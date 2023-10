Futbalisti Podbrezovej vyhrali nad Košicami v zápase Niké ligy

Niké liga, 9. kolo:



FK Železiarne Podbrezová – FC Košice 5:3 (2:1)



Góly: 27. a 36. Blahút, 85. Špyrka (z 11 m), 87. Okunola, 90.+1. Assinor – 13. Lačný, 54. Faško, 64. Gallovič. ŽK: Qose, Liener, Mizerák (všetci Kočice) Rozhodovali: Ruc – Ferenc, Roszbeck



Podbrezová: Ludha - Oravec, Bakaľa (68. Špyrka), Grešák - Kováčik, Bajo (76. Ďatko), Paraj, Blahút (76. Okunola) – Galčík (68. Sanusi), Kabongo (68. Kuzma), Assinor



Košice: Putnocký – Jakubko (46. Jonec), Greššák, Šindelář – Fabiš, Golikov, Qose (46. Gallovič), Mizerák – Faško, Lačný (74. Sagna), Anane (46. Liener )

Podbrezová 1. októbra (TASR) - Futbalisti Podbrezovej vyhrali v nedeľňajšom zápase deviateho kola Niké ligy nad Košicami 5:3. V tabuľke im tak patrí druhé miesto s jednobodovým náskokom pred Žilinou. Nováčik z Košíc je desiaty a zaznamenal štvrtú prehru za sebou.Skóre zápasu otvorili hostia, no do prestávky prehrávali o gól a tréner Anton Šoltis siahol k trojitému striedaniu. Domáci prehrávali ešte päť minút pred koncom riadneho hracieho času s nováčikom o gól, no podaril sa im dokonalý obrat. Po premenenej penalte Jozefa Špyrku vsietil víťazný gól ďalší striedajúci hráč Lekan Okunola a triumf zavŕšil presným zásahom Mark Assinor.