevahy Dunajskej Stredy veľa rozruchu nepriniesol, domáci sa tlačili dopredu, ale do vyloženej šance sa nedostali.Obraz hry sa nemenil ani v druhom polčase, avšak sa viac bojovalo v strede ihriska. V 63. minúte sa zrodil druhý gól zápasu, striedajúci Andzouna z hranice šestnástky prekonal brankára Markoviča – 2:0. V 70. minúte sa dostal k strele aj Taiwo, ale Markovič loptu bez problémov chytil. V 81. minúte sa Andzouana prepracoval do pokutového územia, minul však bránu. O minútu neskôr to skúšal z diaľky aj Adekuoroye, ale bol nepresný. V 85. minúte Magdas prešiel na pravej strane, jeho spätnú prihrávku Ntotis nevyužil, keď zamieril vedľa. V nadstavenom čase strela michalovského hráča trafila ruku Beskorovajného, nariadený pokutový kop Žofčák premenil a skorigoval na konečných 1:2 z pohľadu hostí.