Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. august 2025Meniny má Bartolomej
< sekcia Šport

Futbalisti MŠK Žilina zdolali FK Železiarne Podbrezová 3:0

.
Na snímke uprostred Michal Faško (Žilina) sa raduje z gólu v zápase 5. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová v Žiline v nedeľu 24. augusta 2025. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Diváci sledovali od úvodu rušný zápas, už v štvrtej minúte mohol otvoriť skóre Iľko, o dve minúty nepochodil v jasnej gólovej pozícii ani Bari.

Autor TASR
Žilina 24. augusta (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v 5. kole Niké ligy nad FK Železiarne Podbrezová 3:0. Dva góly „šošonov" zaznamenal Michal Faško.

Diváci sledovali od úvodu rušný zápas, už v štvrtej minúte mohol otvoriť skóre Iľko, o dve minúty nepochodil v jasnej gólovej pozícii ani Bari. Žilina výkon gradovala, v 17. minúte premenil nariadený pokutový kop Faško. Paradoxne inkasovaný gól pomohol hosťom, ktorí sa postupne dostávali do hry a aj do šancí. Tie však postupne nepremenili Smékal, Galčík ani Paraj a tak Žilina vyhrala prvý polčas 1:0.

Do druhého polčasu vstúpili aktívne hostia z Podbrezovej, viac držali loptu na svojich kopačkách. Žilina sa sústredila na pozornú defenzívu a rýchle kontry, ktoré boli napokon cestou k víťazstvu. V 53. minúte využil zaváhanie obrany hostí Faško, ktorý pridal svoj druhý gól v zápase. Ďalší výborný brejk vyšiel zverencom Pavla Staňa o dvadsať minút neskôr, keď Prokop výborne našiel unikajúceho Káčera, ktorý obišiel Reháka a stanovil konečné skóre zápasu na 3:0.

Niké liga - 5. kolo:

MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 3:0 (1:0)

Góly: 17. a 53. Faško (prvý z 11 m). 74. Káčer. ŽK: Bondarenko, Niňaj, Šiler (Pod.). Rozhodovali: Sučka - Štrbo, Kmec. 1908 divákov

MŠK Žilina:

Belko - Minárik, Kaša, Narimanidze - Kopásek, Káčer (C), Ďatko (75. Kóša), Bari (82. Hranica) - Iľko (45+2. Adang), Roginić (46. Prokop), Faško (82. Juliš).

Podbrezová:

Rehák - Niňaj, Marković, Bondarenko - Deml, Paraj, Chyla (67. Palumets), Havrylenko (67. Kujabi) - Galčík (67. Šiler), Štefánik (C) (78. Hakobjan), Smékal (78. Tatolna)
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb