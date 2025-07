Skalica 27. júla (TASR) - Futbalisti MFK Skalica a MŠK Žilina remizovali 0:0 v nedeľňajšom zápase 1. kola Niké ligy. Duel sa hral na mokrom trávniku a napriek bezgólovému rezultátu nebola núdza o zaujímavé situácie.



V prvej štvrťhodine hry sa do sľubných šancí dostali Ďuriš i Seitz. V 25. minúte sa útočník hostí Prokop dostal k lopte, ktorá sa predtým zastavila v kaluži. V gólovej šanci ho fauloval brankár Junas, no Káčer z pokutového kopu poslal loptu nad bránku. Hostia boli v prvom dejstve strelecky aktívnejší, ale neskórovali. Gól nepadol ani v druhom polčase, v ktorom boli k nemu blízko domáci v 70. minúte. Leginus v šestnástke zužitkoval center Bariša, no VAR odhalil ofsajd.







Niké liga, 1. kolo:



MFK Skalica - MŠK Žilina 0:0



Rozhodcovia: Kišš – Ferenc, Hrebeňár, ŽK: Junas - Prokop, Narimanidze, Kaša, 613 divákov.



Skalica: Junas - Šimko, Podhorin, Suver, Gaži - Bariš, Mášik - Morong (69. Černek), Smejkal (56. Švec), Seitz (56. Fábry) - Potočný (69. Hollý)



Žilina: Belko - Roginič, Minárik, Narimanidze - Kopásek, Gidi, Káčer (59. Faško), Bari (59. Ďatko) - Iľko (84. Sanusi), Prokop (46. Adang), Ďuriš (59. Kaprálik)