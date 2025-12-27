Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 27. december 2025Meniny má Filoména
Futbalisti Parmy zdolali Fiorentinu 1:0

Oliver Sorensen Jensen z Parmy oslavuje po strelení gólu počas futbalového zápasu Serie A medzi Parmou a Fiorentinou v Parme v Taliansku v sobotu 27. decembra 2025. Foto: TASR/AP

O jediný gól domácich sa proti poslednému tímu neúplnej tabuľky postaral v úvode druhého polčasu Oliver Sorensen.

Autor TASR
Rím 27. decembra (TASR) - Futbalisti Cagliari zvíťazili na pôde FC Turín 2:1 v sobotňajšom stretnutí 17. kola talianskej Serie A, keď otočili nepriaznivý stav. Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert sa nezmestil do základnej zostavy hostí a na ihrisko prišiel v 84. minúte.

Como po dvoch prehrách bodovalo naplno na pôde Lecce víťazstvom 3:0. Parma zdolala Fiorentinu 1:0. O jediný gól domácich sa proti poslednému tímu neúplnej tabuľky postaral v úvode druhého polčasu Oliver Sorensen.

Lazio Rím bodovalo vo štvrtom zápase za sebou v rámci Serie A, ale remíza 1:1 na pôde Udinese sa mu môže máliť. Hostí poslal v 80. minúte do vedenia Matias Vecino, no v 6. minúte nadstaveného času vyrovnal Keinan Davis.



Serie A - 17. kolo:

Udinese Calcio - Lazio Rím 1:1 (0:0)

Gól: 90.+6 Davis - 80. Vecino



US Lecce - Como 1907 0:3 (0:1)

Góly: 20. Paz, 66. Ramon, 75. Douvikas



FC Turín - Cagliari Calcio 1:2 (1:1)

Góly: 28. Vlašič - 45. Prati, 66. Kilicsoy

/A. Obert (Cagliari) hral od 84. min./



Parma Calcio - ACF Fiorentina 1:0 (0:0)

Gól: 48. Sorensen
