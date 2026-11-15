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Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili nad OFK Malženice 2:0

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hráči Interu Bratislava zvíťazili na ihrisku MŠK Žilina B 1:0 vďaka gólu Borisa Polevku zo 16. minúty.

Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B zvíťazili nad OFK Malženice 2:0 v nedeľňajšom zápase 17. kola MONACObet ligy. Bolo to pre nich druhé víťazstvo po sebe, po ktorom predĺžili svoju sériu bez prehry na osem zápasov. V tabuľke figurujú na 9. mieste so ziskom 24 bodov. Malženice prehrali v druhom stretnutí po sebe a naďalej majú 16 bodov.

Hráči Interu Bratislava zvíťazili na ihrisku MŠK Žilina B 1:0 vďaka gólu Borisa Polevku zo 16. minúty. S 27 bodmi sú na 5. mieste o skóre pred Pohroním a Galantou. Hráči žilinského „béčka“ prehrali tretí duel v rade a majú 24 bodov.



MONACObet liga - 17. kolo:

ŠK Slovan Bratislava B – OFK Malženice 2:0 (1:0)

Góly: 27. Jelínek, 76. Kozyk. Rozhodcovia: Libiak - Hrmo, Gregorec, ŽK: Fábry, Gorosito (obaja Malž.).



MŠK Žilina B – FK Inter Bratislava 0:1 (0:1)

Gól: 16. Polevka. Rozhodcovia: Husár - Krivošík, Hlaváčová, ŽK: Stanik, Adjei - Václav, Sokol, ČK: 47. Egbe, 57. Cifranič - mimo ihr. (obaja Inter).
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