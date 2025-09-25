< sekcia Šport
Futbalisti OSC Lille zvíťazili nad nórskym Brannom Bergen 2:1
Rumunský tím FCSB uspel na pôde holandského Go Ahead Eagles 1:0 vďaka gólu Davida Miculescua z 13. minúty.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Futbalisti OSC Lille úspešne vstúpili do hlavnej fázy Európskej ligy UEFA. V domácom dueli 1. kola zvíťazili nad nórskym Brannom Bergen 2:1. O ich triumfe rozhodol v 80. minúte veterán Olivier Giroud, najlepší strelec v histórii francúzskej reprezentácie. Rumunský tím FCSB uspel na pôde holandského Go Ahead Eagles 1:0 vďaka gólu Davida Miculescua z 13. minúty.
Európska liga - 1. kolo ligovej fázy:
OSC Lille - Brann Bergen 2:1 (0:0)
Góly: 54. Igamane, 80. Giroud - 60. Magnusson
Go Ahead Eagles - FCSB 0:1 (0:1)
Gól: 13. Miculescu
Európska liga - 1. kolo ligovej fázy:
OSC Lille - Brann Bergen 2:1 (0:0)
Góly: 54. Igamane, 80. Giroud - 60. Magnusson
Go Ahead Eagles - FCSB 0:1 (0:1)
Gól: 13. Miculescu