Futbalisti Olomouca zvíťazili na pôde Mladej Boleslavi 4:1
Trpkosť prehry tak nespoznali v šiestom stretnutí v sérii.
Autor TASR
Praha 2. novembra (TASR) - Futbalisti Olomouca zvíťazili v nedeľnom stretnutí 14. kola českej najvyššej súťaže na pôde Mladej Boleslavi 4:1. Trpkosť prehry tak nespoznali v šiestom stretnutí v sérii.
Česká liga - 14. kolo:
FK Mladá Boleslav - SK Sigma Olomouc 1:4 (0:2)
Góly: 80. Kolařík - 45.+2. a 87. Vašulín (druhý z 11 m), 13. Šíp, 74. Langer
/M. Králik celý duel - T. Huk od 46. min, brankár M. Hruška sedel na lavičke/
