Futbalisti MŠK Žilina postúpili do finále play off o EKL

MFK Dukla Banská Bystrica – MŠK Žilina 1:3 (0:1)



Góly: 71. Depetris – 36. Rusnák, 89. Kopas, 90.+4 Galčík. ŽK: Balič, A. Slávik - Stojčevski. Rozhodovali: Smolák – Pozor, Štrbo, 1511 divákov.



Banská Bystrica: Hruška – Uhrinčať, Gorosito, Willwéber – Richtárech – B. Ľupták (90.+1 Hanes) – Pišoja (57. Záhumenský), Balič (57. Richtárech), M. Faško, A. Slávik (79. Migaľa) – Rymarenko (57. Depetris), Polievka



Žilina: Belko – Minárik, Stojčevski, Nemčík – Rusnák, Adang (79. Kopas), Gidi (87. Anang), Bari (79. Javorček) – Kaprálik, D. Ďuriš, Essomba (51. Galčík)

Banská Bystrica 23. mája (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina postúpili do finále play off o Európsku konferenčnú ligu. V utorňajšom stretnutí semifinále zvíťazili na ihrisku Dukly Banská Bystrica 3:1 a o účasť v pohárovej Európe zabojujú v piatok 26. mája o 17.30 h doma proti MFK Ružomberok. Žilinčania rozhodli o triumfe dvoma gólmi v závere.Futbalisti spod Dubňa sa nemohli oprieť o reprezentantov do 20 rokov, naopak tím spod Urpína nastúpil v plnej sile aj s uzdraveným kapitánom Polievkom. V daždivom prvom polčase mali mierne navrch domáci, ale gólovo udreli hostia v 36. minúte, keď sa Rusnák presadil cez Slávika – 0:1. Bystričania vyrovnali po dorážke Depetrisa v 71. minúte, no záver duelu lepšie zvládli Žilinčania. Víťazný gól strelil v 89. minúte delovkou z 18 m Kopas a v nadstavenom čase prikrášlil výhru Galčík.Víťaz play off sa pridá k dvojici FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava, ktorá si miestenku v EKL zaistila v rámci riadnej sezóny Fortuna ligy.