Futbalisti Rennes zvíťazili na pôde Štrasburgu 3:1

Ligue 1 - 9. kolo



Racing Štrasburg - Stade Rennes 1:3 (0:1)



Góly: 72. Diallo (z 11 m) - 38. Kalimuendo, 49. Terrier, 61. Gouiri. ČK: 28. Nyamsi (Štrasburg)

Paríž 1. októbra (TASR) - Futbalisti Stade Rennes vyhrali v sobotnom zápase 9. kola najvyššej francúzskej súťaže na pôde Štrasburgu 3:1. Domáci sú tak v tomto ročníku naďalej bez výhry a s piatimi bodmi figurujú na osemnástom mieste tabuľky.Štrasburg mohol ísť do vedenia v 19. minúte, systém VAR však neuznal gól Kevina Gameira pre ofsajd a po polhodine hry boli domáci v početnej nevýhode. Tú využil do prestávky Arnaud Kalimuendo a jeho tím viedol po 61 minútach 3:0. Súperovi sa podarilo do konca zápasu už len znížiť, keď Habib Diallo premenil pokutový kop.