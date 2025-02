Futbalisti Realu Madrid majú na konte tri prehry po sebe

Madrid 16. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid nezvíťazili v treťom ligovom zápase za sebou a ich pozícia na čele tabuľky je ohrozená. Po sobotnej remíze v Pamplone (1:1) sa v klube opäť hovorilo o zlyhaní rozhodcu, ktorý v 39. minúte vylúčil anglického stredopoliara Judea Bellinghama pre urážlivé slová. "Biely balet" následne neudržal vedenie a deľbu bodov zariadil v druhom polčase chorvátsky útočník Ante Budimir z pokutového kopu.



Real poslal do vedenia po štvrťhodine hry Francúz Kylian Mbappe. Madridčania sa niekoľkokrát dožadovali penalty, za protesty videl žltú kartu aj tréner tímu Carlo Ancelotti, no potom prišla červená pre Bellinghama. Angličan sa po stretnutí bránil, že rozhodca Munuera Montero si jeho slová zle preložil. "Myslím, že to na videu jasne vidieť. Pamätám si ten incident veľmi dobre a ten výraz som adresoval sebe. Ani nie som postavený smerom k rozhodcovi, zjavne došlo k nedorozumeniu. Veril, že som mu povedal niečo urážlivé," citovala Bellinghama agentúra AFP.



Podobne situáciu opísal aj Ancelotti. "Myslím si, že rozhodca Angličanovi nerozumel dobre. Nemyslím si, že to bolo niečo urážlivé. Podľa mňa vytiahol červenú kartu, pretože bol nervózny. Bellingham dnes neurobil nič, absolútne nič, za čo by si zaslúžil vylúčenie," uviedol taliansky kouč. Madrid má v posledných týždňoch pravidelné "spory" s arbitrami, po nedávnej prehre na trávniku Espanyolu Barcelona (0:1) dokonca adresoval formálnu sťažnosť Španielskej futbalovej federácii (RFEF). "V uplynulých troch zápasoch sa udiali veci, ktoré každý videl. VAR preveroval situácie v našej oblasti a nie v oblasti súpera. Musíme len pokračovať v boji. Dnes sme odohrali dobrý zápas a znova sa o to pokúsime v stredu a v ďalšom zápase La Ligy," dodal Ancelotti.



Jeho mužstvo čaká v strede týždňa domáca odveta play off Ligy majstrov proti Manchestru City, ktorý zdolalo na Etihade 3:2. Šesťdesiatpäťročný kormidelník preto nechal oddychovať Brazílčana Rodryga a do základnej zostavy postavil Brahima Diaza. Mbappe si pripísal už 17. zásah v La Lige a v tabuľke strelcov zaostáva len za Robertom Lewandowským z FC Barcelona (19). Prekvapivo tretí je spoločne s Raphinhom Budimir (13), ktorý vyrovnal klubový rekord Sabina Andoneguiho v počte ligových gólov (57). "Vždy je naozaj výnimočné vstúpiť do histórie klubu, ktorý má viac ako sto rokov. Som veľmi hrdý," konštatoval Chorvát.



V desiatich v sobotu dohrávalo aj madridské Atletico, ktoré remizovalo so Celtou Vigo 1:1. Z trávnika sa už po siedmich minútach pobral stredopoliar Pablo Barrios. Hostí poslal do vedenia Iago Aspas z penalty v 68. minúte, no desať minút pred koncom zachránil bod nórsky útočník Alexander Sörloth. "Tím mal opäť gladiátorov. Hrať 90 minút o jedného hráča menej je veľmi ťažké," pochválil svojich zverencov tréner Diego Simeone. O predčasnom konci pre Barriosa podľa neho nebolo pochýb: "Bola to jasná červená karta."



"Los Colchoneros" tak nevyužili príležitosť dostať sa na líderskú pozíciu La Ligy, za svojím mestským rivalom zaostávajú o bod. "Keď nám zostalo desať mužov, bolo to veľmi ťažké. Tím vyskúšal všetko. Dobre sme bránili a trpeli sme, keď bolo treba. Samozrejme, sme stále v boji o titul," vyhlásil stredopoliar Koke. Zaváhania oboch madridských klubov môže v pondelok využiť Barcelona, ktorú čaká domáci duel s Rayom Vallecano. V prípade víťazstva sa Katalánci bodovo dotiahnu na Real.