Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali nad MŠK Žilina v 6. kole

Niké liga - 6. kolo:



ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 0:5 (0:2)



Góly: 82. a 90.+3 Sauer, 32. Kaprálik, 41. Hranica, 58. Ďuriš. Rozhodovali: Kráľovič - Bednár, Zemko, ŽK: Weiss, 8119 divákov.



Slovan: Trnovský – Medveděv (46. Blackman), Kašia, Bajrič, Vojtko (68. Strelec) – Barseghjan, Mustafič (68. Weiss), Savvidis, Marcelli (46. Tolič) – Metsoko, Mak (68. Wimmer)



Žilina: Belko – Minárik, Hubočan (81. Stojčevski), Ndjeungoue – Hranica (64. Pališčák), Gidi, Káčer (81. Sauer), Bari – Kaprálik, Bile (64. Alijagič), Iľko (40. Ďuriš)

Bratislava 1. septembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prvýkrát v novom ročníku Niké ligy nezabodovali naplno. V domácom šlágri 6. kola nestačili hráči úradujúceho majstra a lídra tabuľky na MŠK Žilina, ktorému podľahli vysoko 0:5. Ich nedeľňajší súper sa k nim po víťazstve priblížil na rozdiel jediného bodu. Pre Slovan to bola prvá prehra v súťažnom stretnutí od 11. mája.Tréner Weiss po postupe do hlavnej fázy Ligy majstrov šetril hráčov, zo stredajšieho zápasu s Midtjyllandom boli v základe iba Kašia, Bajrič a Barseghjan. Žilinčania dobre bránili, nepúšťalido vyložených príležitostí. V 32. minúte udreli, keď sa krížnou strelou aj s prispením teču presadil Kaprálik. Na jeho presný zásah nadviazal ešte v prvom polčase Hranica, pre ktorého to bol prvý ligový gól. Ďalšie dobré šance Bileho a Minárika zmenu skóre nepriniesli, no gól Ďuriša po vyhnutí sa ofsajdovej pasci už áno.sa herne trápili, nepomohol im ani príchod striedajúcich hráčov. Naopak, striedajúci Sauer dvoma gólmi spečatil debakel Slovana.