< sekcia Šport
Futbalisti MFK Ružomberok získali svoj prvý bod, remízovali so Žilinou
Liptáci do zápasu vstúpili s ofenzívnym apetítom.
Autor TASR
Ružomberok 31. augusta (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok získali až v 6. kole Niké ligy svoj prvý bod v sezóne a ukončili tak sériu piatich prehier. V nedeľnom domácom zápase viedli nad Žilinou už 3:0, no napokon remizovali 3:3.
Liptáci do zápasu vstúpili s ofenzívnym apetítom. V 8. minúte sa obrovskej hrúbky dopustil žilinský obranca Narimanidze, ktorý ako posledný nahral loptu domácemu kapitánovi Hladíkovi. Ten chladnokrvne obišiel aj Belka a zasunul loptu do prázdnej brány – 1:0. V 26. minúte Šašinka prestrelil dvoch Žilinčanov a bolo 2:0. Potom sa presadil Selecký, keď zužitkoval skvelú prihrávku Hladíka a z bezprostrednej blízkosti zvýšil na 3:0. V úplnom závere prvého polčasu znížil Ďatko. Po zmene strán arbiter po konzultácii so systémom VAR odpískal Hladíkovi ruku a Faško nariadenú penaltu bezpečne premenil. V nadstavenom čase Kóša vydarenou strelou vyrovnal na 3:3.
ext wr
Liptáci do zápasu vstúpili s ofenzívnym apetítom. V 8. minúte sa obrovskej hrúbky dopustil žilinský obranca Narimanidze, ktorý ako posledný nahral loptu domácemu kapitánovi Hladíkovi. Ten chladnokrvne obišiel aj Belka a zasunul loptu do prázdnej brány – 1:0. V 26. minúte Šašinka prestrelil dvoch Žilinčanov a bolo 2:0. Potom sa presadil Selecký, keď zužitkoval skvelú prihrávku Hladíka a z bezprostrednej blízkosti zvýšil na 3:0. V úplnom závere prvého polčasu znížil Ďatko. Po zmene strán arbiter po konzultácii so systémom VAR odpískal Hladíkovi ruku a Faško nariadenú penaltu bezpečne premenil. V nadstavenom čase Kóša vydarenou strelou vyrovnal na 3:3.
6. kolo Niké ligy
MFK Ružomberok - MŠK Žilina 3:3 (3:1)
Góly: 8. Hladík, 26. Šašinka, 33. Selecký - 45. Ďatko, 55. M. Faško (z 11 m), 90+2. Kóša. Rozhodcovia: Kráľovič – Juhos, Bobko, ŽK: Šulek, Bačík - Kopásek, Roginič, 1567 divákov.
Ružomberok: Ťapaj – Köstl, Endl (76. Tučný), Mojžiš – Šulek (61. Gomola), Múdry (76. Luterán), Grygar, Bačík, Selecký – Hladík, Šašinka (61. Domonkos)
Žilina: Belko – Minárik, Kaša (80. Juliš), Narimanidze (46. Adang) – Kopásek (46. Pališčák), Káčer, Ďatko (81. Hranica), Bari – Iľko (70. Kóša), Roginič, M. Faško
MFK Ružomberok - MŠK Žilina 3:3 (3:1)
Góly: 8. Hladík, 26. Šašinka, 33. Selecký - 45. Ďatko, 55. M. Faško (z 11 m), 90+2. Kóša. Rozhodcovia: Kráľovič – Juhos, Bobko, ŽK: Šulek, Bačík - Kopásek, Roginič, 1567 divákov.
Ružomberok: Ťapaj – Köstl, Endl (76. Tučný), Mojžiš – Šulek (61. Gomola), Múdry (76. Luterán), Grygar, Bačík, Selecký – Hladík, Šašinka (61. Domonkos)
Žilina: Belko – Minárik, Kaša (80. Juliš), Narimanidze (46. Adang) – Kopásek (46. Pališčák), Káčer, Ďatko (81. Hranica), Bari – Iľko (70. Kóša), Roginič, M. Faško
ext wr