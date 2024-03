Futbalisti MFK Ružomberok remizovali s DAC Dunajská Streda

MFK Ružomberok - DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:1)



Góly: 60. Tučný. 38. Kone (z 11 m). ŽK: Smetana (tréner Ružomberka), Zsigmund, Mojžiš, Gerec - Charatin, Xisco Muňoz (tréner DAC), Brunetti. ČK: 85. Tučný (Ružomberok). Rozhodovali: Dzivjak - Ferenc, Štofík, 1613 divákov



Ružomberok: Ťapaj - Luterán (64. Zsigmund), Gabriel, Malý, Mojžiš, Selecký - Lavrinčík, Múdry - Hladík (61. Gerec), Boďa (89. Jackuliak), Šefčík.



Dunajská Streda: Popovič - Andzouana, Csinger (78. Kaša), Kačaraba, Brunetti, Mendez – Charatin, Vitális (78. Káčer), Herc – Redzic (57. Gouré), Koné (66. Jürgens).

Ružomberok 29. apríla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v 3. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul s DAC Dunajská Streda 1:1. Do zápasu aktívnejšie vstúpili domáci futbalisti, lenže nedokázali nič vymyslieť na kompaktný defenzívny blok DAC-u. Približne od polovice prvého polčasu začali čoraz viac v ofenzíve ožívať hostia a aj hroziť.V 37. minúte hlavný rozhodca Lukáš Dzivjak po konzultácii so systémom VAR, nariadil proti domácim pokutový kop, za ruku Alexandra Seleckého, ktorý Moussa Kone premenil - 0:1. V 60. min. parádnym priamym kopom ľavačkou z 22 m striedajúci Adam Tučný vyrovnal - 1:1. V 73. min. mal obrovskú príležitosť druhý raz dostač hostí do vedenia Fernand Gouré, ale zoči-voči ho vychytal Dominik Ťapaj. Domáci od 85. min. hrali bez vylúčeného Adama Tučného.