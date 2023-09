Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zdolali FK Železiarne Podbrezová

Niké liga - 6. kolo:



ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 1:1 (1:0)



Góly: 22. a 90.+4. Barseghjan, 90.+3. Kašia - 78. Assinor, 87. Bartoš, ŽK: Barseghjan, Strelec - Grešák, Assinor, Rozhodovali: Micheľ - Bednár, Vorel, 3422 divákov



Slovan: Borjan - Pauschek, Kašia, Bajrič, Vojtko (61. Lovat) - Lichý (72. Kucka), Kankava (79. Tolič), Savvidis - Barseghjan, Abubakari (72. Marcelli), Čavrič (61. Strelec)



Podbrezová: Ludha – Bartoš, Oravec, Grešák - Kováčik, Paraj, Bakaľa (72. Špyrka), Talakov (46. Ďatko) - Galčík (80. Blahút), Kabongo (59. Kuzma), Sanusi (59. Assinor)









Bratislava 3. septembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vyhrali v nedeľňajšom stretnutí 6. kola Niké ligy nad Podbrezovou 3:2, keď skóre otočili dvoma gólmi v nadstavení. Domáci si tak napravili chuť po vysokej prehre 2:6 na pôde Arisu Limassol v odvete play off Európskej ligy. V tejto sezóne domácej súťaže absolvovali len štyri zápasy, momentálne figurujú na šiestom mieste s ôsmimi bodmi. Podbrezová je štvrtá s desiatimi.Slovan absolvoval zápas domácej súťaže po viac ako troch týždňoch. Naposledy sa predstavil 12. augusta na pôde Skalice, kde zaknihoval prvý triumf v tejto sezóne (2:1). V prvom polčase mal herne navrch, no nedokázal sa prepracovať cez obranu hostí. Výstavnou strelou spoza šestnástky skóroval len Tigran Barseghjan.Podbrezová bola nebezpečná najmä po prestávke a Slovan sa nedostal naspäť do tempa. Dvojité striedanie síce prinieslo dve veľké šance, no Barseghjan ani striedajúci Strelec ich nevyužili.potrestal v 78. minúte Mark Assinor, ktorý prekonal Borjana strelou k vzdialenejšej žrdi a hlavičkou z bezprostrednej blízkosti aj Marek Kristián Bartoš. Domáci otočili v infarktovom závere v nadstavenom čase. Najprv hlavičkoval k žrdi kapitán Guram Kašia a Barseghjan obišiel o chvíľu neskôr brankára Richarda Ludhu. Víťazný gól dal do prázdnej bránky.