Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili nad MFK Skalica 3:2
Žilina 25. októbra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v 12. kole Niké ligy nad MFK Skalica 3:2. Michal Faško pridal na svoje konto dva góly a jednu asistenciu, čím si upevnil pozíciu lídra štatistík celej súťaže.
Žilinčania sa ujali vedenia v 22. minúte, keď Bari našiel centrom Faška a ten pridal svoj siedmy gól v tejto sezóne. Skalica však kontrovala o tri minúty neskôr, po prihrávke Daniela vyrovnal na 1:1 Švec. Gólové preteky pokračovali, už o minútu neskôr išla Žilina znovu do vedenia, Faško narysoval gólovú prihrávku na Ďatka a ten nezaváhal. Úvod druhého polčasu patril Skalici. Z vyrovnania sa tešila v 62. minúte, keď svoj druhý presný zásah v zápase pridal Švec. Žilina išla do vedenia znovu o päť minút neskôr, zákrok Černeka na Roginića znamenal pokutový kop a ten s absolútnym prehľadom premenil v zápase rovnako dvojgólový Faško.
Niké liga- 12. kolo:
MŠK Žilina - MFK Skalica 3:2 (2:1)
Góly: 22. a 67. Faško (druhý z 11 m), 26. Ďatko - 25., 62. M. Švec, ŽK: Pališčák, Kaša, Prokop - Švec, Černek, L. Šimko. Rozhodovali: Kišš - Vass, Čajka. 1423 divákov.
Zostavy:
MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Kopásek (90+1. Hranica), Káčer (C), Adang (68. Bzdyl), Bari - M. Faško (84. Szánthó), Roginić (68. Roginić), Ďatko (68. Iľko).
MFK Skalica: Junas - L. Šimko, Šuver, Černek, Gaži - Bariš (C), Mášik (74. Nagy) - Morong (74. Seitz), Pudhorocký (60. Ravas), Daniel - M. Švec (82. Fábry).
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Môžem súhlasiť s kolegom, videli sme dobrý ligový zápas s veľkým množstvom šancí. Do zápasu sme vstúpili dobre, dostali sme sa do vedenia. Chceli sme hrať kolmo, mali sme však straty lôpt. Proti nám stál výborný súper. Zápas sa dohrával v nervozite, súpera cítil šancu a išiel na riziko, v týchto momentoch sme mali zápas zatvoriť, čo sme neurobili. Tri body ostali doma, z čoho sa tešíme a sme radi, že diváci videli zaujímavý zápas.“
David Oulehla, tréner Skalice: „Za mňa veľké sklamanie, najmä z výsledku. Herne mal náš zápas vysoké parametre, chcem za to chlapcom poďakovať. Bol to jeden z najlepších zápasov pod mojim vedením, ale je nám to k ničomu. Vytvorili sme si v Žiline šance, čo je na pohľad ok, ale futbal sa hrá na góly a body.“
Michal Faško, strelec dvoch gólov Žiliny: „Teší ma, že sme získali tri body. Z môjho pohľadu to však bola taká naša klasika. Dovolili sme súperovi vytvoriť si gólové šance. Musíme byť lepší v defenzíve, lebo v ďalších zápasoch nás to môže dobehnúť."
