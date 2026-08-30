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Futbalisti Realu Madrid zdolali Malagu 4:0

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Na snímke Real Madrid. Foto: TASR/AP

Madridčania rozhodli o plnom bodovom zisku už v úvodnej polhodine.

Autor TASR
Madrid 30. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení v úvode nového ročníka španielskej La Ligy. „Biely balet“ v nedeľu triumfoval na domácej pôde nad nováčikom z Malagy 4:0. Na čele tabuľky ich môže v pondelok vystriedať FC Barcelona, ktorá má pred duelom proti Rayu Vallecano na konte šesť bodov a skóre 7:0.

Madridčania rozhodli o plnom bodovom zisku už v úvodnej polhodine. Do vedenia ich poslal v 19. minúte Jude Bellingham, o sedem minút neskôr si dal vlastný gól Alfonso Herrero. Trojgólový náskok zabezpečil zverencom trénera Joseho Mourinha štvrtým presným zásahom v novej sezóne Kylian Mbappe. Skóre ešte prikrášlil v závere duelu Arda Güler.



La Liga - 3. kolo:

Real Madrid - Málaga CF 4:0 (3:0)

Góly: 19. Bellingham, 26. Herrero (vlastný), 30. Mbappe, 90.+1 Güler
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