Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili na ihrisku Pohronia

FK Pohronie - MŠK Žilina 1:2 (1:2)



Góly: 40. Mazan - 32. Jánošík, 45+3 Paur, ŽK: Špiriak - Sluka. Rozhodovali: Glova - Roszbeck, Čajka, 525 divákov.



Pohronie: Hrdlička – Špiriak, Štrba, Jenat, Záhumenský – Adamec, Šmatlák (73. Raffael) – Mazan, Ladji, Horák (46. Nguer) – Badolo



Žilina: Belko – Anang, Kopas, Minárik, Sluka (85. Goljan) – Slebodník (85. Gono), Fazlagič, Bičachčjan – Jánošík (58. Rusnák), Paur (46. Jambor), Ďuriš (90. Iľko)

Futbalisti Senice doma prehrali

FK Senica - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:2 (1:1)



Góly: 5. Jurdík - 43. Mondek, 84. Kyziridis. Rozhodovali: Kružliak – Jánošík, Vass, ŽK: Šumbera, Kučera – Bednár, Mondek, 324 divákov.



Senica: Ravas - Kučera, Pavlík, Gáč, Šimčák - Šumbera - Twardek (57. Niarchos), Jurdík (85. Repa), Oršula (85. Duda) - Vikri - Mašike



ViOn: Kira - Čögley, Tóth, Menich, Čonka - Bednár, Sloboda - Mondek, Gamboš (66. Ďubek), Kyziridis (90. Kolesár) - Švec (69. Yilmaz)

Dunajská Streda opäť prehrala

FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠKF Sereď 1:3 (1:1)



Góly: 32. Krstovič - 44. a 55. Morong, 90. Karrica, ŽK: Gago, Kadlec, Haša (všetci Sereď.). Rozhodovali: Dohál - Hrmo, Štofik, 3175 divákov.



DAC: Jedlička – Ciganiks, Kružliak, Muhamedbegovič, Davis – Andzouana (69. Veselovský), Dimun (59. Balič), Schäfer, Lamkel Zé – Nicolaescu (59. Hahn), Krstovič (77. Verlinden)



Sereď: Yakubu– Kadlec (79. Karrica), Dias, Huratdo, Jureškin – Ljubičič (46. Potoma), Gago–Morong (79. Popovič), Haša (75. Gatarič), Kříž (31. Yao) - Radič

Žiar nad Hronom 6. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotnom 14. kole Fortuna ligy na ihrisku FK Pohronie 2:1. Potvrdili tak domáce víťazstvo 4:1 so Zlatými Moravcami a vyhrali druhýkrát za sebou. Posledné Pohronie utrpelo deviatu prehru.Úvod duelu bol opatrný, miernu aktivitu mala Žilina, ktorá sa dostala do prvej šance v sedemnástej minúte. Bičachčjan postupoval sám na bránku, nik ho neodstavil od lopty, ale stroskotal na Hrdličkovi, ten totiž výborne zasiahol nohou. Skóre sa menilo až po polhodine hry. Hostia napokon pretavili tlak do gólu. Paur prihrával z kraja šestnástky, Bičachčjan loptu jemne usmernil na zadnú žrď, kde bol pripravený Jánošík – 0:1. Domáci následne ožili, osmelili sa smerom dopredu. Belko mal najprv prácu po dobrej strele Badola, ktorý o minútu neskôr hlavičkoval do brvna. Lopta sa však odrazila pred bránku, kde sa presadil v ďalšom hlavičkovom súboji s Paurom Mazan – 1:1. Strelec tohto gólu sa zranil, dlhšie sa nehralo. Rozhodca i preto nadstavil tri minúty, čo napokon Žilinčania využili tesne pred prestávkou. Presadil sa osamotený Paur z dorážky po predchádzajúcom zásahu Hrdličku.V druhom polčase bolo aktívnejšie Pohronie. Viac sa tlačilo dopredu, ale centrované lopty pred bránku hostia dobre pokrývali. Po góle volala sľubná hlavička Mazana, z väčšej vzdialenosti preveril Belka Ladji. Žilina hrozila najmä zo štandardiek. Po jednej z nich lopta putovala na zadnú žrď, no Minárikova hlavička sa neujala. Futbalisti spod Dubňa boli blízko k tretiemu gólu v 78. minúte. Rusnák si našiel priestor na strelu, napriahol spoza šestnástky, Jenat s Hrdličkom sa úplne nedohodli, napokon však zažehnali situáciu na bránkovej čiare. Vyrovnávajúci zásah mal potom na nohe Mazan. Strieľal prudko z približne dvadsiatich metrov, Belko sa dobre natiahol a vytlačil loptu vedľa ľavej žrde. K ďalšej nebezpečnej strele sa dostal Ladji, trafil však Kopasa. V samom závere snaha Pohronia gradovala, ale Ladji a ani Badolo recept na gólmana hostí nenašli.Na Záhorie pricestoval posledný tím ligy zo Zlatých Moraviec, ktorý v tejto sezóne ešte nebodoval na ihrisku hostí. V posledných 6 kolách sa nedarilo naplno zabodovať ani Seničanom a tak sa čakalo, či niektoré mužstvo svoju sériu pretrhne. Hostia museli riešiť nútené striedanie ešte pred zápasom, keď sa v rozcvičke zranil brankár Lukáč, ktorého nahradil Kira. Záhorákom vyšiel úvod do stretnutia, keď Oršula výborne prihral do šestnástky Jurdíkovi, ktorý tvrdou strelou prestrelil Kiru. Napriek vedúcemu gólu to nebol dobrý zápas zo strany domácich v úvodnom dejstve. Viac z hry mali hostia, ale dlho si nedokázali vypracovať gólovú možnosť. V 16. minúte hlavičkoval po centri Čögley vedľa, na druhej strane Jurdíkova strela v 33. minúte Kirovi veľa problémov nenarobila. V 41. minúte sa uvoľnil Kyziridis, Ravas jeho strelu kryl. V 43. minúte sa hosťom podarilo vyrovnať, keď Mondek dostal dobrú loptu za obranu, kde ho zle bránil Šimčák a krásnou strelou prekonal Ravasa.Po prestávke sa hral záživnejší futbal a bolo oveľa viac vzruchu pred bránami. V 54. minúte po peknej kombinácii otrel Mondel z dobrej pozície ľavú žrď, o štyri minúty mieril Gamboš zvnútra šestnástky tesne vedľa. Od 60. minúty mali lepšiu 15-minútovku domáci. V 70. minúte predviedol krásnu akciu Vikri, keď prešiel až pred 16-ku, lopta po jeho strele tesne letela nad šibenicu. V 73. minúte po spornom momente v pokutovom území hostí sa nepískal po zákroku brankára Kiru na Vikriho pokutový kop. V záverečných 10 minútach sa hostia dostali do viacerých šancí a nakoniec aj strelili víťazný gól. V 79. minúte bol po prihrávke Čonku v gólovej šanci striedajúci Ďubek, toho však vychytal brankár Ravas. Góolové šance Yilmaza a Slobodu opäť vyriešil domáci brankár, no bol prikrátky v 84. minúte na krásnu technickú strelu Kyziridisa z 20 metrov do ľavej šibenice. V nadstavenom čase sa ešte dostal do ďalšej gólovej šance Mondek, aj tentoraz výborným zákrokom podržal domácich Ravas. ViOn tak získal svoje prvé tohtosezónne víťazstvo na ihrisku súpera.DAC začal zápas aktívne, od úvodných minút sa pustil do útoku. Chybu hosťujúceho brankára mohol už v 2. minúte potrestať Nicolaescu, keď brankár Serede stratil loptu mimo pokutového územia, domáci útočník však netrafil prázdnu bránu. V 17. minúte prešiel Kadlec na pravej strane, jeho prízemnú spätnú prihrávku Haša poslal na bránu, Jedlička však bravúrne vychytal. O tri minúty neskôr sa dostal do šance Morong, ale z ľavej strany prestrelil bránu. V 23. minúte sa do peknej akcie dostal Lamkel Zé, keď postupoval na bránu z ľavej strany, obišiel aj dvoch hráčov, ale strelu stihol blokovať Hurtado. O minútu neskôr po rohovom kope hlavou poslal loptu tesne vedľa Schäfer. V 32. minúte išiel DAC do vedenia. Davis zahrával na krátko priamy kop Schäferovi, lopta bola zblokovaná, napokon Andzouana preloboval obranu a z prvej Krstovič z piatich metrov poslal loptu do siete – 1:0. O minútu neskôr mohol vyrovnať Haša, ale strelou z diaľky trafil tesne vedľa Jedličkovej brány. V 44. minúte sa snaha Seredi vyplatila, Radič sa prepracoval do pokutového územia, jeho strelu z pravej strany Jedlička stihol len vyraziť pred seba a loptu z troch metrov poslal do siete Morong – 1:1. Napriek optickej prevahe Dunajskej Stredy boli v útoku hostia aktívnejší.Druhý polčas začali lepšie hostia, čo vyústilo do gólu v 55. minúte, Jureškin prešiel na ľavej strane, loptu prihral pred bránu a dobiehajúci Morong z piatich metrov trafil do siete – 1:2. V 58. minúte Haša mohol streliť gól mesiaca, keď z polovice ihriska vystrelil na bránu, loptu Jedlička s námahou vyrazil na roh. Blízko gólu bol Schäfer v 81. minúte, keď vypálil tesne nad. Tlak domácich sa stupňoval, Baličovu strelu z 20 metrov Yakubu vytlačil na roh. V 90. minúte hostia definitívne rozhodli. Po dlhom centri sa k lopte dostal Gatarič, prihral Karricovi, ktorý z pravej strany nedal Jedličkovi šancu – 1:3. V 94. minúte Radič mohol pridať aj štvrtý gól, ale trafil tesne vedľa. Dunajskej Strede sa nepodarilo odplatiť Serede prehru z 3. kola, DAC prehral s týmto súperom aj druhý zápas v sezóne.