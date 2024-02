Futbalisti Michaloviec remizovali v Žiline

MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce 1:1 (0:1)



Góly: 90.+3 Jambor (z 11m) – 23. Leitner (vlastný). Rozhodovali: Valent – Jekkel, Ferenc, ŽK: Hubočan – Niarchos, Volanakis, Ramos, Šimko, 1117 divákov



Žilina: Belko – Leitner (46. Minárik), Hubočan, Ndjeungoue (62. Ďatko) – Bari, Adang, Sauer (62. Gidi), Javorček – Essomba (69. Iľko), Jambor, Nsona (46. Bile)



Michalovce: Frelih – Šimko, Dzotsenidze, Volanakis, Magda – Bednár – van Kessel (88. Veremiejev), Žofčák (56. Shimamura, 88. Vaško), S. Danko (69. Ramos), Marcin – Niarchos (57. Adekunle)

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Ružomberok 2:4 (2:2)



Góly: 41. Duga, 44. Kuzma - 10. Selecký, 20. Hladík, 53. Boďa (11 m), 85. Šefčík. Rozhodovali: Ziemba - Štofik, Čajka, ŽK: Suľa, Duga - Chobot



Zlaté Moravce-Vráble: Lukáč - Suľa, Drame (46. Moško), Nagy, Čonka (59. Jinjolava) - Mondek, Brenkus (35. Balic), Duga (59. Tabatadze, 86. Hodúr), Dulay - Kuzma, Mészáros



Ružomberok: Frühwald - Gabriel, Malý, Mojžiš - Kotula (46. Šefčík), Luterán (83. Domonkos), Múdry, Selecký - Hladík, Tučný (55. Chobot) - Boďa (75. Gerec)

FC Spartak Trnava – MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (2:0)



Góly: 22. a 33. Ďuriš. Rozhodovali: Očenáš – Straka, Vitko, ŽK: Richtárech, 4057 divákov.



Spartak: Takáč – Koštrna, Štetina, Kóša, Mikovič – Zeljkovič – Azango (59. Ofori), Procházka, Bernát (78. Bukata), Daniel (78. Durič) – Ďuriš (89. Poznar)



B. Bystrica: Hruška – Migaľa (70. Veselovský), Godál, Willwéber – Pišoja, Richtárech (70. Marquinho), Hlinka, Záhumenský – Považanec (58. Depetris) – Polievka (82. Slebodník), Rymarenko

Žilina 24. februára (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce boli v 21. kole prekvapujúco blízko k prvému víťazstvu v tejto sezóne Niké ligy, no na ihrisku druhého tímu tabuľky MFK Žilina napokon remizovali 1:1. O prvý trojbodový zisk prišli v nadstavenom čase, keď z penalty vyrovnal Timotej Jambor. Pre trénera Františka Straku to bola premiéra na lavičke Michaloviec, ktoré sú naďalej na predposlednom 11. mieste tabuľky.Žilinčania sa až postupne dostali do tempa, strelecké šťastie skúšali Adang i Bari. Šťastie však pri domácich nestálo v 23. minúte, keď Niarchos v jasnej pozícii trafil tyč, no lopta sa odrazila do hlavy ležiaceho domáceho obrancu Leitnera a následne zamierila do Belkovej siete. Do kabíny tak zamierili hostia s jednogólovým vedením. Druhý polčas otvorili Žilinčania dvojitým striedaním, ktoré síce prinieslo potrebné oživenie, ale nie efektivitu v útoku. Michalovce sa stiahli do obrany a šťastie následne skúšali v rýchlych protiútokoch. Žilina všemožne skúšala prelomiť obranný val Strakovej družiny, podarilo sa to až v nadstavenom čase Javorčekovi, ktorý bol pri odvážnom prieniku faulovaný Šimkom a nariadený pokutový kop premenil Jambor.Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili na ihrisku FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:2 v sobotňajšom zápase 21. kola Niké ligy. Pre trénera Andreja Štefanku išlo o premiéru na lavičke Zlatých Moraviec. V gólovo úrodnom zápase domáci v závere prvého polčasu vyrovnali z 0:2 na 2:2, no Ružomberčania v druhom dejstve získali späť dvojgólový náskok. ViOn je naďalej na poslednom 12. mieste tabuľky s trojbodovou stratou na Michalovce.Ružomberčania mali ideálny vstup do zápasu, keď gólovo udreli už z prvej strely. V 10. minúte si Selecký nabehol na center Múdreho a zblízka otvoril skóre - 0:1. O desať minút už hostia viedli dvojgólovým rozdielom, keď Hladík zvnútra šestnástky prekonal brankára Lukáča - 0:2. Záver prvého dejstva patril domácim. Duga najskôr dorazil do bránky loptu, ktorú Frühwald vyrazil na hornú žŕdku a krátko na to sa zblízka presadil aj Kuzma - 2:2.V 52. minúte však Čonka fauloval Hladíka a Boďa z následného pokutového kopu vrátil hosťom náskok - 2:3. Následné snahy domácich o vyrovnanie sa často končili už v zárodku, keďže Ružomberčania v druhom polčase zlepšili defenzívu a darilo sa im držať hru mimo vlastného pokutového územia. Domáci sa v druhom dejstve dostali k jednej strele na bránku, no tá nezmenila skóre. Naopakv 85. minúte hostia zvýšili svoj náskok, keď Šefčík využil prihrávku Seleckého - 2:4.Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali v dueli 21. kola Niké ligy nad MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 a definitívne si zabezpečil účasť v prvej šestke, ktorá bude v nadstavbovej časti hrať o titul. O oba góly domácich sa postaral Michal Ďuriš.Dukla začala v Trnave odvážne, no v 22. minúte Spartak zlomil zápas na svoju stranu, keď si na hranici šestnástky vylepšil palebnú pozíciu Ďuriš a ranou k žrdi otvoril skóre. Ten istý hráč v 33. minúte pridal druhý gól, keď na polovici ihriska vyhral súboj najskôr s Godálom a následne i Willwéberom, dostal sa do samostatného úniku, ktorý zakončil presnou strelou povedľa bezmocného Hrušku. Ďuriš ani jeden z gólov taktne neoslavoval, keďže v Banskej Bystrici svojho času pôsobil."P