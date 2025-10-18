< sekcia Šport
Futbalisti Olympique Lyon s Greifom prehrali v Nice
Greif mal podľa oficiálnych štatistík jeden úspešný zákrok.
Autor TASR
Paríž 18. októbra (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon v zostave s Dominikom Greifom prehrali v sobotňajšom zápase 8. kola francúzskej Ligue 1 na ihrisku Nice 2:3. Slovenský brankár prvýkrát inkasoval už v 5. minúte, keď ho zblízka prekonal Melvin Bard.
Lyon síce vyrovnal na 1:1 zásluhou Pavla Šulca, no Sofiane Diop a Hicham Boudaoui upravili na 3:1. Krátko pred tretím gólom mal obranca Lyonu Ainsley Maitland-Niles možnosť vyrovnať z penalty, no Yehvann Diouf zneškodnil jeho strelu.
Greif mal podľa oficiálnych štatistík jeden úspešný zákrok. Prvýkrát od príchodu do Lyonu inkasoval v jednom zápase viac než dva góly. Pre hráčov Nice to bolo prvé víťazstvo po troch zápasoch, po ktorom majú 11 bodov. Lyon prvýkrát v sezóne prehral druhý zápas za sebou a na jeho konte ostalo 15 bodov.
Ligue 1, 8. kolo
Lyon síce vyrovnal na 1:1 zásluhou Pavla Šulca, no Sofiane Diop a Hicham Boudaoui upravili na 3:1. Krátko pred tretím gólom mal obranca Lyonu Ainsley Maitland-Niles možnosť vyrovnať z penalty, no Yehvann Diouf zneškodnil jeho strelu.
Greif mal podľa oficiálnych štatistík jeden úspešný zákrok. Prvýkrát od príchodu do Lyonu inkasoval v jednom zápase viac než dva góly. Pre hráčov Nice to bolo prvé víťazstvo po troch zápasoch, po ktorom majú 11 bodov. Lyon prvýkrát v sezóne prehral druhý zápas za sebou a na jeho konte ostalo 15 bodov.
Ligue 1, 8. kolo
OGC Nice - Olympique Lyon 3:2 (2:0)
Góly: 5. Bard, 35. Diop, 55. Boudaoui - 29. a 90.+5 Šulc
Góly: 5. Bard, 35. Diop, 55. Boudaoui - 29. a 90.+5 Šulc
SCO Angers - AS Monaco 1:1 (0:0)
Góly: 85. Cherif - 72. Balogun
Góly: 85. Cherif - 72. Balogun