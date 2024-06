Futbalisti Rakúska zaznamenali prvé víťazstvo na ME, zdolali Poľsko

D-skupina, 2. kolo:



Poľsko - Rakúsko 1:3 (1:1)



Góly: 30. Piatek - 9. Trauner, 66. Baumgartner, 78. Arnautovič (z 11 m). ŽK: Slisz, Moder, Lewandowski, Szczesny - Wimmer, Arnautovič. Rozhodovali: Meler - Eyisoy, Ersoy (všetci Turecko).



Poľsko: Szczesny – Bednarek, Dawidowicz, Kiwior – Frankowski, Piotrowski (46. Moder), Slisz (75. Grosicki), Zalewski – Zielinski (87. Urbanski) - Buksa (60. Lewandowski), Piatek (60. Swiderski)



Rakúsko: Pentz – Posch, Trauner (59. Danso), Lienhart, Mwene (63. Prass) – Seiwald, Grillitsch (46. Wimmer) – Baumgartner (81. Schmid), Laimer, Sabitzer – Arnautović (81. Gregoritsch)

hlasy aktérov /zdroj: uefa.com/



Christoph Baumgartner, stredopoliar Rakúska a autor víťazného gólu: "Začali sme dobre, vytvorili sme si veľký tlak, ale potom sme poľavili. V druhom polčase sme vedeli, že musíme podať lepší výkon. Všetci sú nesmierne šťastní. Bol na nás vyvíjaný veľký tlak a včera sme si nemohli dať popoludňajší spánok, pretože sme boli vo veľkom strese. Veľmi sa nám uľavilo, ale vieme, že je to len začiatok a čakajú nás ďalšie výzvy."



Przemyslaw Frankowski, stredopoliar Poľska: "Vedeli sme, aký je tento zápas dôležitý a zaujímalo nás len víťazstvo. Teraz sa cítime veľmi sklamaní. Na papieri sme boli na Rakúsko dobre pripravení, ale papier a realita sa niekedy veľmi líšia. Samozrejme, dá sa povedať, že z takýchto turnajov si stále môžeme zobrať niečo pozitívne. Napríklad skúsenosti, keďže máme veľa mladých hráčov, ale teraz nechcem ani hľadať pozitíva, pretože sme jednoducho prehrali dôležitý zápas."

Tabuľka D-skupiny:



1. Francúzsko 1 1 0 0 1:0 3



2. Holandsko 1 1 0 0 2:1 3



3. Rakúsko 2 1 0 1 3:2 3



4. Poľsko 2 0 0 2 2:5 0

Berlín 21. júna (TASR) - Futbalisti Rakúska zaznamenali prvé víťazstvo na ME v Nemecku. Mužstvo Ralfa Rangnicka zdolalo v piatkovom stretnutí D-skupiny Poľsko 3:1. Víťazný gól strelil v 66. minúte Christoph Baumgartner. Prvý štart na turnaji si pripísal poľský kanonier Robert Lewandowski, ktorý nastúpil po hodine hry, do streleckej listiny sa však nezapísal a jeho tím má už iba teoretickú šancu na postup do osemfinále.Rakúšania sa v záverečnom treťom kole skupiny stretnú v utorok s Holanďanmi (18.00 h). Poliakov čaká v rovnaký deň súboj s topfavoritom turnaja Francúzskom (18.00 h).