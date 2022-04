Futbalisti Slavie Praha remizovali na trávniku Feyenoordu Rotterdam

Feyenoord Rotterdam - Slavia Praha 3:3 (1:1)



Góly: 10. Sinisterra, 74. Senesi, 86. Kökcü - 41. Olayinka, 67. Sor, 90.+5 Traore. Rozhodoval: Meler (Tur.)



/I. Schranz (Slavia) odohral celý zápas + ŽK/

Bratislava 7. apríla (TASR) - Futbalisti Slavie Praha v zostave so slovenským reprezentantom Ivanom Schranzom remizovali v prvom zápase štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy na trávniku Feyenoordu Rotterdam 3:3, hoci dvakrát prehrávali. Odveta v Edene je na programe 14. apríla.Lepšie vstúpil do zápasu holandský tím, s ktorým mali "" dvakrát do činenia už v skupinovej fáze a ani raz ho nedokázali zdolať. V 10. minúte išli domáci po rohu súpera do rýchleho protiútoku, Sinisterra si zľava naviedol loptu na strelu a pri bližšej žrdi prekvapil brankára Kolářa. Náskok mohol zvýšiť Kökcü, ktorému prekazilo radosť z gólu brvno. Feyenoord bol v prvom polčase aktívnejší, no v 41. minúte inkasoval. Olayinka na dvakrát pretlačil loptu cez Marciana a hoci sa domáci dožadovali odpískania ofsajdu, turecký rozhodca Meler gól uznal.Krátko po zmene strán Kolář vytlačil loptu na roh po nebezpečnej strele Tila. Hráči českého šampióna však boli domácim minimálne vyrovnaným súperom a v 67. minúte sa im podarilo umlčať tribúny štadióna De Kuip. Schranz našiel centrom Sora a Nigérijčan z tesnej blízkosti prekonal brankára Feyenoordu - 1:2. Domáci vrhli sily do útoku a podarilo sa im otočiť skóre. V 74. minúte vyrovnal Senesi a v 86. minúte Kolář trochu podcenil priamy kop Kökcüa - 3:2. Posledné slovo však patrilo hosťom, ktorí vyrovnali v poslednej minúte nadstaveného času. Po rohu Baha vypálil z druhej vlny Sor, loptu zastavil Traore a pätičkou ju poslal okolo Marciana do siete - 3:3.