Futbalisti Parmy zdolali Fiorentinu 1:0
O jediný gól domácich sa proti poslednému tímu neúplnej tabuľky postaral v úvode druhého polčasu Oliver Sorensen.
Autor TASR,aktualizované
Rím 27. decembra (TASR) - Futbalisti Cagliari zvíťazili na pôde FC Turín 2:1 v sobotňajšom stretnutí 17. kola talianskej Serie A, keď otočili nepriaznivý stav. Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert sa nezmestil do základnej zostavy hostí a na ihrisko prišiel v 84. minúte.
Serie A - 17. kolo:
Udinese Calcio - Lazio Rím 1:1 (0:0)
Gól: 90.+6 Davis - 80. Vecino
US Lecce - Como 1907 0:3 (0:1)
Góly: 20. Paz, 66. Ramon, 75. Douvikas
FC Turín - Cagliari Calcio 1:2 (1:1)
Góly: 28. Vlašič - 45. Prati, 66. Kilicsoy
/A. Obert (Cagliari) hral od 84. min./
Parma Calcio - ACF Fiorentina 1:0 (0:0)
Gól: 48. Sorensen
