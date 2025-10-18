< sekcia Šport
Futbalisti Ružomberka podľahli Komárnu
Tatran Prešov remizoval s Podbrezovou.
Autor TASR,aktualizované
Ružomberok 18. októbra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok prehrali v 11. kole Niké ligy s KFC Komárno 0:1. V 52. minúte Nándor Tamás využil zaváhanie domáceho stopéra Daniela Köstla a dostal hostí do vedenia. Potom sa Liptáci snažili s výsledkom niečo spraviť, ale bezvýsledne. Nevypracovali si ani jednu príležitosť na vyrovnanie.
Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: „Zápas sme si prehrali nedôrazom v jednej situácii. Keď to zhrniem celkove, mali sme byť presnejší a kvalitní. Ani nie v predprípravnej fáze, kde chalani boli schopní súpera obohrať, ale v posledných dvadsatich–tridsiatich metroch. Tam to chcelo si vytvoriť ešte viac tlaku a nebezpečných situácií. Gólových príležitostí bolo málo. Súper padal do bloku a zahusťoval priestory, čo bolo pre nás ťažké. Ani prechodov nebolo toľko, aby sme mohli viac toho využiť do otvorenej obrany. Celkove sme boli málo agresívni a kvalitní. Komárno sa nedostalo do žiadnej šance a jednu sme mu darovali.“
Mikuláš Radványi, tréner Komárna: „Z našej strany to bol takticky veľmi dobre zvládnutý zápas. Silné stránky domácich, na ktoré sme sa pripravovali, hráči eliminovali. Ružomberok dal síce dva góly, ktoré boli neuznané, no okrem toho sme ho do ničoho nepustili. Chceli sme vychádzať zo zabezpečenej obrany a vyrážať do rýchlych protiútokov. Chvalabohu jedna brejková situácia vyšla a bol z toho jediný gól zápasu. Potom veľmi dobrou organizáciou hry a dostupovaním hráčov, sme domácom nedali priestor, a tí si nevytvorili ani jednu gólovú šancu.“
Futbalisti FC Tatran Prešov a FK Železiarne Podbrezová remizovali 2:2 v sobotňajšom zápase 11. kola Niké ligy. Pre nováčika súťaže z Prešova to bola tretia remíza za sebou, po ktorej má na predposlednom 11. mieste 9 bodov. Podbrezová figurovala v neúplnej tabuľke na 7. mieste s 12 bodmi.
Vyše šesťtisícová návšteva hnala domácich vpred, no Podbrezová sa dlho prezentovala taktickým výkonom. Prešovčania sa ujali vedenia v 28. minúte, keď Olejník hlavičkou zužitkoval rohový kop Sipľaka - 1:0. Tento moment naštartoval domácich, ktorí mohli v prvom polčase získať aj dvojgólový náskok, no Regáli ani Begala neprekonali Juričku. Hostia v úvode druhého polčasu pridali a Šiler z pokutového kopu vyrovnal - 1:1. Ten istý hráč trafil po hodine hry žrď Bajzovej bránky, no Galčík predsa len poslal hostí do vedenia. V 70. minúte si Galčík poradil so Sipľakom a prestrelil Bajzu - 1:2. Záver priniesol viacero dramatických momentov, ktoré vyvrcholili penaltou pre domácich. Z nej Regáli v nadstavenom čase stanovil na konečných 2:2.
Futbalisti AS Trenčín a MFK Skalica si v sobotnom dueli 11. kola Niké ligy podelili body za remízu 1:1. Trenčania ziskom bodu ukončili sériu štyroch prehier, Skalica nezvíťazila v treťom dueli za sebou.
Oba góly padli v Trenčíne po krídelných akciách. Najprv Adam Morong v 72. minúte premenil prízemnú prihrávku Erika Daniela a domáci v záverečnej desaťminútovke využili aktivitu Saniho Suleimana. Jeho center si pred bránkou našiel striedajúci Lukáš Skovajsa. V nadstavenom čase sa ešte blysol brankár Skalice Martin Junas. Najprv predviedol dva zákroky na bránkovej čiare a následne si poradil aj s penaltou Jesseho Khana, ktorú rozhodca Peter Kráľovič nariadil po konzultácii so systémom VAR.
MFK Ružomberok - KFC Komárno 0:1 (0:0)
Gól: 52. Tamás. ŽK: Král, Grygar – Ganbold, Rudzan, Otžvolda Rozhodovali: Ziemba – Kmec, Hrebeňár, 737 divákov.
Ružomberok: Ťapaj – Köstl (62. Král), Endl, Mojžiš (71. Tučný) – Gomola (62. Šulek), Múdry (82. Chobot), Grygar, Bačík, Selecký – Fila (71. Kelemen), Hladík
Komárno: Száraz - Šmehyl, Pillár, Špiriak, Rudzan – M. Šimko, Ožvolda (88. Palán) – Ganbold (68. Bayemi), Žák, Tamás (78. Kiss) – Mashike (79. Boďa)
FC Tatran Prešov - FK Železiarne Podbrezová 2:2 (1:0)
Góly: 28. Olejník, 90.+7 Regáli (11 m) - 59. Šiler (11 m), 70. Galčík. Rozhodcovia: Dohál – Jekkel, Vitko, ŽK: Sipľak, Morim - Galčík, Luka, Deml, Jurička, Palumets, Štefánik, 6098 divákov.
Prešov: Bajza - Menich, Bondarenko, Sipľak - Revenco (76. Gáll), Begala, Šimko, Souček (60. Morim), Romling (8. Kotula) - Olejník, Regáli
Podbrezová: Jurička - Mielke, Luka, Markovič - Deml (79. Tatolna), Sallah (46. Havrylenko), Palumets (88. Niňaj), Sanusi - Galčík (79. Chyla), Kujabi (46. Šiler), Štefánik
AS Trenčín - MFK Skalica 1:1 (0:0)
Góly: 83. Skovajsa - 72. Morong. Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Roszbeck, ŽK: Daniel, Suľa (obaja Skalica).
Trenčín: Húdok – Pavek (53. Skovajsa), Križan, Bessile, Brandis (77. Holúbek) – Fiala (61. Kasana), Yakubu, Khan – Kam (46. Ferdinan), Sabljič (77. Doesburg), Suleiman
Skalica: Junas – Šimko, Šuver, Černek, Gaži – Bariš, Mášik - Daniel, Pudhorocký (88. Ravas), Morong (91. Suľa) - Švec (70. Seitz)
