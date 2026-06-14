Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. jún 2026Meniny má Vasil
< sekcia Šport

Futbalisti Škótska porazili Haiti 1:0 v C-skupine

.
Škótski futbalisti Ryan Christie (11), Andy Robertson (3), Jack Hendry (13) a brankár Angus Gunn (1) oslavujú víťazstvo po zápase skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Haiti a Škótskom, ktorý sa odohral v sobotu 13. júna 2026 vo Foxborough v štáte Massachusetts, neďaleko Bostonu. Foto: TASR/AP

Haiťania odohrajú ďalší duel v noci na sobotu 20. júna vo Philadelphii (02.30 SELČ) proti favorizovanej Brazílii.

Autor TASR
Foxborough 14. júna (TASR) - Futbalisti Škótska sa po úvodnom kole na MS 2026 usadili na čele C-skupiny. Škóti zvíťazili vo svojom prvom vystúpení na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku nad reprezentáciou Haiti 1:0 gólom Johna McGinna z 28. minúty.

Haiťania odohrajú ďalší duel v noci na sobotu 20. júna vo Philadelphii (02.30 SELČ) proti favorizovanej Brazílii. Škótsko sa stretne v rovnaký deň o 00.00 h s výberom Maroka vo Foxborough.



MS vo futbale - C-skupina:

Haiti - Škótsko 0:1 (0:1)

Gól: 28. McGinn. Rozhodcovia: Ghorbal - Gourari, Zerhouni (všetci Alž.), ŽK: Bellegarde - Hickey, Curtis, McLean, 64.146 divákov.

Haiti: Placide - Arcus, Ade, Delcroix, Experience - Deedson (61. Casimir), Jacques, Bellegarde, Providence (85. Fortune) - Pierrot, Isidor (75. Joseph)

Škótsko: Gunn - Hickey (75. Patterson), Hanley, Hendry, Robertson - Gannon-Doak (75. Christie), McTominay, Ferguson, McGinn (82. Curtis) - Shankland (82. McLean), Adams (75. Dykes)




Prvú veľkú príležitosť zápasu mali v 17. minúte hráči Škótska. Po priťuknutí od Gannona-Doaka napálil loptu do žrde McTominay. Sympatický výkon smerom dopredu podávali v úvode aj Haiťania, ktorí však nezvládali finálnu fázu. Škóti sa dočkali presného zásahu po necelej polhodine hry. Shanklandovo zakončenie z bezprostrednej blízkosti vyrazil brankár Placide, ale McGinn skóroval aj s prispením teču brániaceho hráča.

Po zmene strán nebol zápas príliš atraktívny na šance. Tímy sa trápili v medzihre, často sa nevedeli prepracovať k priamemu ohrozeniu brány. Dobrú pozíciu zabezpečiť Škótsku pohodlné dvojgólové vedenie mal v záverečnej štvrťhodine McGinn, ale ľavačkou poslal loptu mimo bránu. Na opačnej strane bol blízko k vyrovnaniu v 85. minúte haitský útočník Pierrot, ktorý však hlavičkoval po centri Arcusa tesne od žrde. Záverečný tlak zo strany karibského tímu sa nekonal a Škótsko si postrážilo prvé tri body do tabuľky.



tabuľka C-skupiny:

1. Škótsko 1 1 0 0 1:0 3

2. Brazília 1 0 1 0 1:1 1

Maroko 1 0 1 0 1:1 1

4. Haiti 1 0 0 1 0:1 0
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Víkend zamieša karty, potom nás poteší slnko

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach

Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane

HRABKO: Spolupráca PS a Maďarskej Aliancie je pre obe strany výhodná