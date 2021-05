Futbalisti MŠK Žilina a ViOn-u Zlaté Moravce vo finále baráže

MŠK Žilina - ŠKF Sereď 4:2 (3:0)



Góly: 9. Kurmimowski, 32. Rusnák, 38. Bernát, 88. Slobodník - 61. Bušnja, 82. Jureškin. Rozhodoval: Smolák, ŽK: Mlakar, Danko (obaja Sereď)



Žilina: Petráš – Anang (81. Suľa), Minárik (61. Kopas), Kiwior, Javorček – Bernát (81. Slobodník), Gono (61. Fazlagič), Myslovič – Kaprálik, Kurminowski, Rusnák (83. Jibril.

Sereď: Ayotunde – Kuník, Hučko, Salimi, Mlakar (86. Slaninka) – Potoma (86. Michalík), Fábry, Machuča – Bušnja, Lačný (61. Danko), Morong (75. Jureškin)

ViOn Zlaté Moravce – AS Trenčín 2:0 (0:0)



Góly: 51. Balaj, 57. Švec. Rozhodovali: Kráľovič – Hancko, Vorel. ŽK: Čögley, Čonka – Yem, 217 divákov



Zlaté Moravce-Vráble: Chovan – Orávik, Menich, Tóth, Čonka – Čögley - Hrnčár, Grozdanovski (90. Šmatlák), Kyziridis (83. Ďubek) - Švec (82. Chren), Balaj

Trenčín: Kukučka – Yem, Ramon, Križan, Pirinen – Zubairu - Corryn, El Mahdioui, Kadák (71. Lavrinčík), Ghali – Ikoba

ŽIlina/Zlaté Moravce 25. mája (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina a ViOn-u Zlaté Moravce nastúpia v piatok o 19.00 h vo finále baráže o Európsku konferenčnú ligu. Žilinčania zdolali v utorkovom semifinále ŠKF Sereď 4:2 a aj vo finále budú mať výhodu domáceho prostredia, Moravce si poradili s Trenčínom 2:0.Žilinčania boli od začiatku zápasu aktívnejší a už v 9. minúte sa po peknej kombinačnej akcii ujali vedenia. keď kanonier "šošonov" Kurminowski zužitkoval center Javorčeka. Domáci to aj naďalej skúšali rýchlymi krídelnými prienikmi a centrami do šestnástky. V 21. minúte napriahol z diaľky Gono, no jeho strela mierila nad. Neujal sa ani technický pokus Mysloviča, no v 32. minúte zvýšil na 2:0 strelou z hranice šestnástky Matúš Rusnák. O päť minút neskôr zasadil Seredi ďalší úder Bernát, ku ktorému sa odrazila lopta po strele Kaprálika do žrde..Na začiatku druhého polčasu mohol po kikse sereďskej obrany skórovať Myslovič, opečiatkoval však iba brvno. V 61. minúte po centri Machuču znížil Bušnja a hostia ožili. V 70. minúte sa po strele Moronga vyznamenal Petráš. V 82. minúte však žilinský brankár kapituloval po lobe striedajúceho Jureškina. Domáci však drámu nepripustili a v 88. minúte spečatil ich triumf nikým nekrytý Slobodník, na ktorého obrana Serede zabudla.Od úvodných minút sa hral obojstranne svižný futbal. Už v 9. min Pirinenenov center z ľavej strany našiel Kadáka, ktorého hlavička len tesne minula cieľ. Po polhodine hry poslal Kyziridisov center Križan hlavou tesne nad brvno vlastnej brány. Po následnom rohu Hrnčárov center Balaj predĺžil a Menichovi pred prázdnou bránou chýbal polkrok.Z protiútoku skúšal šťastie Ikoba, z hranice šestnástky však Chovana neprekvapil. Do vedenia mohli ísť domáci v 44. minúte, avšak Čonkov center nasmeroval Balaj hlavou v dobrej pozícii zo šiestich metrov tesne vedľa.Do druhého polčasu vstúpili aktívne Vionisti. V 51. min rozbehol Švec vydarenú akciu. Cez Hrnčára a Kyziridisa sa k hlavičke dostal kanonier Balaj a svojím typickým spôsobom otvoril gólový účet stretnutia. Skóre sa opäť menilo v 57. min, Oráviková prihrávka na zadnú žrď našla Kyziridisa, ten spätným centrom posadil loptu na hlavu Šveca, ktorý nekompromisne poslal domácich do dvojgólového vedenia.Po hodine hry začali Trenčania hrať vabank. V dvoch sľubných priležitostiach sa ocitol Ikoba, ale s koncovkou si nepotykal. V 75. min Zubairu strelou z hranice šestnástky trafil spojnicu Chovanovej brány. V 81. min Ikoba ani z troch krokov nenamieril medzi žrde. V závere si domáci víťazstvo postrážili a zaslúžene postúpili do finále baráže o Európsku konferenčnú ligu.