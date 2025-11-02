Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 2. november 2025
< sekcia Šport

Futbalisti Olomouca zvíťazili na pôde Mladej Boleslavi 4:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Trpkosť prehry tak nespoznali v šiestom stretnutí v sérii.

Autor TASR
Praha 2. novembra (TASR) - Futbalisti Olomouca zvíťazili v nedeľnom stretnutí 14. kola českej najvyššej súťaže na pôde Mladej Boleslavi 4:1. Trpkosť prehry tak nespoznali v šiestom stretnutí v sérii.



Česká liga - 14. kolo:

FK Mladá Boleslav - SK Sigma Olomouc 1:4 (0:2)

Góly: 80. Kolařík - 45.+2. a 87. Vašulín (druhý z 11 m), 13. Šíp, 74. Langer

/M. Králik celý duel - T. Huk od 46. min, brankár M. Hruška sedel na lavičke/
