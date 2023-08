Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v Skalici

MFK Skalica – ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:2)



Góly: 60. Podhorin - 21. Marcelli, 41. Barseghjan, ŽK: Blackman (Slovan), Rozhodovali: Marhefka - Jekkel, Zemko, 3000 divákov



Skalica: Junas – Krčík, Podhorin, Ranko, Matejov – M. Nagy (80. Mášik), Hollý – Kousal (46. Baumgartner - 51. Smékal), Haša, Yao – Sobczyk (71. Vlasko)



Slovan: Hrdina – Blackman, Križan, Wimmer, Vojtko – Zmrhal, Barseghjan (80. Kankava), Lichý, Tolič (80. Zuberu), Marcelli (68. Agbo) - Strelec (68. Abubakari)



FK Železiarne Podbrezová – FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (1:0)



Góly: 5. Bartoš, ŽK: Bartoš, Kováčik - Majdan, Rozhodovali: Ziemba – Kuba, Kmec



Podbrezová: Ludha – Grešák, Oravec, Bartoš – Kováčik, Bajo (46. Špyrka), Paraj, Talakov (46. Blahút) – Galčík (85. Ďatko), Kuzma (64. Sanusi), Kabongo (76. Bakaľa)



Z. Moravce: Slávik – Majdan (70. Suľa), Moško, Nagy, Čonka – Gono, Duga (78. Ďubek), Brenkus (70. Weir) – Mondek, Čerepkai (74. Mijič), Švec (78. Nsumoh)

MŠK Žilina - AS Trenčín 5:2 (3:0)



Góly: 11. Iľko, 36. a 83. Ďuriš, 42. Kaprálik, 90.+2 Addo - 60. a 90. Ibrahim. ŽK: Rusnák - D. Hollý. Rozhodovali: Smolák - Pozor, Pacák, Diváci: 1568.



MŠK Žilina: Belko - Minárik, Stojčevski, Nemčík (C) - Rusnák (70. Javorček), Sauer (80. Kopas), Gidi (59. Myslovič), Bari - Kaprálik (80. Essomba), Ďuriš, Iľko (59. Addo)



AS Trenčín: Vozinha - M. Kmeť, Bondarenko (73. Bagin), Stojsavljević, Kozlovský - Ibrahim, Bariš (C), Gajdoš (46. H. Gong) - dos Santos (46. D. Hollý), Kupusović (83. Akila), Soares (89. Sunday)

MFK Ružomberok - FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (1:0)



Góly: 45.+1 Domonkos - 74. Trusa. Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Štrbo, ŽK: Luterán, Maslo, Zsigmund - Krstovič, Pinto, 1678 divákov.



Ružomberok: Krajčírik - Mrva (81. Úradník), Maslo, Malý, Kotula - Luterán, Lavrinčík (62. Zsigmund) - Gerec (62. Šefčík), Domonkos, Chobot (75. Tučný) - Boďa (81. Crien)



Dunajská Streda: Popovič - Pinto, Risvanis, Brunetti (18. Csinger, Andzouana - Herc, Káčer (63. Gavrič), Dimun - Trusa, Krstovič, Ramadan (90+ Vitális)

Skalica 12. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v sobotnom stretnutí 3. kola Niké ligy na ihrisku MFK Skalica 2:1. "Belasí" sa výhrou naladili na odvetný duel 3. predkola Ligy majstrov na pôde izraelského Maccabi Haifa. Slovan má po troch kolách domácej súťaže na konte päť bodov, Skalica nazbierala tri.Slovan poslal do vedenia v 21. minúte premiérovým gólom v najvyššej slovenskej súťaži osemnásťročný mládežnícky reprezentant Nino Marcelli. Do polčasu zabezpečil favoritovi dvojgólový náskok arménsky krídelník Tigran Barseghjan. Po hodine hry znížil na konečných 1:2 domáci obranca Oliver Podhorin.Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili v sobotnom zápase 3. kolá Niké ligy nad FC ViOn Zlaté Moravce 1:0. Jediný gól stretnutia strelil v 5. minúte Marek Bartoš. Podbrezovčania majú po troch kolách na konte plný počet deväť bodov a upevnili si pozíciu lídra tabuľky.Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 3. kola Niké Ligy nad AS Trenčín 5:2 a poskočili na druhé miesto tabuľky práve pred svojho súper. Ten prehral prvýkrát v novej sezóne.Trenčín chcel v Žiline potvrdiť víťaznú formu. Oba tímy zvyknuté na umelý trávnik predviedli v prvom polčase solídny futbal, Žilinčania však boli mimoriadne efektívni a po góloch Iľka, Ďuriša a Kaprálika viedli 3:0. V druhom polčase pomohli Trenčínu striedania, najmä Gong oživil ofenzívu AS na pravej strane, čo vyústilo do gólu Ibrahima. V 80. minúte sa za potlesku tribún rozlúčil so žilinským dresom Adrián Kaprálik, následne dal svoj druhý gól v zápase Ďuriš. Druhý gól v zápase pridal v 90. minúte aj Rahim Ibrahim, no v nadstavenom čase ešte pridal piaty zásah Žiliny Addo a stanovil tak konečný výsledok prestrelky na 5:2.Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v sobotňajšom domácom zápase 3. kola Niké Ligy s FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:1. Domácim patrí v neúplnej tabuľke siedme miesto, DAC je na štvrtej priečke.Ružomberčania sa dostali do vedenia gólom s nálepkou do šatne. V úplnom závere nadstavenej prvopolčasovej dvojminútovky Marián Chobot potiahol domácu akciu po ľavej strane a po prihrávke Martina Boďu, otvoril skóre Kristóf Domonkos prízemnou strelou - 1:0. Po zmene strán išiel DAC s jednoznačným imperatívom zmeniť stav na tabuli, pritlačil domáci tím na jeho polovici, postupne zvyšoval obrátky a v 74. minúte sa dočkal vyrovnávajúceho gólu po hlavičke Mateja Trusu.