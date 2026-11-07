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Futbalisti Skalice podľahli Žiline v 14. kole
Stretnutie začali lepšie domáci, ktorí už v 2. minúte rozvlnili sieť Šípoša.
Autor TASR,aktualizované
Skalica 7. novembra (TASR) - Futbalisti MFK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 14. kola Niké ligy na pôde Skalice 4:2. O prvom triumfe hostí na ihrisku súpera od konca augusta rozhodol dvojgólový Michal Faško, ktorý sa deviatimi gólmi vyrovnal Ammarovi Ramadanovi a Matejovi Trusovi z Dunajskej Stredy na čele tabuľky strelcov. „Šošonom“ patrí v neúplnej tabuľke 3. miesto, Skalica je po druhej prehre za sebou na predposlednej 11. priečke.
Stretnutie začali lepšie domáci, ktorí už v 2. minúte rozvlnili sieť Šípoša. Po centri Rýzeka sa s loptou ocitol osamotený Abdullahi, ktorý otvoril skóre. Žilinčania následne zatlačili Skalicu, no zakončenia Bzdyla a Káčera vyrazil brankár Junas. Ten už však nestačil zachrániť v 13. minúte, keď si rohový kop na zadnú žrď našiel voľný Narimanidze a ten pohodlne vyrovnal. Hneď po rozohraní mohol vrátiť Skalicu do vedenia Daniel, ale jeho delovku vyrazil brankár hostí nad brvno. Hektické chvíle následne priniesla hodina hry, keď najprv Káčer mieril tesne nad a vzápätí Daniel nepotrestal chybu Bzdyla. Gólová chvíľa prišla onedlho, keď Káčer našiel Faška a ten technickou strelou k žrdi poslal „šošonov“ do vedenia. Pokoj na kopačky hostí priniesol už o šesť minút opäť Faško, ktorý svojím deviatym gólom v sezóne dostal Žilinu do dvojgólového náskoku. Dramatizáciu duelu priniesol zaslúženým presným zásahom v 79. minúte Daniel, no definitívnu poistku pre hostí pridal v závere striedajúci Adang.
Stretnutie začali lepšie domáci, ktorí už v 2. minúte rozvlnili sieť Šípoša. Po centri Rýzeka sa s loptou ocitol osamotený Abdullahi, ktorý otvoril skóre. Žilinčania následne zatlačili Skalicu, no zakončenia Bzdyla a Káčera vyrazil brankár Junas. Ten už však nestačil zachrániť v 13. minúte, keď si rohový kop na zadnú žrď našiel voľný Narimanidze a ten pohodlne vyrovnal. Hneď po rozohraní mohol vrátiť Skalicu do vedenia Daniel, ale jeho delovku vyrazil brankár hostí nad brvno. Hektické chvíle následne priniesla hodina hry, keď najprv Káčer mieril tesne nad a vzápätí Daniel nepotrestal chybu Bzdyla. Gólová chvíľa prišla onedlho, keď Káčer našiel Faška a ten technickou strelou k žrdi poslal „šošonov“ do vedenia. Pokoj na kopačky hostí priniesol už o šesť minút opäť Faško, ktorý svojím deviatym gólom v sezóne dostal Žilinu do dvojgólového náskoku. Dramatizáciu duelu priniesol zaslúženým presným zásahom v 79. minúte Daniel, no definitívnu poistku pre hostí pridal v závere striedajúci Adang.
Niké liga - 14. kolo:
MFK Skalica - MŠK Žilina 2:4 (1:1)
Góly: 2. Abdullahi, 79. Daniel - 59. a 65. Faško, 13. Narimanidze, 87. Adang. Rozhodovali: Ziemba - Hrebeňár, Cisko, ŽK: Albin (Žilina), 391 divákov.
Skalica: Junas - Šimko (85. Potočný), Podhorin, Twardzik, Černek (72. Suľa) - Ryzek (76. Mášik), Bariš (85. Eshele) - Daniel, Pudhorocký, Abdullahi (76. Križan) - Morong
Žilina: Šípoš - Albin (64. Roginič), Minárik, Narimanidze - Hranica, Káčer, Bzdyl, Bari (35. Traore) - Faško (83. Adang), Homet Ruiz (83. Bilalovič), Iľko (64. Kóša)
MFK Skalica - MŠK Žilina 2:4 (1:1)
Góly: 2. Abdullahi, 79. Daniel - 59. a 65. Faško, 13. Narimanidze, 87. Adang. Rozhodovali: Ziemba - Hrebeňár, Cisko, ŽK: Albin (Žilina), 391 divákov.
Skalica: Junas - Šimko (85. Potočný), Podhorin, Twardzik, Černek (72. Suľa) - Ryzek (76. Mášik), Bariš (85. Eshele) - Daniel, Pudhorocký, Abdullahi (76. Križan) - Morong
Žilina: Šípoš - Albin (64. Roginič), Minárik, Narimanidze - Hranica, Káčer, Bzdyl, Bari (35. Traore) - Faško (83. Adang), Homet Ruiz (83. Bilalovič), Iľko (64. Kóša)
hlasy po zápase /zdroj: mskzilina.sk/:
Stanislav Macek, tréner MFK Skalica: „Do zápasu sme vstúpili dobre, strelili sme gól, ktorý nám dodal energiu. Snažili sme sa organizovanou hrou eliminovať kombinačnú silu Žiliny, ktorá ukázala svoju kvalitu. Mrzí ma vyrovnávajúci gól po štandardnej situácii. V druhom polčase sme mali aj dobré pasáže, keď sme sa nebáli hrať a držali sme loptu na zemi. Dva rýchle góly súpera nás však trochu položili. Kontaktný gól na 3:2 nám vrátil nádej, snažili sme sa zmeniť rozostavenie a hrať na dvoch vysokých útočníkov, ale nevyšlo to podľa predstáv. Štvrtý gól po našej chybe v strede ihriska zápas definitívne rozhodol. Som rád, že sme konečne strelili dva góly, no dnes nás stáli výsledok dve či tri zásadné chyby. Žilina vyhrala zaslúžene a gratulujem jej k víťazstvu.“
Vladimír Veselý, tréner MŠK Žilina: „Dnes to bol pre nás predovšetkým mentálny test, pretože takéto zápasy potrebujeme zvládať, ak chceme byť v tabuľke hore. Skorý inkasovaný gól ani náš celkový vstup do stretnutia neboli ideálne. Našťastie sme dokázali rýchlo vyrovnať a dvomi gólmi krátko po zmene strán sme zápas preklopili na svoju stranu. Potiahli nás lídri tímu, od ktorých sa to očakáva. Dnes sa nám podarilo skĺbiť pracovitosť s efektivitou a veľmi dobre do stretnutia zasiahli aj striedajúci hráči, čo ma teší. Teraz nás čaká reprezentačná prestávka a po nej náročné zápasy. Chceme však byť naďalej úspešní a neustále posúvať hranicu, ktorú sme si sami nastavili. Už teraz sa naplno sústredíme na najbližšie stretnutie proti Banskej Bystrici.“
Sandro Narimanidze, obranca MŠK Žilina: „V prvom rade sa teším z víťazstva. Keďže išlo o premiérové víťazstvo Žiliny v Skalici, o to viac si to vážim. Som rád, že som pomohol tímu skorým vyrovnávajúcim gólom a pomohol nám vrátiť sa späť do zápasu. Napokon sme dokázali otočiť duel na ihrisku súpera, čo je skvelý pocit. Napriek skorému gólu súpera sme si počas celého stretnutia držali svoju hru, čo sa napokon prejavilo aj na skóre. Jediným negatívom sú opäť dva inkasované góly, ktoré prišli prakticky z ničoho. Do reprezentačnej prestávky tak odchádzame s čistými hlavami. Už teraz sa tešíme na záver jesennej časti a ďalšie zápasy. Aj po osobnej stránke sa na ihrisku cítim čoraz sebavedomejšie a s každým stretnutím získavam viac skúseností. Verím, že na to nadviažeme ďalšími víťazstvami."
Stanislav Macek, tréner MFK Skalica: „Do zápasu sme vstúpili dobre, strelili sme gól, ktorý nám dodal energiu. Snažili sme sa organizovanou hrou eliminovať kombinačnú silu Žiliny, ktorá ukázala svoju kvalitu. Mrzí ma vyrovnávajúci gól po štandardnej situácii. V druhom polčase sme mali aj dobré pasáže, keď sme sa nebáli hrať a držali sme loptu na zemi. Dva rýchle góly súpera nás však trochu položili. Kontaktný gól na 3:2 nám vrátil nádej, snažili sme sa zmeniť rozostavenie a hrať na dvoch vysokých útočníkov, ale nevyšlo to podľa predstáv. Štvrtý gól po našej chybe v strede ihriska zápas definitívne rozhodol. Som rád, že sme konečne strelili dva góly, no dnes nás stáli výsledok dve či tri zásadné chyby. Žilina vyhrala zaslúžene a gratulujem jej k víťazstvu.“
Vladimír Veselý, tréner MŠK Žilina: „Dnes to bol pre nás predovšetkým mentálny test, pretože takéto zápasy potrebujeme zvládať, ak chceme byť v tabuľke hore. Skorý inkasovaný gól ani náš celkový vstup do stretnutia neboli ideálne. Našťastie sme dokázali rýchlo vyrovnať a dvomi gólmi krátko po zmene strán sme zápas preklopili na svoju stranu. Potiahli nás lídri tímu, od ktorých sa to očakáva. Dnes sa nám podarilo skĺbiť pracovitosť s efektivitou a veľmi dobre do stretnutia zasiahli aj striedajúci hráči, čo ma teší. Teraz nás čaká reprezentačná prestávka a po nej náročné zápasy. Chceme však byť naďalej úspešní a neustále posúvať hranicu, ktorú sme si sami nastavili. Už teraz sa naplno sústredíme na najbližšie stretnutie proti Banskej Bystrici.“
Sandro Narimanidze, obranca MŠK Žilina: „V prvom rade sa teším z víťazstva. Keďže išlo o premiérové víťazstvo Žiliny v Skalici, o to viac si to vážim. Som rád, že som pomohol tímu skorým vyrovnávajúcim gólom a pomohol nám vrátiť sa späť do zápasu. Napokon sme dokázali otočiť duel na ihrisku súpera, čo je skvelý pocit. Napriek skorému gólu súpera sme si počas celého stretnutia držali svoju hru, čo sa napokon prejavilo aj na skóre. Jediným negatívom sú opäť dva inkasované góly, ktoré prišli prakticky z ničoho. Do reprezentačnej prestávky tak odchádzame s čistými hlavami. Už teraz sa tešíme na záver jesennej časti a ďalšie zápasy. Aj po osobnej stránke sa na ihrisku cítim čoraz sebavedomejšie a s každým stretnutím získavam viac skúseností. Verím, že na to nadviažeme ďalšími víťazstvami."