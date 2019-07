Futbalisti Serede zdolali Senicu, Trenčín remizoval s Ružomberkom

ŠKF Sereď - FK Senica 2:1 (0:0)



Góly: 58. Ba, 87. Pankaričan - 60. Castaňeda (z 11 m). Rozhodovali: Gemzický – Bobko, Jánošík, ŽK: Sus – Castaňeda, Otrísal, 425 divákov.



ŠKF Sereď: Iliev – Hučko, Michalík, Ba, Sus (63. Lukáčik) – Ventúra, Adekuoroye – Cleber (69. Jureškin), Matheus (79. Pankaričan), Iván – Špehar



FK Senica: Taborda – Otrísal, Dias, Košút, Klapan – Yenne (80. Sepulveda), El Moudane – Cvek, Baumgartner (63. Sulley), Castaňeda – Eneji

Futbalisti AS Trenčín remizovali v sobotňajšom zápase 2. kola Fortuna ligy s MFK Ružomberok 1:1.



AS Trenčín - MFK Ružomberok 1:1 (1:1)



Góly: 9. Julien – 22. Gerec. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Perát, ŽK: 73. Roguljič, 90+. Šulek, 90+. Čatakovič – 84. Zsigmund, 89. Haspra ml. (tréner), 90+. Jonec, 90+. R. Kružliak, 473 divákov.



Trenčín: Šemrinec – Ligeon, Kleščík, Šulek, Julien – Zubairu, Koolwijk (65. Čatakovič) – Roguljič – Bukari, Depetris (81. Kadák), Comvalius (73. Corryn)



Ružomberok: Krajčírik – Čurma, J. Maslo, Jonec, Mojžiš – Qose, Takáč – Gerec (83. Bobček), Kostadinov, Hašek (69. R. Kružliak) – Brenkus (65. Zsigmund)

V 2. kole Fortuna ligy si ViOn Zlaté Moravce zabezpečil plný bodový zisk v Nitre po triumfe 1:0.



FC Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:1 (0:1)



Gól: 40. Bílovský (vl.). Rozhodovali: Dohál - Žákech, Poláček, ŽK: Chobot, Vrábel, Kuník, Fábry, Gatarič – Tóth, Pintér, Chren, Pindroch, 714 divákov.



Nitra: Kuciak – Kuník, Dubeň, Farkaš, Šurnovský – Bílovský, Tancík (46. Fábry), Vrábel (46. Magda), Gatarič, Chobot – Ristovski (75. Guláš)



Zlaté Moravce: Pindroch – Brašeň, Asanovič, Pintér, Tóth – Kovaľ, Duga (84. Richtárech), Chren, Válovčan (90. Orávik) – Ďubek, Tkáč (74. Grozdanovsky)



Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v sobotňajšom zápase 2. kola Fortuna ligy 2019/2020 nad MFK Zemplín Michalovce 3:0. Úradujúci majster má na konte plný počet šesť bodov, Michalovčania nulu. Najbližšie bude Slovan v akcii v utorok, keď ho čaká odveta 2. predkola Európskej ligy UEFA na ihrisku KF Feronikeli.



ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 3:0 (2:0)



Góly: 1. Abena, 21. Daniel, 70. Moha. ŽK: Abena - Petro, Grič. Rozhodovali: Prešinský - Kováč, Galo, 5585 divákov.



Slovan: Greif - Medveděv, Abena, Božikov, Suchockij (74. Vernon) - Ljubičič, De Kamps (60. Rabiu) - Daniel, Dražič, Moha - Ratao (69. Strelec)



Michalovce: Kira - M. Kolesár (46. Kountouriotis), Grič, Carrillo, Petro, Vojtko - Turik - Mavretič, Žofčák (11. Hovhannisjan), Danko (87. Begala) - Trusa

Sereď 27. júla (TASR) - Futbalisti ŠKF Sereď zvíťazili v sobotňajšom zápase 2. kola Fortuna ligy na domácom ihrisku nad FK Senica 2:1 a pripísali si prvé body do tabuľky.Senica mala v zápase prvú útočnú akciu a ako prvá sa dostala aj do šance. Yenne v 13. minúte nebezpečne vypálil, lopta len tesne minula bránku. Prvý polčas veľa vzruchu nepriniesol, šancí bolo ako šafranu. V závere polčasu si však ďalšiu pripravili opäť hostia, no ani tentokrát z toho gól nebol.V druhom polčase sa hneď v úvode dostal do šance Castaňeda po chybe domácej obrany, ale hráči ŠKF včas zabránili pohrome. Šance potom mali aj domáci, ale Taborda dobrými zákrokmi podržal Senicu. V 58. minúte už však nestačil na zakončenie Tidiana Djibyho Ba a domáci išli do vedenia. Ich radosť však trvala krátko, pretože už o dve minúty neskôr po nedovolenom zákroku na Castaňedu sám faulovaný hráč z pokutového kopu vyrovnal. Keď už sa zdalo, že sa body budú deliť, udreli domáci v 87. minúte. Špehar nacentroval loptu do šestnástky a striedajúci Pankaričan rozhodol o triumfe Serede.Trenčania začali prvý zápas vo svojom novom prechodnom domove v Žiline výborne. Už v 9. minúte sa tešili z gólu, keď sa v šestnástke zblízka pohotovo presadil Keston Julien. Gól im pomohol, ale žiadnu gólovú šancu si z mierneho tlaku nevypracovali a tak prišiel trest. Hostia rozohrali na konci 21. minúty priamy kop, k lopte sa v šestnástke naľavo dostal Brenkus a oblúčikom preloboval Šemrinca. Hra sa vyrovnala, oba tímy sa snažili o gól, ale do finálnej fázy sa dostávali len ojedinele. Strelu v dobrej pozícii, ale iba do stredu brány, predviedol v 37. minúte Brenkus. O minútu neskôr preveril pripravenosť Krajčírika Bukari, ale brankár hostí jeho pokus nohami vyrazil. Mimo brány pálil z dobrej pozície aj Kostadinov a v nadstavenom čase po priamom kope hostí nastali v trenčianske obrane zmätky, nakoniec sa však domáci ubránili.Druhý polčas ponúkol v úvode zaujímavé momenty. Trenčania mali v 55. minúte blízko ku gólu, ale Roguljičov pokus vytlačil Krajčírik na roh. O päť minút neskôr zlikvidoval Šemrinec pokus Brenkusa, ktorého onedlho vystriedal Zsigmund. Hostia zase posilnili útok, keď namiesto Koolwijka prišiel Čatakovič. Hostia mohli v 73. minúte viesť, ale Takáčov dobrý pokus z hranice šestnástky Šemrinec zneškodnil. V zápase bolo čoraz viac vidieť, že tím, ktorý strelí gól, vyhrá, ale obe mužstvá kopili nepresnosti, nevedeli si vypracovať šancu, a keď aj nejaká sľubná prišla, naložili s ňou zle. Pribudlo síce nervozity a tvrdosti, ale gólov nie. V nadstavenom poltucte minút sa na tom nič nezmenilo aj preto, lebo Bukari sa ulakomil na strelu a neprihral, Čatkovič zakončil vedľa pravej žrde a striedajúci Bobček na opačnej strane po sóle neprekvapil strelou.Nitrania v úvodnom domácom zápase novej sezóny Fortuna ligy privítali pod Zoborom regionálneho suseda Vion Zlaté Moravce. V prvom polčase síce mali "Corgoni" optickú prevahu, ale boli to zverenci trénera Karola Praženicu, ktorí sa dostávali do nebezpečnejších príležitostí. Prvá ich veľká gólová šanca sa zrodila v 25. minúte. Ďubek vybojoval loptu na súperovej polovici a následne do čistej šance vysunul Válovčana. Krížnu strelu novej posily hostí však brankár Kuciak bravúrne vytlačil na ľavú žrď. Nitrania odpovedali po polhodine hry, strelecký pokus Kuníka však pozorný Pindroch bez väčších problémov zlikvidoval. Na premiérový tohtosezónny gól pod Zoborom si iba 714 divákov muselo počkať do 40. minúty. V nej hostia výborne zakombinovali a po strele Válovčana zvnútra šestnástky si Bílovský nešťastne zrazil loptu do vlastnej siete – 0:1.Do druhého polčasu vstúpili aktívnejšie hráči Vionu, v koncovke im však chýbal väčší dôraz a možno aj trochu viac šťastia. Nitrania sa pripomenuli v 55. minúte, keď po peknej akcii nepresne vypálil Gatarič z hranice šestnástky. Ďalší vzruch priniesla až 73. minúta, keď po centri domáceho Chobota hlavičkoval z hranice malého vápna tesne vedľa Ristovski. Onedlho sa vyznamenal brankár Vionu Pindroch, ktorý reflexívnym zákrokom zneškodnil nebezpečnú strelu Fábryho. V zostávajúcom priebehu už vytúžený vyrovnávajúci gól Nitrania aj napriek snahe nestrelili a hostia si tak pod Zoborom zapísali do tabuľky prvé tri body.Slovan nastúpil bez najlepšieho strelca uplynulej sezóny Šporara, iba na lavičke zostali Nono, Bajrič a Čavrič. Hosťujúci kouč spravil dve zmeny v porovnaní s nevydareným duelom so Žilinou. Už v prvej minúte však michalovský brankár Kira lovil loptu zo siete, keď sa po rohu Dražiča presadil hlavou Abena - 1:0. Hostia sa po zranení kapitána Žofčáka ešte viac zatiahli do obrannej ulity a nechali Slovan búšiť, hráči úradujúceho majstra sa však niekedy utápali v parádičkách. Náskok sa im podarilo zdvojnásobiť v 21. minúte, Moha našiel krížnym centrom Daniela a ten vnútri šestnástky poslal loptu do protipohybu brankára - 2:0. Domáci mohli odovzdanému súperovi nasúkať do prestávky ďalšie góly, ale Ratao a Moha neprekonali Kiru.V 50. minúte sa Ratao rútil z ľavého krídla na brankára hostí, lenže do lopty kopol svojou pravačkou príliš slabo a Vojtko ju pred čiarou upratal do bezpečia. Michalovčania po zmene strán pokračovali v nevýraznom výkone. Ich ojedinelý svetlý moment prišiel v 59. minúte, keď sa po Vojtkovej strele zatriaslo brvno domácej brány. Inak si "belasí" s prehľadom strážili dianie na ihrisku a snažili sa o zvýšenie náskoku. Podarilo sa im to v 70. minúte, Moha v dobrej pozícii zbytočne nešpekuloval a vymietol ľavý vinkel - 3:0. V 77. minúte predviedol šikovný slalom Dražič, prešiel cez niekoľkých hráčov, ale z uhla už nedokázal zakončiť. Slovan sa naďalej tlačil dopredu, v 81. minúte Kira podržal svoj tím po strele Daniela, ktorú vyrazil na žrď. Slovan zaknihoval presvedčivé víťazstvo rozdielom triedy a spravil si náladu pred cestou do Kosova.