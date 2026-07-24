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Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili nad poľským GKS Katovice 2:1
Zápas sa pod Dubňom hral od úvodu vo fantastickej atmosfére, zvlášť keď išli Katovice do vedenia už v šiestej minúte.
Autor TASR,aktualizované
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Žilina 23. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili vo štvrtkovom prvom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy nad poľským GKS Katovice 2:1. Triumf „šošonov“ zariadil v 47. minúte pravý obranca Timotej Hranica. Prvý gól Žilinčanov strelil domáci kapitán Miroslav Káčer z pokutového kopu, ktorým vyrovnal v 29. minúte duelu na priebežných 1:1. Odveta je na programe vo štvrtok 30. júla na pôde zástupcu poľskej Ekstraklasy.
Zápas sa pod Dubňom hral od úvodu vo fantastickej atmosfére, zvlášť keď išli Katovice do vedenia už v šiestej minúte. Lopta z rohu po centri Nowaka našla hlavu Klemenza a ten prehlavičkoval Badžgoňa. Inkasovaný gól Žilinčanov prebral, zverenci Pavla Staňa sa dostali do tempa a najmä do šancí. V 17. minúte Iľko parádnou prihrávkou vysunul do nájazdu Kristiána Bariho, no ten v jasnej šanci nechal vyniknúť brankára hostí Kobylaka. O minútu neskôr poľský brankár zasahoval znovu, tentoraz po strele Kóšu. V 29. minúte však už bolo vyrovnané, po faule na Roginič premenil pokutový kop žilinský kapitán Káčer. Hráči MŠK sa v závere polčasu ešte snažili strhnúť vedenie na svoju stranu, no technická strela Iľka minula cieľ.
Druhú časť zápasu otvorili Žilinčania aktívne, zaslúženej odmeny sa dočkali po dvoch minútach. Kóšovu nepríjemnú strelu z hranice šestnástky GKS vyrazil Kobylak priamo pred číhajúceho Hranicu a ten loptu bez váhania zavesil pod brvno súperovej bránky. Žilina sa tak dostala do vedenia 2:1 a pokračovala vo výbornom výkone. Badžgoňa postrašil v 62. minúte pekným zakončením z priameho kopu Nowak, no mladý žilinský brankár vytiahol bravúrny zákrok a podržal svoj tím. Záver zápasu patril hosťom, ktorí sa všemožne snažili vyrovnať, ale žilinská obrana náročnú pozíciu zvládla.
sumár - 1. zápas 2. predkola KL:
MŠK Žilina - GKS Katowice 2:1 (1:1)
Góly: 29. Káčer (z 11 m), 47. Hranica - 6. Klemenz. Rozhodovali: Wolfensberger - Maire, Dos Santos (všetci Švaj.), ŽK: Roginič, Minárik, Badžgoň, Bari, Florea - Markovič, Jedrych, Czerwiňski, 7067 divákov.
Žilina: Badžgoň - Pališčák, Minárik, Narimanidze - Hranica, Bzdyl (82. Florea), Káčer (74. Adang), Bari - Kóša (82. Ďatko), Roginič (74. Prokop), Iľko (67. Faško)
Katovice: Kobylak - Czerwiňski, Jedrych, Klemenz - Wasielewski, Milewski (58. Lukasiak), Bosch (73. Wolski), Borja Galán - Wedrychowski (58. Markovič), Nowak (Bartlewicz) - Shkurin (58. ZREĽÁK)
MŠK Žilina - GKS Katowice 2:1 (1:1)
Góly: 29. Káčer (z 11 m), 47. Hranica - 6. Klemenz. Rozhodovali: Wolfensberger - Maire, Dos Santos (všetci Švaj.), ŽK: Roginič, Minárik, Badžgoň, Bari, Florea - Markovič, Jedrych, Czerwiňski, 7067 divákov.
Žilina: Badžgoň - Pališčák, Minárik, Narimanidze - Hranica, Bzdyl (82. Florea), Káčer (74. Adang), Bari - Kóša (82. Ďatko), Roginič (74. Prokop), Iľko (67. Faško)
Katovice: Kobylak - Czerwiňski, Jedrych, Klemenz - Wasielewski, Milewski (58. Lukasiak), Bosch (73. Wolski), Borja Galán - Wedrychowski (58. Markovič), Nowak (Bartlewicz) - Shkurin (58. ZREĽÁK)
Zápas sa pod Dubňom hral od úvodu vo fantastickej atmosfére, zvlášť keď išli Katovice do vedenia už v šiestej minúte. Lopta z rohu po centri Nowaka našla hlavu Klemenza a ten prehlavičkoval Badžgoňa. Inkasovaný gól Žilinčanov prebral, zverenci Pavla Staňa sa dostali do tempa a najmä do šancí. V 17. minúte Iľko parádnou prihrávkou vysunul do nájazdu Kristiána Bariho, no ten v jasnej šanci nechal vyniknúť brankára hostí Kobylaka. O minútu neskôr poľský brankár zasahoval znovu, tentoraz po strele Kóšu. V 29. minúte však už bolo vyrovnané, po faule na Roginič premenil pokutový kop žilinský kapitán Káčer. Hráči MŠK sa v závere polčasu ešte snažili strhnúť vedenie na svoju stranu, no technická strela Iľka minula cieľ.
Druhú časť zápasu otvorili Žilinčania aktívne, zaslúženej odmeny sa dočkali po dvoch minútach. Kóšovu nepríjemnú strelu z hranice šestnástky GKS vyrazil Kobylak priamo pred číhajúceho Hranicu a ten loptu bez váhania zavesil pod brvno súperovej bránky. Žilina sa tak dostala do vedenia 2:1 a pokračovala vo výbornom výkone. Badžgoňa postrašil v 62. minúte pekným zakončením z priameho kopu Nowak, no mladý žilinský brankár vytiahol bravúrny zákrok a podržal svoj tím. Záver zápasu patril hosťom, ktorí sa všemožne snažili vyrovnať, ale žilinská obrana náročnú pozíciu zvládla.
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Videli sme zápas plný emócií. Moje hodnotenie na rýchlo je, že úvod zápasu sme nemali ideálny. Katowice boli sebavedomé, pomohol im gól. My sme sa však následne dostali do hry, vytvorili sme si dosť šancí napriek tomu, že GKS výborne bráni. Škoda, že sme nevyužili viac šancí a nevytvorili si väčší náskok. Sme však v polovici, v Katowiciach budeme tvrdo bojovať o postup.“
Timotej Hranica, obranca Žiliny, autor víťazného gólu: „Určite to bol ťažký zápas. Súper bol agresívny a celkovo to bolo rýchle. Trochu dnes aj popršalo, čiže myslím si, že to nám vyhovovalo. Máme radi, keď je to takto rýchle a môžeme sa o to pobiť. Ukázali sme našu silu, že vieme bojovať s tímami ako Katovice alebo ako bol Hajduk. Rastieme každým zápasom viac a viac a pribúda nám sebavedomie.“
Miroslav Káčer, kapitán Žiliny: „Bol nejaký plán zápasu, ktorý sme z veľkej časti plnili. To, čo sme si povedali, a ako sme mali naštudovaného súpera, sa nám vyplácalo. Je to dobrá pozvánka na to, aby fanúšikovia prišli aj do Poľska a mohli sme ich potešiť aj vonku.“
Rafal Górak, tréner GKS: „Ako iste viete, pre nás to bol prvý ostrý zápas sezóny a bol ťažký. Žilina mala výhodu dvoch zápasov s Hajdukom a bola v zápasovom rytme. Domáci boli intenzívnym súperom, držali loptu na kopačkách, nám sa však podarilo sa im vyrovnať. Koncovka zápasu je dobrým prísľubom do odvety, tvrdím, že nič nie je rozhodnuté a urobíme všetko pre postup.“
Adam Zreľák, útočník Katovíc: „Začali sme dobre, rýchlym gólom. Škoda, že potom sme trochu prestali hrať. Žilina hrala lepšie od druhej polovice prvého polčasu. Prvých desať minút druhého polčasu sme boli takisto trochu zaspatí a Žilina strelila druhý gól. Máme pred sebou odvetu, ja som nastúpil až v druhom polčase preto, lebo som mal problémy s lýtkom a trénoval som iba dva dni pred zápasom. Tréner nechcel riskovať, preto som šiel z lavičky.“
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Videli sme zápas plný emócií. Moje hodnotenie na rýchlo je, že úvod zápasu sme nemali ideálny. Katowice boli sebavedomé, pomohol im gól. My sme sa však následne dostali do hry, vytvorili sme si dosť šancí napriek tomu, že GKS výborne bráni. Škoda, že sme nevyužili viac šancí a nevytvorili si väčší náskok. Sme však v polovici, v Katowiciach budeme tvrdo bojovať o postup.“
Timotej Hranica, obranca Žiliny, autor víťazného gólu: „Určite to bol ťažký zápas. Súper bol agresívny a celkovo to bolo rýchle. Trochu dnes aj popršalo, čiže myslím si, že to nám vyhovovalo. Máme radi, keď je to takto rýchle a môžeme sa o to pobiť. Ukázali sme našu silu, že vieme bojovať s tímami ako Katovice alebo ako bol Hajduk. Rastieme každým zápasom viac a viac a pribúda nám sebavedomie.“
Miroslav Káčer, kapitán Žiliny: „Bol nejaký plán zápasu, ktorý sme z veľkej časti plnili. To, čo sme si povedali, a ako sme mali naštudovaného súpera, sa nám vyplácalo. Je to dobrá pozvánka na to, aby fanúšikovia prišli aj do Poľska a mohli sme ich potešiť aj vonku.“
Rafal Górak, tréner GKS: „Ako iste viete, pre nás to bol prvý ostrý zápas sezóny a bol ťažký. Žilina mala výhodu dvoch zápasov s Hajdukom a bola v zápasovom rytme. Domáci boli intenzívnym súperom, držali loptu na kopačkách, nám sa však podarilo sa im vyrovnať. Koncovka zápasu je dobrým prísľubom do odvety, tvrdím, že nič nie je rozhodnuté a urobíme všetko pre postup.“
Adam Zreľák, útočník Katovíc: „Začali sme dobre, rýchlym gólom. Škoda, že potom sme trochu prestali hrať. Žilina hrala lepšie od druhej polovice prvého polčasu. Prvých desať minút druhého polčasu sme boli takisto trochu zaspatí a Žilina strelila druhý gól. Máme pred sebou odvetu, ja som nastúpil až v druhom polčase preto, lebo som mal problémy s lýtkom a trénoval som iba dva dni pred zápasom. Tréner nechcel riskovať, preto som šiel z lavičky.“