Futbalisti MŠK Žilina zdolali FK Železiarne Podbrezová 3:0
Autor TASR
Žilina 24. augusta (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v 5. kole Niké ligy nad FK Železiarne Podbrezová 3:0. Dva góly „šošonov" zaznamenal Michal Faško.
Diváci sledovali od úvodu rušný zápas, už v štvrtej minúte mohol otvoriť skóre Iľko, o dve minúty nepochodil v jasnej gólovej pozícii ani Bari. Žilina výkon gradovala, v 17. minúte premenil nariadený pokutový kop Faško. Paradoxne inkasovaný gól pomohol hosťom, ktorí sa postupne dostávali do hry a aj do šancí. Tie však postupne nepremenili Smékal, Galčík ani Paraj a tak Žilina vyhrala prvý polčas 1:0.
Do druhého polčasu vstúpili aktívne hostia z Podbrezovej, viac držali loptu na svojich kopačkách. Žilina sa sústredila na pozornú defenzívu a rýchle kontry, ktoré boli napokon cestou k víťazstvu. V 53. minúte využil zaváhanie obrany hostí Faško, ktorý pridal svoj druhý gól v zápase. Ďalší výborný brejk vyšiel zverencom Pavla Staňa o dvadsať minút neskôr, keď Prokop výborne našiel unikajúceho Káčera, ktorý obišiel Reháka a stanovil konečné skóre zápasu na 3:0.
Niké liga - 5. kolo:
MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 3:0 (1:0)
Góly: 17. a 53. Faško (prvý z 11 m). 74. Káčer. ŽK: Bondarenko, Niňaj, Šiler (Pod.). Rozhodovali: Sučka - Štrbo, Kmec. 1908 divákov
MŠK Žilina:
Belko - Minárik, Kaša, Narimanidze - Kopásek, Káčer (C), Ďatko (75. Kóša), Bari (82. Hranica) - Iľko (45+2. Adang), Roginić (46. Prokop), Faško (82. Juliš).
Podbrezová:
Rehák - Niňaj, Marković, Bondarenko - Deml, Paraj, Chyla (67. Palumets), Havrylenko (67. Kujabi) - Galčík (67. Šiler), Štefánik (C) (78. Hakobjan), Smékal (78. Tatolna)
