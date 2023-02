Futbalisti Ružomberka tesne zdolali Michalovce, vyhrala aj Trnava

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce 1:0 (1:0)



Gól: 39. Bobček. Rozhodcovia: Kružliak – Straka, Zemko. Žlté karty: Madleňák - Vaško, Hrnčár (tréner), Jánošík, 445 divákov



Ružomberok: Ťapaj – Fabiš, J. Maslo, Malý, Madleňák – Zsigmund – Gerec (75. Úradník), Luterán, Chrien (70. Domonkos), Selecký (70. Šefčík) – T. Bobček (82. Boďa).



Michalovce: Száras – Kotula, Majranovič, Volanakis, Ceklič – Njie (77. Žofčák) – Jánošík, Peňa (90. Peňa), Vaško (63. Qose), Slobodník (63. Kanu) – Marcin.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC Spartak Trnava 1:2 (1:1)



Góly: 24. Jendrišek – 11. Taiwo, 87. Koštrna (z 11 m). Rozhodcovia: Ruc – Pozor, Hrmo. ŽK: Župa – Ofori, Štetina, Takáč (všetci Trnava), 696 divákov.



Liptovský Mikuláš: Polaček – Popovič, Tumma, Bedecs, Župa – Pavišič, Bartoš (81. Steinhübel), Spychka – Jendrišek, Dedič, Gaži (61. Nečas)



Trnava: Takáč – Štetina, Kóša, Twardzik (77. Azevedo) – Koštrna, Savvidis, Oseni (77. Bukata), Procházka (70. Paur), Mikovič – Ofori (90. Iván), Taiwo (70. Ristovski)



MFK Žilina - MFK Skalica 1:0 (0:0)



Gól: 88. J. Švec (vlastný). Rozhodcovia: Smolák – Štofík, Kmec, ŽK: Gidi - Medved, Hurtado, Podhorín, A. Krčík, 532 divákov.



MŠK Žilina: Ľ. Belko - P. Leitner, Stojchevski, Minárik (C) - Kopásek (71. R. Owusu), Gidi, M. Sauer (56. Iľko), Bari - Kaprálik, Jambor, Essomba (71. Krstić)



MFK Skalica: Junas - A. Krčík, Blažek (81. Podhorín), Hurtado, Černek - M. Nagy (C), Mášik (71. Hollý) - Morong (71. J. Švec), Yao, Fábry - Medved (78. Haša)

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Železiarne Podbrezová 1:1 (0:1)



Góly: 72. Almeida – 9. Paraj. Rozhodcovia: Glova – Weiss, Vorel. ŽK: Duga, Suľa – Talakov, Grešák. Diváci: 606.



Zlaté Moravce: Lukáč – Suľa, Toml, Šuvalija, Čonka – Duga, Almeida, Ďubek (46. Brenkus), Mondek (60. Demitra), Múdry (46. Sloboda) – Pinte (60. Ikugar)



Podbrezová: Ludha – M. Bartoš, Bakaľa, Grešák – Talakov (46. Kukoľ), Faško (60. Špyrka), Paraj, Bariš – Ďatko (87. Šikula), Kuzma, Pavúk

Ružomberok 11. februára (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok triumfovali v úvodnom zápase jarnej časti Fortuna ligy nad MFK Zemplín Michalovce 1:0. Domáci boli nebezpečnejší a vypracovali si aj viac šancí. O zisku troch bodov rozhodla 39. minúta, keď po hrúbke brankára Benjamína Szárasa poslal Tomáš Bobček loptu do úplne odkrytej bránky.Futbalisti FC Spartak Trnava zvíťazili v úvodnom zápase jarnej časti Fortuna ligy v prechodnom domove MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Poprade 2:1.Trnava rozhodla o svojom triumfe v 87. minúte, keď Kristián Koštrna z penalty prekonal brankára Martina Polačka. Hostia zvíťazili už v treťom ligovom stretnutí za sebou a zostali v tabuľke na 3. mieste. Liptovskému Mikulášu patrí posledná 12. priečka so stratou siedmich bodov na Skalicu.Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v úvodnom zápase jarnej časti Fortuna ligy nad MFK Skalica 1:0. V zápase herne dominovali domáci, ale Skalica výborne bránila. Záhoráci si však pod Dubňom vypili kalich horkosti do dna, pretože striedajúci Jakub Švec najskôr nepremenil obrovskú gólovú šancu a v 88. minúte nešťastne tečoval loptu do vlastnej bránky. Žilina sa tak po zisku posunula na šieste miesto tabuľky.Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble remizovali v úvodnom zápase jarnej časti Fortuna ligy s FK Železiarne Podbrezová 1:1.Hostia viedli od 9. minúty po góle Reného Paraja, ale domáci v druhom polčase vyrovnali, keď sa presadil Stephano Almeida. Zlaté Moravce sú na 9. mieste v tabuľke, Podbrezovej patrí štvrtá priečka.