Futbalisti Olympique Lyon zvíťazili na ihrisku Racingu Lens

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Jediný gól duelu strelil v nastavenom čase prvého polčasu útočník Georges Mikautadze.

Autor TASR
Paríž 16. augusta (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon zvíťazili na ihrisku Racingu Lens 1:0 v sobotňajšom zápase 1. kola francúzskej Ligue 1. Jediný gól duelu strelil v nastavenom čase prvého polčasu útočník Georges Mikautadze.

Ligue 1, výsledky

Racing Lens - Olympique Lyon 0:1 (0:0)

Góly: 45.+1 Mikautadze
.

