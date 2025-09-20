< sekcia Šport
Futbalisti Prešova podľahli Ružomberku, Skalica víťazne
Ružomberčania chceli nadviazať na triumf v Trenčíne, ktorý pre nich znamenal prvé víťazstvo v ročníku.
Prešov 20. septembra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili na ihrisku FC Tatran Prešov 3:1 v sobotňajšom zápase 8. kola Niké ligy. Bol to pre nich druhý triumf za sebou, po ktorom majú na konte sedem bodov. Nováčik najvyššej súťaže z Prešova sa opäť nedočkal prvého domáceho víťazstva v sezóne a na konte má šesť bodov.
Ružomberčania chceli nadviazať na triumf v Trenčíne, ktorý pre nich znamenal prvé víťazstvo v ročníku. V Prešove začali ideálne a 17-ročný stredopoliar Bačík bol v 1. minúte na konci ofenzívnej akcii, v ktorej prekonal Bajzu - 0:1. O desať minút bol náskok hostí už dvojgólový po hlavičke Krála - 0:2. Do prvej prestávky mal Prešov viacero ofenzívnych akcií, no často zlyhal vo finálnej prihrávke. V 62. minúte Hladík upravil na 0:3 po tom, čo dorazil streli Fila. V tom čase už hrali Ružomberčania presilovku, keďže domáci Šimko dostal červenú kartu. V 78. minúte Regáli potešil domácich divákov gólom na 1:3, no hostia už drámu nedovolili.
Vladimír Cifranič, tréner FC Tatran Prešov: „Bol som prvý, kto po víťazstve v Michalovciach krotil eufóriu a brzdil hráčov. Stalo sa presne to, čo sme nechceli. Dnes sme nenastúpili do zápasu tak, ako v Michalovciach. Hneď z prvej akcie sme dostali gól po katastrofálnych chybách. Pre Ružomberok, ktorý je v defenzíve výborne organizovaný, to bola veľká výhoda. Po druhom inkasovanom góle sme začali hrať. Počas prestávky som upozorňoval hráčom na to, aby boli stále trpezliví a verili tomu, čo robíme. Zápas sa ešte dal zvládnuť kontaktným gólom, možno aj striedaniami. Ďalší rozhodujúci moment bola červená karta. Ružomberok si to takticky ustrážil, nepúšťal nás do veľkých príležitostí. Musíme sa vrátiť späť na zem. Ak neustrážime emócie, tak neuspejeme s nikým.“
Ondřej Smetana, tréner MFK Ružomberok: „Naplnilo sa to, čo sme očakávali. Vedeli sme, že to budeme mať veľmi ťažké. Zápas by som rozdelil na dve fázy. Do stavu 2:0 sme hrali aktívne. Chceli sme sa tlačiť za krajných obrancov a robiť problémy stopérom. Potom sme však prestali byť aktívni a silní s loptou. V našej situácii sa potrebujeme správať aj takticky, organizovane a hrať vyspelo. Počas polčasu sme zlepšili niektoré veci. Súper bol však aktívni, nechali sme ho hrať. Stále nám chýba veľa hráčov, mali sme problémy pred zápasom aj počas neho. Ďakujem hráčom za to, že zápas zvládli takticky aj emočne.“
Futbalisti FK Železiarne Podbrezová v ôsmom kole Niké ligy potvrdili dobrú fazónu v domácom prostredí, keď zdolali Trenčín 2:0. Na svojom ihrisku v tejto sezóne ešte neprehrali.
Domáci išli do vedenia už v 3. minúte, keď Palumets poslal hĺbkovú prihrávku do jazdy Galčíkovi a ten sa popri Bessilému presadil krížnou strelou k vzdialenejšej žrdi. Hostia následne prevzali iniciatívu a po koncovkách Paveka a Khana sa triaslo brvno. V závere polčasu však fatálnu chybu brankára Katiča trestuhodne nepotrestal Galčík. Po zmene strán Podbrezová zvýšila na 2:0 z pokutového kopu Šilerom. Zákrok Bagina na Galčíka sa však päť minút posudzoval systémom VAR, napokon hlavný rozhodca Valent aj po zhliadnutí videa potvrdil svoj pôvodný penaltový verdikt. Trenčania sa snažili vrátiť do zápasu, ale Sabljič v päťke poslal loptu do žrde a v závere nevyťažili nič ani z osem minútového nadstaveného času.
Futbalisti MFK Skalica sa po štyroch dueloch opäť dočkali víťazstva v Niké lige. V sobotňajšom stretnutí 8. kola zdolali doma posledný tím tabuľky FC Košice 1:0, rozhodol o tom Erik Daniel gólom v 39. minúte.
Skaličania si pripísali iba druhé víťazstvo v prebiehajúcom ligovom ročníku, prvé na domácom trávniku. V súboji s Košicami boli v prvom polčase o niečo aktívnejší a snahu korunoval Daniel, ktorý si narazil loptu s Morongom a ukážkovo prekonal brankára Šípoša. Ten musel v druhom polčase pre zranenie striedať. Na druhej strane domáci brankár Junas neinkasoval ani raz a Skalica aj vďaka nemu poskočila s deviatimi bodmi na 8. priečku tabuľky. Košice majú na konte naďalej iba tri body a figurujú na ligovom dne, odohrali však iba šesť zápasov.
Roman Oulehla, tréner MFK Skalica: „Je to pre nás dôležité víťazstvo, jednoznačne. Sme v ťažkej situácii, pretože nám chýba veľa hráčov. Mal som obmedzené možnosti na striedanie. V prvom polčase to bolo bez šancí. Dohrali sme jednu situáciu, po ktorej sme viedli 1:0 a to nám pomohlo. V druhej mali Košice dobrý vstup, inak sme však mali dosť situácií na to, aby sme zatvorili zápas gólom na 2:0. Som rád, že sa nám to dnes podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Ďakujem chlapcom, dnes naša defenzíva fungovala veľmi dobre. Teraz sa potrebujeme dať zdravotne do poriadku a ísť ďalej.“
Roman Skuhravý, tréner FC Košice: „Naše zápasy sú si veľmi podobné. Dnešný duel bol iný v tom, že sme celý prvý polčas, okrem gólovej situácie, ktorá rozhodla, boli aktívni a súpera sme k ničomu nepustili. Pri inkasovanom góle bol súhrn určitých vecí. To, akým spôsobom bez sebavedomia bránime, nás stojí body. V druhom polčase išli domáci do niekoľkých kontier po našich nezmyselných stratách. Vo finálnej fáze nám chýba pokoj. Rozdiel medzi tréningovým procesom a zápasom je u nás vidieť. Veľmi dobre si uvedomujeme, aká je situácia. Teraz je to hra iba pre veľkých chlapov.“
FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok 1:3 (0:2)
Góly: 78. Regáli - 1. Bačík, 11. Král, 62. Hladík. Rozhodcovia: Gemzický – Ferenc, Kuba, ŽK: Regáli - Köstl, Hladík, ČK: 58. Šimko (Preš.), 6360 divákov.
Prešov: Bajza - Gáll (59. Romling), Balodis (59. Revenco), Bondarenko, Sipľak - Souček (70. Krasniqi), Šimko, Begala - Olejník (70. Morim), Sagna, Regáli (79. Masaryk)
Ružomberok: Tapaj - Král, Köstl, Mojžiš (46. Endl) - Gomola (89. Slávik), Múdry, Grygar (65. Luterán), Selecký - Fila (65. Tučný), Hladik, Bačík (79. Buchvaldek)
FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 2:0 (1:0)
Góly: 3. Galčík, 60. Šiler (z 11m). Rozhodovali: Valent – Juhos, Zemko. ŽK: Paraj, Šiler, Niňaj – Hájovský, Bagin. 825 divákov.
Podbrezová: Jurička – Paraj, Niňaj, Mielke – Palumets – Havrylenko, Chyla (78. Sallah), Štefánik (90+5 Dumbuya), Sanusi (90+5 Hakobjan) – Galčík (85. Kujabi), Šiler (85. Lajčiak)
Trenčín: Katić – Pavek, Bagin, Bessilé, Holúbek (75. Brandis) – Hájovský (63. Yakubu), Bazdarić – Guibero, Khan (80. Adamkovič), Fiala (63. Adyrbekov) – Doesburg (46. Sabljić).
MFK Skalica - FC Košice 1:0 (1:0)
Gól: 39. Daniel. Rozhodcovia: Ziemba – Štofík, Čajka, ŽK: Pudhorocký - Jakúbek, Krivák, Metu, Gallovič, Rehuš
Skalica: Junas – Gaži, Bariš, Šuver, L. Šimko – Pudhorocký (74. Nagy), Hollý (82. Ravas), Daniel, Smejkal (82. Suľa), Morong – Potočný (16. Leginus)
Košice: Šípoš (69. Kováčík) – Teplan, Krivák, Kružliak – Kakay (69. Madleňák), Jakúbek, Gallovič, Metu (46. Kovács), Magda (46. Domik) – Čerepkai, Jones (34. Rehuš)
