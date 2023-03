Futbalisti Skalice zdolali Trenčín, Ružomberok zase Zlaté Moravce

MFK Skalica - AS Trenčín 2:0 (2:0)



Góly: 13. Yao, 32. Haša. Rozhodovali: Kráľovič – Poláček, Košecký, ŽK: Nagy - Okunola



Skalica: Junas (71. Šemrinec) - Rudzan (76. Černek), Hurtado, Blažek, Krčík - Yao, Fábry (55. Vlasko), Morong, Hollý, Nagy - Haša

MFK Ružomberok - FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (0:0)



Góly: 55. Bobček, 68. Gerec. Rozhodovali: Ochotnický – Pozor, Vorel, ŽK: Selecký - Čonka, 740 divákov



Ružomberok: Frühwald - Fabiš (46. Madleňák), Maslo, Mojžiš, Selecký – Domonkos, Zsigmund – Gerec (81. Mrva), Chrien (74. Luterán), Macejko (46. Boďa) – Bobček (81. Šefčík)



Zlaté Moravce: Lukáč – Suľa (69. Havryliuk), Toml, Pintér, Čonka – Múdry (75. Čerepkai), Duga – Almeida, Brenkus (60. Ďubek), Mondek (60. Pinte) – Ikugar (75. Sloboda)

MFK Zemplín Michalovce - Tatran Liptovský Mikuláš 0:0



Rozhodovali: Gemzický – Jánošík, Pacák – Ihring ŽK: Pena, Njie - Tumma, Polaček



Michalovce: Száraz - Magda, Marjanovič, Volanakis, Kotula - Pena (46. Slebodník), Njie (82. Begala), Qose (61. Adekunle) - Žofčák (61. Vaško), Kanu, Jánošík (82. Petrík)



Liptovský Mikuláš: Polaček - Popovič, Bedecs, Tumma, Župa - Gerát, Bartoš, Václavik (90.+3. Pavišič) - Laura (68. Voško), Dedič (46. Jendrišek), Nečas (46. Gaži)

Skalica 18. marca (TASR) - Futbalisti MFK Skalica zvíťazili v sobotňajšom zápase 2. kola skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige nad Trenčínom 2:0. Domáci išli do vedenia už v 13. minúte gólom Yanna Michaela Yaoa a ich náskok zvýšil po polhodine hry Roman Haša.Hostia mohli vyrovnať v 20. minúte, no hlavička Njegoša Kupusoviča išla tesne vedľa. Strelec prvého gólu Yao mal väčšiu šancu hneď po prestávke, hostí však podržal brankár Vozinha. Tréner Trenčanov Marián Zimen sa krátko na to pokúsil oživiť hru svojho dvojitým striedaním, no ďalšie góly už nepadli. Skalica tak poskočila na deviate miesto pred Zlaté Moravce, ktoré prehrali v Ružomberku 0:2. Trenčínu patrí priebežne jedenáste miesto, ktoré znamená baráž.Trenčín: Vozinha - Mičuda (54. Azango), Bagin, Stojsavljevič, Kozlovský - Bainovič (75. Okunola), Hollý, Gajdoš - Kmeť, Kupusovič (54. Oladoye), Soares (83. Praženka)Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v sobotňajšom zápase 2. kola skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige nad Zlatými Moravcami 2:0. Úspešní strelci boli Tomáš Bobček a Štefan Gerec.Domáce úsilie o gól bolo odmenené v 55. minúte, keď Bobček pohotovo pravačkou rozvlnil sieť. Marek Zsigmund potiahol v 68. minúte ružomberskú akciu po ľavom krídle a nabiehajúci Štefan Gerec sa presadil prudkou strelou. "Ruža" tak vyhrala aj druhé stretnutie v nadstavbovej časti a na šiestom mieste má pred Michalovcami pohodlný deväťbodový náskok. Zlaté Moravce sú desiate, od zostupových pozícií ich delí jeden bod.Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali v sobotňajšom zápase 2. kola skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige s Liptovským Mikulášom 0:0. Hostia tak získali prvý bod od novembra a ukončili sériu šiestich ligových prehier za sebou.K jedinej vážnejšej akcii došlo v 26. minúte, keď rozvlnil sieť hostí Kristi Qose. VAR však odhalil, že albánsky stredopoliar bol v ofsajde. Michalovce zostali na ôsmom mieste za Ružomberkom, no Skalica sa po triumfe nad Trenčínom (2:0) dotiahla na rozdiel dvoch bodov. Liptáci zostávajú na poslednom mieste. Na hranicu pásma zostupu im chýba už trinásť bodov.