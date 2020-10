Futbalisti Plzne remizovali na ihrisku Olomouca 2:2

6. kolo - sumáre:



Baník Ostrava - Slavia Praha 0:1 (0:0)



Gól: 69. Stanciu (z 11 m). /V. Budinský (Baník) bol na lavičke náhradníkov/





Sigma Olomouc - Viktroia Plzeň 2:2 (1:1)



Góly: 13. Hála, 70. Falta - 17. Ondrášek, 63. Čermák (z 11 m) /M. Káčer (Plzeň) hral do 74. min/





Bohemians 1905 Praha - Fastav Zlín 2:0 (1:0)



Góly: 32. Hronek, 86. Keita



/P. Le Giang (Bohemians) chytal celý zápas - R. Matejov hral do 75. min, M. Rakovan (obaja Zlín) bol na lavičke náhradníkov/





Slovan Liberec - 1. FK Příbram 3:0 (0:0)



Góly: 64., 76., 78. Rabušic (prvý a tretá gól z 11 m)



/L. Csano hral do 56. min, J. Hromada (obaja Liberec) hral prvý polčas - P. Kleščík (Příbram) hral celý zápas/

Praha 4. októbra (TASR) - Futbalisti Plzne remizovali v nedeľnom zápase 6. kola na ihrisku Olomouca 2:2. Zverenci slovenského trénera Adriana Guľu v 63. minúte otočili stav stretnutia na 2:1 vďaka jedenástke Aleša Čermáka, radosť im však pokazil o sedem minút neskôr Simon Falta.Víťazstvo Liberca nad FK Příbram 3:0 vystrieľal hetrikom striedajúci Michal Rabušic, ktorý po svojom príchode na ihrisko v 54. min premenil dva pokutové kopy.Úradujúci majster Slavia Praha zvíťazil na pôde ostravského Baníka vďaka premenenému pokutovému kopu, ktorého úspešným realizátorom bol Nicolae Stanciu.