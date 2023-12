Futbalisti MFK Ružomberok vyhrali nad Duklou Banská Bystrica

17. kolo Niké ligy:



MFK Ružomberok - Dukla Banská Bystrica 2:1 (0:1)



Góly: 49. Boďa, 73. Chrien - 34. Hlinka. Rozhodovali: Dzivjak, Ferenc, Kmec, ŽK: Úradník, Múdry, Chrien – Uhrinčať, Záhumenský, Godál, 465 divákov



Ružomberok: Frühwald – Úradník (46. Tučný), Gabriel, Maslo, Malý, Seleký (46. Boďa) – Lavrinčík, Zsigmund, Múdry (90+. Kotula) – Hladík (33. Šefčík), Chrien



Banská Bystrica: Hruška - Uhrinčať, Godál, Willwéber – Pišoja, Richtárech (85. Arevalo), Hlinka, Záhumenský – Považanec (73. Depetris) – Rymarenko, Polievka

Hlasy po zápase:



Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: "Celý prvý polčas sme nehrali dobre. V porovnaní s predchádzajúcimi zápasmi nám chýbal predovšetkým pohyb a organizácia defenzívy. Tiež v osobných súbojoch sme boli ďaleko od hráčov a z jednej situácie sme dostali gól. Potom sme prežili druhú veľkú šancu súpera. V druhej polovici sme museli priniesť na ihrisko viac ofenzívnych hráčov. Myslím si, že to sa nám trochu podarilo. Pomohli sme si štandardkou a napokon sme výsledok otočili. Potom nás to stálo strašne veľa síl v defenzíve, museli sme si to odpracovať. Vďaka dobrej hre súpera. Ten nás dostával pod tlak a vytváral si množstvo príležitostí. Mali sme sa s tým lepšie vysporiadať."







Mário Auxt, tréner B. Bystrice: "Svojim chlapcom nemôžem absolútne nič vyčítať. So zápasom sa vysporiadali chlapsky. Stretnutie ovplyvnilo, že sme v prvom polčase nevyužili naše šance. Keby mužstvo získalo vyššie vedenie, zápas by bol možno iný. V druhom polčase domáci dali dva góly a potom si to ustrážili. My sme však aj v tejto časti stretnutia mali veľa situácii v domácej šestnástke, no už nič nám nepadlo a odchádzame bez bodu.“

Ružomberok 10. decembra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok vyhrali v nedeľnom zápase 17. kola Niké ligy nad Duklou Banská Bystrica 2:1. Domáci tak natiahli šnúru bez prehry na štyri zápasy a patrí im 8. pozícia, B. Bystrica je šiesta.Hostia síce viedli od 34. minúty, keď skóroval Marek Hlinka, no Ružomberok po zmene strán naklonil skóre na svoju stranu. Najprv Martin Boďa hlavou vyrovnal a v 73. minúte upravil Martin Chrien na 2:1.