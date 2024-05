Futbalisti Slovana sa rozlúčili víťazstvom, Košice sa zachránili

NL - 10. kolo skupiny o titul:



ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok 5:1 (3:1)



Góly: 21. Kašia, 24. Strelec, 40. Barseghjan, 61. Tolič, 90. Zmrhal – 30. Luterán. Rozhodovali: Glova – Štrbo, Pacák, 9028 divákov.



Slovan: Borjan (87. Trnovský) – Bajrič, Kašia (81. Vojtko), Wimmer – Blackman, Savvidis, Tolič 87. Mateáš), Marcelli (81. Pauschek) – Barseghjan, Strelec, Weiss ml. (67. Zmrhal)



Ružomberok: Frühwald – Gabriel, Zsigmund, Malý – Luterán, Lavrinčík, Chrien (79. Kotula), Selecký – Hladík (66. Boďa), Chobot (46. Domonkos) – Gerec (58. Tučný)

Sumár - 10. kolo nadstavby Niké ligy - skupina o titul:



FC Spartak Trnava – FK Železiarne Podbrezová 5:0 (1:0)



Góly: 24. a 62. Ofori, 69. Paur, 80. Daniel, 88. Poznar. Rozhodovali: Dzivjak – Poláček, Roszbeck, ŽK: Procházka – Yirajang, Paraj, 5888 divákov



Trnava: Takáč – Šulek (64. Ujlaky), Štetina, Kóša, Mikovič – Zeljkovič – Ofori (64. Daniel), Procházka, Štefánik (82. Bainovič), Azango (82. Bernát) – Paur (76. Poznar)



Podbrezová: Danko – Mrva (64. Talakov), Markovič (46. Grešák), Bakaľa – Kováčik, Bajo, Chyla, Bartoš – Assinor, Paraj, Yirajang (46. Galčík)

Sumár - 10. kolo nadstavby Niké ligy - skupina o titul:



MŠK Žilina - DAC Dunajská Streda 2:3 (1:0)



Góly: 26. a 90.+13 Iľko - 47., 54., 67. Trusa (tretí z 11 m). Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Pozor, ŽK: Hubočan - Dimun, Trusa, Popovič, 1425 divákov



Žilina: Belko - Stojčevski (78. Adang), Hubočan, Ndjeungoue - Ďatko (78. Hranica), Gidi, Sauer, Javorček (87. Bari) - Bile (78. Essomba), Jambor, Iľko



DAC: Popovič - Csinger (63. Kaša), Kačaraba, Brunetti, Andzouana - Dimun, Herc (87. Charatin), Káčer (46. Ramadan) - Yapi (71. Mendez), Goure (87. Redzič), Trusa

Sumár - 10. kolo nadstavby Niké ligy - skupina o udržanie sa:



FC ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín 2:2 (1:0)



Góly: 27. Brenkus (z 11 m), 65. Nonikašvili - 50. a 67. Kupusovič. Rozhodovali: Micheľ - Hrmo, Juhos, ŽK: Nagy, Gono, Balič - Kmeť



ViOn: Richter – Suľa, Gono (79. Moško), Nagy, Čonka (75. Majdan) – Duga (79. Drame) – Mondek, Balič, Nonikašvili, Brenkus – Kuzma (75. Balaj)



Trenčín: Vozinha – Kmeť, Bondarenko, Hájovský, Kozlovský – Bariš – Sunday (74. Mijovič), Kupusovič, Gong (74. Akila), Djerlek (81. Mikulaj) – Emeka (70. Ben Sallam)

10. kolo nadstavbovej časti Niké ligy, skupina o udržanie sa:



MFK Dukla Banská Bystrica – MFK Skalica 2:2 (1:0)



Góly: 38. Polievka, 70. Rymarenko – 59. Mášik, 90+1 Baumgartner. ŽK: Slebodník (B. Bystrica). Rozhodovali: Smolák – Zemko, Halíček, 893 divákov



Banská Bystrica: Hruška - Klimpl, Godál (71. Mensah), Willwéber – Richrárech, Hlinka – Pišoja (71. Hanes), Považanec (60. Veselovský, 87. Slebodník), Migaľa – Rymarenko (87. B. Ľupták), Polievka



Skalica: Luksch – Krčík, Nagy, Ranko, Podhorin, Černek – Mášik – Morong (65. Baumgartner), Vlasko (65. Alves), Gaži (72. Matejov) – Smékal (72. Haša)

Niké liga – záverečné 10. kolo nadstavbovej časti skupiny o udržanie sa:



FC Košice - MFK Zemplín Michalovce 2:0 (1:0)



Góly: 17. Gallovič, 81. Innocenti. Rozhodovali: Očenáš – Jekkel, Ferec, ŽK: Greššák, Faško, Davis, Innocenti - Arevalo, Niarchos, Volanakis, 6126 divákov



Košice: Figueiredo – Fabiš, Gorosito, Davis - Golikov (77. Jonec), Gallovič, Greššák (43. Mizerák), Petrák (55. Innocenti) - Faško (77. Sovič) – Medved, Obounet (55. Jones)



Michalovce: Frelih – Dzocenidze, Volanakis, Bahi (79. Adekunle) - Magda, Vaško, Žofčák (70. Danko), Zubairu (79. Marjanovič), Marcin - Jánošík (59. Van Kessel), Arevalo (59. Niarchos)

Bratislava 18. mája (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa s majstrovskou sezónou rozlúčili víťazstvom 5:1 nad MFK Ružomberok v sobotňajšom stretnutí záverečného 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy. O slávnostný výkop sa postarala najúspešnejšia slovenská lyžiarka Petra Vlhová. Po zápase prebehlo odovzdávanie majstrovskej trofeje Esencia hry a oslavy s fanúšikmi priamo na hracej ploche.Domáci boli od úvodu aktívnejší a v 20. minúte sa Kašia presadil hlavičkou. Krátko na to upravil Strelec na 2:0. Ružomberok však po polhodine znížil, keď Luterán trafil ľavý horný roh. Slovan ešte v prvom polčase pridal tretí gól, Barseghjan zakončil presne z hranice pokutového územia. Po hodine hry skóroval aj Tolič - 4:1. Výsledok ešte v úplnom závere skompletizoval Zmrhal.Slovan vyhral ligu šiestykrát za sebou a celkovo štrnástykrát v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Pred druhým FC DAC 1904 Dunajská Streda mali "belasí" v konečnej tabuľke priepastný pätnásťbodový náskok. V novej sezóne budú opäť reprezentovať slovenský futbal v Lige majstrov, ktorá bude mať nový formát a do skupinovej fázy postúpi až 36 tímov. Začne v 1. predkole (prvé zápasy 9./10. júla, odvety 16./17. júla). Meno súpera spozná na žrebe, ktorý je na programe 18. júna v Nyone. Ružomberok obsadil piate miesto, ale vďaka triumfu v Slovenskom pohári - Slovnaft Cupe získal miestenku v predkole Európskej ligy.Futbalisti FC Spartak Trnava obsadili v tabuľke Niké ligy tretie miesto. Zisk miestenky v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy spečatili v sobotnom domácom stretnutí záverečného 10. kola nadstavbovej skupiny o titul, v ktorom deklasovali FK Železiarne Podbrezová 5:0.Spartak sa ujal vedenia v 24. minúte po krásnej akcii, keď Azango z ľavej strany prihral do šestnástky Oforimu, ktorý si takmer na päťke vymenil loptu s Paurom a zblízka otvoril skóre. V 62. minúte potiahol druhú gólovú akciu Trnavy opäť Azango, jeho prihrávku do pokutového územia ešte Štefánik v sklze nezasiahol, na zadnej žrdi však Ofori bezpečne doklepol loptu do odkrytej bránky.Tretí gól pridal v 69. minúte Paur, ktorý sa dostal do samostatného úniku od polovice ihriska, v šestnástke ešte prihrávkou hľadal nabiehajúceho Štefánika a Grešák v snahe odvrátiť loptu ju tečoval za chrbát vlastného brankára. "Andeli" boli pri chuti a v 80. minúte pridal štvrtý gól takmer z bránkovej čiary Daniel. V 88. minúte sa do rozsypanej obrany Podbrezovej vrútil Bernát, z ľavej strany prihral na päťku Poznarovi a ten zblízka uzavrel na 5:0.Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda obsadili v tabuľke Niké ligy druhé miesto. Pozíciu vicemajstra za sériovým šampiónom ŠK Slovan Bratislava a zisk miestenky v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy spečatili v sobotnom stretnutí záverečného 10. kola nadstavbovej skupiny o titul, v ktorom zvíťazili nad MŠK Žilina 3:2. Zápas sa pre rekonštrukciu žilinského štadióna hral na umelom trávniku v Trenčíne.Žilina bola v prvom polčase lepším tímom. Jej snahu korunoval v 26. minúte Iľko, ktorý prekonal Popoviča utešeným lobom. Žilinčania mali na kopačkách aj druhý gól, v nadstavenom čase prvého polčasu však zoči voči brankárovi DAC nepochodil Jambor.Do druhého polčasu nastúpila Dunajská Streda ako vymenená, Káčera nahradil Ramadan a už o dve minúty našiel prihrávkou Mateja Trusu, ktorý vyrovnal na 1:1. Šou v podaní dunajskostredského útočníka pokračovala v 54. minúte, keď krásnou strelou vymietol ľavý roh Belkovej bránky, o platnosti gólu musel rozhodnúť systém VAR. VAR bol v permanencii aj v 67. minúte, po hre rukou Bileho nariadený pokutový kop Trusa bez problémov premenil a zavŕšil hetrik. Žilinčania nezložili zbrane, no stačilo to len na gól Iľka v záverečných sekundách zápasu.Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble sa s účinkovaním v Niké lige rozlúčili remízou 2:2 s AS Trenčín v sobotnom zápase záverečného 10. kola nadstavbovej skupiny o udržanie sa. Hralo sa v Žiari nad Hronom.ViOn už dávnejšie vedel, že v tabuľke skončí na poslednom mieste a minimálne na rok opustí najvyššiu súťaž. V 32 ligových zápasoch dosiahol len dve víťazstvá, obe v úplnom závere sezóny, keď už bol jeho zostupový osud spečatený. Trenčín skončil na 8. mieste.Futbalisti Dukly Banská Bystrica remizovali v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa so Skalicou 2:2 a potvrdili siedmu priečku v tabuľke. Zápas sa začal za silnej prietrži mračien, čo domácich nevyrušilo a pustili sa do útočenia.Veľkú šancu mal Polievka v boji o kráľa strelcov, keď zakončoval z ľavej strany šestnástky a iba tesne minul protiľahlý horný roh bránky. Už keď lejak ustal, prišli ďalšie šance Banskej Bystrice. Nepresadili sa najmä Rymarenko a Považanec. Hostia nevyužili dva brejky, Hruška zmaril tutovky Morongovi a Gažimu. Skóre otvoril v 38. minúte Polievka z ľavej strany šestnástky s presnou obaľovačkou, lenže po zmene strán opäť za dažďa a vetra po nevyužitých šanciach Polievku a Rymarenka Skaličania vyrovnali Mášikom parádnou strelou z 25 metrov.Na ňu odpovedal Rymarenko, najprv pálil zo šestnástky do žrde, no o malú chvíľu sa už trafil z podobnej pozície presne k žrdi – 2:1. Následne hostia nepremenili tri vyložené šance striedajúcimi hráčmi Alvesom, Hašom a Baumgartnerom, no posledne spomínaný sa presadil v nadstavenom čase po protiútoku z hranice päťky, keď mu prihral z ľavej strany Matejov.Futbalisti FC Košice sa udržali v Niké lige. Rozhodli o tom v sobotňajšom zápase záverečného 10. kola nadstavbovej časti, keď v skupine o udržanie zdolali doma Zemplín Michalovce 2:0. Oba tímy získali v sezóne 27 bodov, no Košičania mali lepšiu bilanciu vzájomných zápasov. Michalovčanov teraz čaká baráž o udržanie sa proti FC Petržalka.Košičania sa dostali do vedenia v 17. minúte, keď skóroval Dávid Gallovič, ktorého ideálne vysunul Moussango Obounet. Zemplínčania mali následne niekoľko možností vyrovnať, no definitívne ich položil na kolená druhý gól, ktorý dal v 81. minúte striedajúci Nassim Innocenti.Prvý zápas baráže o Niké ligu je na programe v utorok o 17.30, domácim mužstvom bude FC Petržalka. Odveta sa bude hrať v sobotu 25. mája o 16.30 v Michalovciach.