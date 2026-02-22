< sekcia Šport
Futbalisti MFK Ružomberok remizovali so Slovanom
Hráči oboch tímov pri príležitosti nedožitých 90. narodenín ružomberského rodáka Jozefa Vengloša nastúpili v špeciálnych dresoch na počesť tejto futbalovej legendy.
Autor TASR,aktualizované
Ružomberok 22. februára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v nedeľňajšom zápase 21. kola Niké ligy na ihrisku Ružomberka 2:2. Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho neodčinili minulotýždňovú domácu prehru 0:2 s Trenčínom a na čele tabuľky majú už iba jednobodový náskok pred druhou Dunajskou Stredou.
Hráči oboch tímov pri príležitosti nedožitých 90. narodenín ružomberského rodáka Jozefa Vengloša nastúpili v špeciálnych dresoch na počesť tejto futbalovej legendy. Liptáci hneď z prvej návštevy pred bránou Slovana išli do vedenia, keď po centri Alexandra Seleckého z ľavej strany pohotovo skóroval Lukáš Fila.
Po zmene strán hostia expresne vyrovnali, v 48. minúte umiestnil loptu k žrdi Svetozar Markovič. Od 55. minúty Slovan pokračoval len s desiatimi mužmi, keď Peter Pokorný uvidel červenú kartu za úder protihráča do tváre. Hostí napriek tomu poslal do vedenia Tigran Barseghjan strelou k ľavej žrdi z 20 metrov. Napokon sa však zrodila deľba bodov. Strelu Jána Murgaša tečoval Jan Hladík a prekvapil Martina Trnovského v bráne „belasých“.
Niké liga - 21. kolo:
MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava 2:2 (1:0)
Góly: 9. Fila, 82. Hladík - 48. Markovič, 68. Barseghjan. Rozhodovali: Gemzický - Bednár, Juhos, ŽK: Selecký - Marcelli, ČK: 55. Pokorný (Slovan), 1512 divákov.
Ružomberok: Húska - Luterán, Král, Mojžiš, Selecký - Fila (90. Slávik), Grygar (72. Murgaš), Múdry, Tučný (72. Chobot) - Bačík (72. Šašinka), Hladík (84. Chrien)
Slovan: Trnovský - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Pokorný, Gajdoš (72. Kašia), Jankovič (72. Ibrahim) - Mak (46. Marcelli), Šporar (88. Kucharevič), Weiss (46. Barseghjan)
Jaroslav Köstl, tréner Ružomberka: „Z našej strany to bol silný taktický výkon, hlavne v prvom polčase, keď si Slovan veľa toho nevypracoval. Okrem gólu bol ešte v šanci Adam Tučný. Vtedy sme mohli ísť do dvojgólového vedenia. Je to bod v zápase s majstrom proti skvelým hráčom so skvelým trénerom, ktorý si veľmi vážime. V určitých fázach zápasu sme pomýšľali aj na tri body. Po vylúčení v tíme Slovana prišla naša dobrá pasáž, no bohužiaľ, padol gól na 1:2. Pri takomto súperovi, aj keď má len desať hráčov, stále musíme myslieť na to, že vám za obranou behá Šporar, Barseghjan a podobní hráči. Až tak ma nemrzí, že sme nevyhrali, ale skôr druhý inkasovaný gól. Bola to podobná situácia štandardnej, keď sme nevystúpili proti hráčovi. To je chyba, čo sa nám už nejakým spôsobom opakuje.“
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Bol to taký divoký zápas, ktorý mal mnoho zvratov. Domáci sa ujali pekným gólom vedenia, keď my sme boli málo agresívni. V prvom polčase si mužstvo nevytvorilo nič vážnejšie, tiež hráči mali slabší pohyb. Domáci nás dobre pressovali. V druhom polčase sme vystriedali a ukázali svoju tvár. Vrátili sme sa do zápasu, lenže prišla zbytočná červená karta. Otočili sme výsledok, no potom sme urobili zbytočnú chybu, keď Tigran Barseghjan chcel vybojovať loptu a domáci tečovanou strelou uhrali remízu. Za prvý polčas sme si nezaslúžili nič, za druhý sme si zaslúžili vyhrať. No takisto domáci bojovali, takže remíza je asi spravodlivá. Plus je to, že mužstvo ukázalo charakter, že sa nevzdalo ani za nepriaznivého stavu. V druhom polčase sme už boli futbalovejší, domácim z tej agresivity aj odchádzali sily a presadila sa naša kvalita.“
