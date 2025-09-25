Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futbalisti OSC Lille zvíťazili nad nórskym Brannom Bergen 2:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rumunský tím FCSB uspel na pôde holandského Go Ahead Eagles 1:0 vďaka gólu Davida Miculescua z 13. minúty.

Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Futbalisti OSC Lille úspešne vstúpili do hlavnej fázy Európskej ligy UEFA. V domácom dueli 1. kola zvíťazili nad nórskym Brannom Bergen 2:1. O ich triumfe rozhodol v 80. minúte veterán Olivier Giroud, najlepší strelec v histórii francúzskej reprezentácie. Rumunský tím FCSB uspel na pôde holandského Go Ahead Eagles 1:0 vďaka gólu Davida Miculescua z 13. minúty.



Európska liga - 1. kolo ligovej fázy:

OSC Lille - Brann Bergen 2:1 (0:0)

Góly: 54. Igamane, 80. Giroud - 60. Magnusson



Go Ahead Eagles - FCSB 0:1 (0:1)

Gól: 13. Miculescu
