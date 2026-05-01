Futbalisti MŠK Žilina zdolali v domácom finále Košice
Žilina 1. mája (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina vyhrali v piatok finále Slovenského pohára Slovnaft Cupu, keď zdolali Košice 3:1. Získali tak prvú trofej po deviatich rokoch a premiérový pohár od sezóny 2011/12. Víťazný gól strelil Filip Kaša. „Šošoni“ sa v budúcej sezóne predstavia v prvom predkole Európskej ligy.
Žilinčania hrali ako tretí klub v ére samostatnosti v domácom prostredí, touto výhodou doposiaľ disponovali Slovan Bratislava a Spartak Trnava. V piatom finále s účasťou domácich ju daný tím využil po štvrtý raz. O góly domácich sa postarali Michal Faško, Kaša a Marko Roginič. Ich tím má na konte celkovo deväť trofejí, z toho sedem ligových a dve pohárové.
Hneď v úvode sa dostali do pokutového územia hostia, a to dvakrát po pravom krídle. V ďalšom priebehu si už domáci dávali pozor, v defenzíve aj ofenzíve bol aktívny ich kapitán Káčer. Prvý gól prišiel po štvrťhodine hry, keď sa dopredu predieral Iľko. Toho ešte Košičania od lopty odstavili, no následne predviedol šprint Bari a loptu upratal spred odkrytej bránky do siete Faško. Až za cenu žltej karty ho musel neskôr pri úniku po krídle zastaviť Madleňák. Jeho tím v závere neodolal tlaku, brankár Kira najprv zneškodnil pokus Iľka kvalitným zákrokom, ale na Kašovu hlavičku už nestačil. Loptu mu nacentroval Hranica, ktorý tak podčiarkol svoj kvalitný výkon ako tvorca hry v úvodnom dejstve.
Po prestávke prišiel aj gól zo šatne, a to v podaní Roginiča, ktorému prihral pred bránku pod domácou tribúnou Faško. Kvalitnou obaľovačkou mohol po hodine hry ešte zvýšiť Iľko, no lopta trafila brvno. Chvíľu na to rozhodca Kráľovič prerušil zápas pre pyrotechniku vo fanúšikovskom tábore Košíc. Tie mohli opäť inkasovať, keď brankára Kiru zastúpil v bránke striedajúci obranca Kakay. Jeho tím mal ešte šancu z brejku aj pri rohovom kope, nakoniec skóroval v úplnom závere Miljanič, ktorý si ustrážil hrozbu ofsajdu.
Slovenský pohár Slovnaft Cupu 2025/26 - finále
MŠK Žilina - FC Košice 3:1 (2:0)
Góly: 16. Faško, 40. Kaša, 50. Roginič - 90.+1. Miljanič. Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Zemko. ŽK: Roginič - Madleňák, Dimun, 9723 divákov
Žilina: Badžgoň - Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica (83. Pališčák), Káčer (79. Adang), Bzdyl, Bari - Faško (90.+1. Prokop), Iľko (79. Szánthó) - Roginič (90.+1. Juliš)
Košice: Kira - Kóša, Krivák (46. Kakay), Kružliak (46. Magda) - Kovács, Lichý, Gallovič, Madleňák (83. Lukačevič) - Sovič (62. Dimun) - Čerepkai, Rehuš (67. Miljanič)
