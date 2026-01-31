Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futbalisti Olympique Marseille remizovali na pôde Paríža FC

Hráč Paríža Ilan Kebbal (vpravo) strieľa druhý gól z penaltového kopu vo futbalovom zápase francúzskej ligy League One Paríž FC – Olympique Marseille v Paríži 31. januára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 31. januára (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille nepridali vo francúzskej Ligue 1 tretie víťazstvo za sebou. V sobotnom dueli 20. kola stratili na ihrisku Paríža FC dvojgólový náskok a remizovali 2:2.

O vyrovnanie pre Paríž sa vo štvrtej minúte nadstavenia postaral alžírsky stredopoliar Ilan Kebbal z penalty. Gólom a asistenciou sa v drese hostí prezentoval anglický útočník Mason Greenwood. Parížanom patrí v tabuľke priebežne 13. priečka, Marseille je na treťom mieste.

Lorient zdolal doma Nantes 2:1, pripísal si tretie víťazstvo za sebou a šnúru bez prehry vo všetkých súťažiach natiahol na 11 zápasov. V tabuľke je deviaty, Nantes figuruje na barážovej 16. pozícii.

Ligue 1 - 20. kolo:

Paríž FC – Olympique Marseille 2:2 (0:1)

Góly: 82. Ikone, 90.+4 Kebbal (z 11 m) – 18. Greenwood (z 11 m), 53. Aubameyang


FC Lorient – FC Nantes 2:1 (1:0)

Góly: 32. Dieng, 89. Kouassi – 73. Abline
.

