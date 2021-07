Futbalisti MŠK Žilina nastúpia vo štvrtok na pôde Apollonu Limassol

Žilina 20. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina cez víkend odštartujú fortunaligovú sezónu v pozícii účastníka európskych súťaží. V 1. predkole Európskej konferenčnej ligy vyradili gruzínsku Dilu Gori a už vo štvrtok o 19.00 SELČ nastúpia v úvodnom stretnutí 2. predkola na pôde Apollonu Limassol na Cypre.



Slovenský zástupca síce v odvete v Gruzínsku prehral 1:2, ale na postup mu to stačilo po domácom triumfe 5:1. "Myslím si, že určite to teší každého, kto pracuje v klube, nakoľko sme v minulosti boli zvyknutí na pravidelnú účasť v pohárovej Európe. U hráčov, realizačného tímu či všetkých v klube je cítiť väčšiu energiu a nadšenie do práce. Je to také spestrenie pravidelných ligových zápasov. Potešilo nás, že sme veľmi dobre zvládli dvojzápas prvého kvalifikačného kola, predovšetkým ten domáci, a ukázali sme veľmi dobrý futbal. Cieľ postúpiť sme splnili, odveta síce nebola optimálna, no sú to ďalšie skúsenosti pre mladých hráčov," citovala športového manažéra Karola Belaníka oficiálna stránka Žilinčanov. Podľa jeho slov bude Apollon silnejším súperom: "Hrajú kultivovaný, kombinačný a ofenzívny futbal a do posledných kôl boli vo svojej súťaži v hre o titul. Čaká nás teda nesmierne ťažký protivník, ktorý nám jasne ukáže, kam sme sa výkonnosťou posunuli."







Už o tri dni neskôr hostí MŠK v najvyššej slovenskej súťaži Sereď: "Bude to určite veľmi náročné skĺbiť, ale máme s tým aj nejaké skúsenosti z minulosti. Príde však aj priestor pre hráčov, ktorí teraz hrali menej. Rotácia kádra bude momentálne pre nás veľmi dôležitá, lebo veľký vplyv na únavu zohráva aj cestovanie, ktorého je teraz naozaj dosť." Belaník dodal, že primárnym cieľom "šošonov" vo FL bude umiestnenie v prvej šestke: "Po konci prestupového obdobia budeme múdrejší a potom si môžeme lepšie stanoviť konkrétny cieľ. Minimálne však chceme byť aspoň na priečkach ako v minulom ročníku. Všetko vyššie bude pre nás iba bonus."







Tréner Pavol Staňo rozbieha na lavičke MŠK svoju tretiu sezónu: "Stabilizácia výkonov je pred novou sezónou najdôležitejšia vec, ktorú chceme dosiahnuť. V každom jednom zápase chceme hrať vo vysokom tempe, intenzívne a ukázať aj kus futbalovosti. Na čo to bude stačiť, ťažko predpovedať. Verím, že si udržíme trend z minulej sezóny a ešte ho posunieme. Po gruzínskom protivníkovi nás čaká ďalší kvalitný, cyperský tím. Proti Dile Gori v odvete, ktorú niektorí považovali iba za pasívne bránenie, sme odbehali dokopy 122 kilometrov. To je dôkaz, že chalani to odmakali."



Pod Dubňom už odohrali jeden duel aj s fanúšikmi. "Proti Gori v domácom zápase mohlo prísť 500 divákov a veľmi nám pomohli. Dila Gori bol naozaj silný súper, hoci prvý zápas tomu nenaznačoval. Limassol je ešte o čosi lepší. Počasie je tam náročné, ja som ešte v drese Trenčína hral proti tamojšej Larnake. Na to chalanov upozorňujem. Dôležité bude zvládnuť výkonnostne aj výsledkovo prvý duel na Cypre," uzavrel kapitán Jakub Paur.