Futbalisti Slovana Bratislava doma len remizovali s Michalovcami

Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (0:0)



Góly: 50. Strelec - 69. Ramos. ŽK: Tolič, Wimmer, Ignatenko - Ramos, Rozhodovali: Dohál – Pacák, Čajka.



Slovan: Takáč – Blackman, Bajrič, Wimmer (88. Metsoko), Voet (73. Medveděv) – Ignatenko, Mustafič (73. Gajdoš) - Barseghjan, Tolič, Mak (73. Weiss ml.) - Strelec



Michalovce: Budinský - Šimko, Taraduda, Bednár, Bahi - Zubairu (90. Šimamura) - Cottrell (46. Danko), Musák (46. Ramos) - Sivi (46. Taylor-Hart, 90.+3. Žulevič), Ikoba, Madu

FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 2:1 (0:0)



Góly: 65. Faško, 69. Deml – 67. Mikulaj. Rozhodovali: Ziemba – Juhos, Kmec, ŽK: Chyla, Deml – Uchegbu, Doesburg, Nsumoh, 541 divákov.



Podbrezová: Danko – Paraj, Koštrna, Mielke – Kováčik, Faško (83. Markovič), Štefánik (89. Gavrylenko), Chyla (66. Palumets), Deml – Smékal, Yirajang (89. Abate)



Trenčín: Katič – Pávek (86. Holúbek), Bondarenko, Stojsavljevič, Skovajsa – Ben Sallam (70. Fiala), Bariš – Sunday (70. Suleiman), Mikulaj, Uchegbu (46. Nsumoh) – Doesburg (86. Khan)

FC Košice - MFK Dukla Banská Bystrica 4:0 (2:0)



Góly: 42. Gallovič, 45.+2 a 67. Čerepkai, 90.+2 Faško. Rozhodcovia: Kišš - Bednár, Vitko, ŽK: Richtárech, Považanec, Godál (všetci B. Bystr.), ČK: 26. Šikula (B. Bystr.) po faule.



Košice: Šípoš - Kružliak (46. Jakúbek), Krivák, Jakubko - Benissan (73. Fabiš), Zsigmund (46. Kenzhebek), Gallovič, Magda - Čerepkai (73. Miljanič), Faško, Jones (81. Domik)



Banská Bystrica: Rehák - Pišoja, Godál, Willwéber, Šikula - Hlinka, Považanec (64. Klimpl), Richtárech (71. Svetlík), Veselovský (38. Migaľa) - Slebodník, Rymarenko (71. Sy)

Bratislava 15. februára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v sobotnom zápase 20. kola Niké ligy s Michalovcami 1:1. Pre hostí to bol prvý bod s úradujúcim majstrom od mája 2019. Napriek remíze budú "belasí" po prebiehajúcom kole súťaže na prvom mieste, Michalovce sú siedme s dvojbodovou stratou na Košice.Slovan mal v prvom polčase jednoznačne navrch herne i strelecky. Michalovce podržal brankár Viktor Budinský, konštrukcia brány aj nepresnosť domácich. Ich aktivita priniesla výsledok po prestávke, keď David Strelec skóroval po centri od Toliča. O necelých dvadsať minúť však prišli dve štandardné situácie pred bránou "belasých" a z tej druhej sa presadil striedajúci Samuel Ramos. Po zvyšok zápasu sa síce hostia sústredili na bránenie, no mali aj pár brejkov a v úplnom závere boli blízko senzácie, keď brankár Dominik Takáč trafil päty Cesara Blackmana a Ramos sa pokúsil gólmana neúspešne prelobovať.V 20. kole futbalovej Niké ligy Podbrezová zvíťazila nad Trenčínom 2:1 a bodovala v siedmom zápase v rade. Tím spod hradu Matúša Čáka nevyhral nad ´Železiarmi´ piaty zápas za sebou. Všetky góly padli po hodine v hry v rozpätí piatich minút.V prvom polčase boli aktívnejší domáci futbalisti, ale dve veľké šance nevyužili Yirajang a Štefánik. Nevýrazní hostia po prestávke ožili, ale inkasovali po štandardke súpera, keď z priameho kopu spoza šestnástky strieľal Faško a tečovaná lopta skončila za Katičom. O tri minúty však po centri z ľavej strany vyrovnal hlavou aj za pomoci žrde Mikulaj, no aj tento stav trval len krátko, keďže o dve minúty z pravej strany Štefánik našiel v strede pokutového územia Demla a ten sa nemýlil – 2:1. V závere si už domáci výsledok postrážili.Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 4:0 v sobotňajšom zápase 20. kola Niké ligy. Upevnili si tým pozíciu v prvej šestke a zároveň šancu na účasť v skupine o titul. Hráči Banskej Bystrice prehrali piaty ligový zápas po sebe a na poslednú Skalicu majú iba trojbodový náskok. Prehrou v Košiciach prišli aj o teoretickú šancu na účasť v skupine o titul.Duel pritom začali lepšie hostia, ktorí sa v 5. minúte radovali po strele Slebodníka z 20 metrov, no VAR jeho gól neuznal pre ofsajd. Dôležitý moment priniesla 26. minúta, v ktorej dostal obranca hostí Šikula červenú kartu po faule na Zsigmunda. Oslabení hostia napokon neudržali nerozhodný výsledok ani do konca prvého polčasu. V 42. minúte prehrávali po góle Galloviča, ktorého strelu z hranice šestnástky nešťastne tečoval hráč hostí. V nadstavenom čase sa prvým gólom v košickom drese prezentoval Čerepkai, keď zblízka prekonal Reháka - 2:0. v 67. minúte bol Čerepkai na konci prečíslenia, keď využil prihrávku Faška. Práve on dal v nadstavenom čase definitívnu podobu výsledku, keď presne namieril spoza šestnástky.