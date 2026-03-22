Futbalisti MFK Skalica zvíťazili nad KFC Komárno 2:1.
Skalica 22. marca (TASR) - Futbalisti MFK Skalica zvíťazili v nedeľňajšom zápase 3. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa nad KFC Komárno 2:1. V tabuľke sa posunuli s 22 bodmi na 11. miesto o skóre pred Prešov, Komárnu patrí s 26 bodmi naďalej deviata priečka.
V prvej polhodine boli aktívnejší hráči Komárna, no skóre duelu otvorila Skalica. Roman Potočný napriahol v 31. minúte spoza šestnástky, lopta zaplávala pred Gyurákovicsom, ktorý sa jej dotkol, ale už nedokázal zabrániť gólu. V druhom polčase zvýšil na 2:0 zblízka hlavičkou Lukáš Leginus, ktorý sa presadil po centri Smejkala. Hostia potom pridali, strelecky pohrozili striedajúci Bayemi i Mashike. Komárnu sa podarilo v závere už len skorigovať výsledok, v 85. minúte dal výsledku konečnú podobu Filip Kiss, ktorý zamieril po zemi k pravej žrdi.
3. kolo nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o udržanie sa:
MFK Skalica - KFC Komárno 2:1 (1:0)
Góly: 31. Potočný, 62. Leginus - 85. Kiss. Rozhodcovia: Smolák - Straka, Vitko, ŽK: Potočný - Bayemi, 457 divákov.
MFK Skalica: Junas – Suľa, Ujlaky, Černek, Gaži – Bariš, Pudhorocký (86. Morong) – Daniel (68. Hollý), Nagy (58. Smejkal), Abdullahi – Potočný (57. Leginus)
KFC Komárno: Gyurákovics – Krčík (90. Ivanics), Špiriak, M. Šimko, Šmehyl – Kiss, Ožvolda (72. Bayemi) – Žák, Mustafič (59. Szűcs), Druga (59. Jones) – Mashike Sukisa
hlasy po zápase /zdroj: MFK Skalica/:
Roman Hudec, tréner Skalice: „Dôležitý zápas pre nás z pohľadu bodov. Predchádzajúce stretnutia sme boli herne lepší, ale nebodovali sme. Dnes štatistiky hovorili v prospech Komárna, ale sme radi, že sme získali tri body pred reprezentačnou prestávkou a posunuli sa o pozíciu vyššie v tabuľke. Eliminovali sme silné stránky súpera, pokryli sme ich štandardné situácie a dobre sme blokovali strely.“
Mikuláš Radványi, tréner Komárna: „Ťažko sa hodnotí zápas, kde sme boli vo všetkých ukazovateľoch lepší ako súper. Súper sa dostal dvakrát pred našu bránu a dal dva góly, my len jeden. Mojim hráčom nemám čo vyčítať. Odpracovali ten zápas, išli naplno. Vedeli sme, že to je pre domácich dôležitý zápas, čo sme chceli využiť. Vo finálnej tretine sme boli málo koncentrovaní.“
