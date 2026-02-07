< sekcia Šport
Futbalisti Podbrezovej zdolali Trenčín 4:0
Zverenci trénera Štefana Markulíka si ziskom troch bodov posilnili vyhliadky na účasť v nadstavbovej skupine o titul.
Autor TASR
Trenčín 7. februára (TASR) - Futbalisti Podbrezovej vykročili do jarnej časti Niké ligy jednoznačným víťazstvom 4:0 na ihrisku Trenčína. Všetky góly sobotňajšieho zápasu 19. kola padli v prvom polčase. Hetrikom sa blysol český útočník Radek Šiler, ktorý má v aktuálnom ročníku na konte už deväť presných zásahov. Raz sa presadil jeho spoluhráč z obrany Rene Lampreht.
Zverenci trénera Štefana Markulíka si ziskom troch bodov posilnili vyhliadky na účasť v nadstavbovej skupine o titul. V neúplnej tabuľke im patrí 5. priečka, siedmy Ružomberok na nich stráca štyri body. Trenčín natiahol šnúru bez víťazstva na päť zápasov a zostal na 10. priečke s minimálnou šancou prebojovať sa do prvej šestky.
Niké liga - 19. kolo:
AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová 0:4 (0:4)
Góly: 15., 35. a 45.+3 Šiler, 36. Lampreht. Rozhodovali: Dzivjak - Jánošík, Hrebeňár, ŽK: Brandis, Diouf, Musaba, Križan - Luka.
Trenčín: Katič - Pavek, Bessile, Diouf (46. Križan), Brandis - Musaba (46. Hájovský), Bazdarič, Poom (72. Doesburg) - Kam (46. Bangs), Jepihhin (46. David), Soares
Podbrezová: Jurička - Lampreht, Luka, Mielke - Kováčik, Štefánik (56. Chyla), Palumets (85. Petic), Sanusi - Galčík (72. Kujabi), Šiler (72. Duraj), Silagadze (56. Chiminec)
