Futbalisti Paríža St. Germain triumfovali nad AS St. Étienne

Ligue 1 - 33. kolo:



FC Nantes - Olympique Lyon 1:2 (0:2)



Góly: 60. Pallois - 5. a 37. Depay (druy z 11m)







Stade Brest - Racing Lens 1:1 (1:0)



Góly: 37. Jean Lucas - 72. Kakuta. ČK: 89. Jean Lucas po 2. ŽK - 65. Haise, 89. Banza po 2. ŽK







FCO Dijon - OGC Nice 2:0 (0:0)



Góly: 50. Chafik, 77. Benzia







Olympique Nimes - Racing Štrasburg 1:1 (0:0)



Góly: 55. Ripart - 82. Lienard. ČK: 47. Guilbert (Štrasburg)







Stade Reims - FC Metz 0:0







Paríž St. Germain - AS St. Étienne 3:2 (0:0)



Góly: 79. a 87. Mbappe (druhý z 11 m), 90.+5 Icardi - 78. Bouanga, 90.+2 Hamouma







Girondins Bordeaux - AS Monaco 0:3 (0:1)



Góly: 29. Volland, 47. Martins, 90. Jovetič. ČK: 78. Lacoux (Bordeaux) po 2. ŽK

Paríž 19. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain triumfovali v nedeľnom domácom stretnutí 33. kola najvyššej francúzskej súťaže nad AS St. Étienne 3:2. V dramatickej koncovke najprv otočili na 2:1 dvoma gólmi Kyliana Mbappeho, v nadstavenom čase inkasovali vyrovnávajúci zásah, no o ich plnom bodovom zisku rozhodol v 90.+5 min striedajúci Mauro Icardi.Parížania sú po tomto víťazstve na druhom mieste tabuľky o jediný bod za lídrom OSC Lille. O bod za nimi figuruje AS Monaco vďaka triumfu na pôde Girondins Bordeaux 3:0. Štvrtý je Lyon, ktorý zvíťazil na ihrisku Nantes 2:1.