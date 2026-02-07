< sekcia Šport
Futbalisti Ružomberka zvíťazili nad Prešovom 1:0
Ružomberok si upevnil 7. miesto v neúplnej tabuľke a odskočil svojmu sobotňajšiemu súperovi na rozdiel troch bodov.
Autor TASR
Ružomberok 7. februára (TASR) - Futbalisti Ružomberka zvíťazili v 19. kole Niké ligy nad Prešovom 1:0. Jediný gól v súboji tabuľkových susedov strelil už v 8. minúte Lukáš Fila, pre ktorého to bol druhý presný zásah v sezóne. Víťaznú premiéru absolvoval český tréner Jaroslav Köstl, ktorý v zime nahradil na lavičke „Ruže“ krajana Ondřeja Smetanu.
Niké liga - 19. kolo:
MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov 1:0 (1:0)
Gól: 8. Fila. Rozhodovali: Ruc - Roszbeck, Juhos, ŽK: Bačík, Marek, Selecký - Begala, Ukham, Sipľak, Tatolna, 1158 divákov.
Ružomberok: Húska - Luterán, Král, Mojžiš, Selecký - Fila (76. Kelemen), Bačík, Múdry, Chobot (75. Marek) - Jackuliak (67. Chrien), Hladík (53. Šašinka)
Prešov: Knurovský - Balodis (62. Šimko), Bondarenko, Sipľak - Kotula, Morim (76. Ukhan), Begala, Simon (62. Tatolna), Römling (84. Griger) - Sagna, Regáli
