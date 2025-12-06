< sekcia Šport
Futbalisti MŠK Žilina prehrali s Ružomberkom
Autor TASR,aktualizované
Žilina 6. decembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina prehrali v 17. kole Niké ligy na domácom trávniku s MFK Ružomberok 1:2. Hostia tak po výhre v Bratislave nad Slovanom (2:1) ukoristili tri body aj na trávniku ďalšieho ašpiranta na ligový titul.
Prvý polčas začali aktívne domáci futbalisti, no zahrmelo na opačnej strane. V piatej minúte sa k odrazenej lopte pred bránkou Žiliny dostal Adam Tučný a otvoril skóre zápasu. Žilinčania sa po inkasovanom góle dostávali do tempa a v 19. minúte Roginič našiel Faška, no tomu gólovú radosť pokazil výborným zákrokom Ťapaj. Radovať z gólu sa mohli Žilinčania v 39. minúte, keď nariadený priamy kop zatočil presne k ľavej tyči ružomberskej bránky Samuel Kopásek.
Druhý polčas otvorili hostia striedaním brankára, Ťapaja nahradil v bránke Húska. Žilina sa zahryzla do súpera, odmenou je bol gól Michala Faška v 55. minúte, ktorý však napokon po intervencii VAR-u neplatil. Platila však stará známa pravda nedáš - dostaneš. V 72. minúte center Grygara z rohu poslal pätičkou do žilinskej siete Jan Hladík. Žilinčania sa do konca zápasu všemožne snažili vyrovnať, prelomiť pozornú obranu Liptákov sa im už však nepodarilo.
hlasy po zápase /zdroj TASR/:
Pavol Staňo (Žilina): „Ťažko sa mi zápas hodnotí, keďže očakávanie troch bodov bolo jasné. V zápase mi však veľa vecí sedelo, nemám chlapcom veľmi čo vyčítať. Po góle hostí sme sa dostali do tlaku, mali sme možnosti rýchlejšie vyrovnať. Veľa vecí hráči plnili, boli sme nebezpeční a chýbalo málo, aby sme dali góly. O to viac ma to mrzí, ale treba pogratulovať súperovi k trom bodom. Tím ukázal, že môžeme získať tri body aj na Slovane a s týmto do toho zápasu pôjdeme.“
Ondřej Smetana (Ružomberok): „Vedeli sme, že nás čaká rovnako kvalitný súper ako Slovan v stredu. Zápas sa zmenil po góle v piatej minúte, Žilina začala pressovať a nám to robilo problémy. Neudržali sme vedenie, ale v druhom polčase sme výborne zbierali odrazené lopty. Dali sme gól po štandardke, následne sme to dokázali ubrániť. Klobúk dole pred chlapcami, skvele sme to odpracovali. Som rád za tri body.“
17. kolo Niké ligy
MŠK Žilina - MFK Ružomberok 1:2 (1:1)
Góly: 39. Kopásek - 5. Tučný, 72. Hladík. Rozhodovali: Choreň - Štofik, Vitko, ŽK: Roginič, Káčer, Kóša - Endl, Fila, Húska, ČK: 90+7. Endl (Ružomberok) po druhej ŽK, 1536 divákov.
Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Minárik (82. Narimanidze) - Kopásek, Káčer (82. Kóša), Adang (87. Ďatko), Bari (87. Szánthó) - Faško, Roginič, Iľko (87. Bzdyl)
Ružomberok: Ťapaj (46. Húska) - Luterán, Endl, Král - Fila, Múdry, Grygar (89. Buchvaldek), Selecký - Chrien (61. Šašinka), Hladík (84. Chobot), Tučný (61. Bačík)
