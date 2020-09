Futbalisti MŠK Žilina remizovali so Slovanom Bratislava 2:2 v 7. kole

Góly: 16. Kurminowski, 30. Paur - 14. Medvědev, 39. Bajrić. Rozhodovali: Marhefka - Hancko, Kováč, ŽK: Javorček, Kaprálik - Nono, Lovat, 972 divákov



Žilina: Petráš – Vallo, Minárik, Kiwior, Javorček – Bernát (83. Gamboš), Gono, Rusnák (79. Kaprálik) – Ďuriš, Kurminowski, Paur © (70. Myslovič)



Slovan: Greif – Medveděv (23. Pauschek), Abena, Bajrić, Lovat – Nono, de Kamps (C) – Holman (76. Weiss) – Daniel (85. Čavrić), Ožbolt (76. Medved), Moha (76. Ratao)

Žilina 20. septembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina remizovali v 7. kole Fortuna ligy so Slovanom Bratislava 2:2. Všetky góly padli v prvom polčase.MŠK Žilina - Slovan Bratislava 2:2 (2:2)Prvú väčšiu šancu zápasu mali domáci v piatej minúte. Vallo umne prenikol až takmer do šestnástky, prihral Bernátovi a ten poriadne vyprášil rukavice Greifovi. Úvodný gól si na starosť zobral Slovan. Erik Daniel dobre zabojoval o loptu a v pokutovom území vynikajúco našiel Medvědeva, ktorý zblízka nedal Petrášovi šancu. Žilina sa nevzdávala a jej aktivita bola odmenená. Po jednom z rohových kopov prišiel v 16. minúte center Valla a Kurminowski hlavou vyrovnal. V 18. minúte napriahol spoza pokutového územia Lovat, jeho pokus zvládol Petráš vyraziť. Zápas sa prelieval zo strany na stranu a o chvíľu nato boli domáci v dobrom útoku pred Greifom. Dávid Ďuriš zachytil prihrávku z hĺbky poľa, jeho pokus však zblokoval obranca domácich. Z následného rohu sa domáci dostali len k nepresnej hlavičke. Hostia sa snažili vytvoriť súvislejší tlak, domáci chceli vyrážať do protiútokov. Jeden taký, v 27. minúte takmer využil Kurminowski, ktorý zaskočil obranu Slovana, jeho pokus však bol zblokovaný. Domáci sa o krátku chvíľu ujali vedenia. Bernát zapracoval na polovici súpera, prihral Paurovi, ten z hranice veľkého vápna vypálil a Bajrić tečoval loptu za chrbát vlastného gólmana. 2:1. Domáci skúšali centre a po jednom z nich, z kopačky Valla, zahrozil hlavou Paur. Greifa však neprekvapil. V 39. minúte bolo vyrovnané, po rohovom kope a akcii zľava sa po Mohovom centri trafil hlavou Bajrić. V trojminútovom nadstavení už gól nepadol, po prvom dejstve tak na tabuli svietilo skóre 2:2.Ani úvod druhého polčasu nebol o bránení, práve naopak, v šanci sa už v 49. minúte ocitol Rusnák, ktorý unikol na pravom krídle, a napálil na bránu tak, že sa Greif musel hádzať k ľavej žrdi. Strelu však zvládol vyraziť. V nasledujúcich minútach už pribúdali nepresnosti, šancí bolo pomenej. Jednu výraznejšiu mal Slovan v 66. minúte, po prihrávke z hĺbky poľa si loptu spracoval Ožbolt a išiel sám na Petráša, z uhla ho však neprekonal. O chvíľu neskôr bol v šanci znova Slovan, vytvoril si tlak, ktorý zakončil Nonovou nepresnou strelou z hranice veľkého vápna. O pár chvíľ neskôr Slovan skúsil prekvapiť obranu domácich, po závare pred Petrášom nepresne zakončil Moha. V 71. minúte horelo pred domácim brankárom, Nonov center našiel de Kampsa, ktorý pri spracovaní zahral rukou. Rozhodca však nepískal a následná prihrávka našla Holmana. Jeho pokus po zemi však Petráš chytil. Domáci zahrozili z protiútoku, center z pravej strany od Valla nezúžitkoval po dobrom nábehu Kurminowski. Zaujímavú akciu rozohral v 82. minúte Slovan. Bajrić loptu potiahol, Medved mu dobre nabil, jeho strela však prišla neskoro a obrana domácich jeho nájazd zblokovala. V 85. minúte boli po rohu blízko ku gólu domáci. S loptou sa krútil na päťke Kiwior, o chvíľu z tesnej blízkosti skúsil páliť Kurminowski, Greif však skvele vyrazil. V 88. minúte čelil gólman Slovana priamemu kopu Mysloviča. Ten síce prepálil múr, Greif však zareagoval správne a zachytil strelu súpera. V nadstavenom čase sa ešte obe mužstvá pokúsili strhnúť zápas na svoju stranu, ani jednému to však už nevyšlo a tak sa oba tímy rozišli po remíze 2:2.