Futbalisti Slovana Bratislava iba remizovali s B. Bystricou

ŠK Slovan Bratislava - Dukla Banská Bystrica 2:2 (1:1)



Góly: 37. Tolič, 50. Abubakari – 11. Acosta, 87. Záhumenský. Rozhodovali: Dzivjak – Bednár, Košecký, ŽK: Migaľa, Slebodník



Slovan: Borjan – Vojtko (70. Marcelli), Wimmer, Voet, Blackman – Tolič (70. Kucka), Weiss, Lichý – Barseghjan (78. Čavrič), Abubakari (78. Zuberu), Zmrhal



Banská Bystrica: Hruška – Záhumenský, Willwéber, Hlinka, Uhrinčať, Migaľa (83. Pišoja) – Richtárech (83. Guimaraes), Ľupták (83. Depetris), Acosta (58. Slebodník) – Polievka (90.+1 Svetlík), Rymarenko

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Košice 5:2 (3:0)



Góly: 9. a 61. Krstovič, 26. Andzouana, 38. Ramadan, 82. Záhradník – 79. Vasiľ, 84. Pačinda. Rozhodovali: Ruc – Jekkel, Poláček, ŽK: Risvanis, Krstovič - Mizerák, Turčák, Golikov, Pačinda, 5987 divákov.



Dunajská Streda: Popovič – Pinto, Risvanis, Brunetti, Andzouana – Káčer, Dimun (72. Kalmár), Ramadan (72. Záhradník) – Trusa (65. Veselovský), Krstovič (65. Niarchos), Gavrič (29. Herc)



Košice: Kira – Golikov (46. Jakubko), Krivák, Šindelář, Mizerák – Gallovič (78. Sovič), Qose – Pačinda, Faško (46. Fabiš), Turčák (46. Sagna) – Medved (68. Vasiľ)

AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce 2:0 (1:0)



Góly: 35. Ibrahim, 81. Soares. Rozhodovali: Kišš – Jánošík, Čajka, ŽK: Bariš, Hollý, Kmeť - Bahi, Száraz.



Trenčín: Vozinha – Kmeč, Bondarenko, Stojlavljevič, Kozlovský - Gajdoš (67. Hollý), Bariš, Ibrahim (90.+1 Bagin) – Dos Santos (67. Gong), Kupusovič (85. Akila), Soares (90.+1 Demitra)



Michalovce: Száraz – Magda (86. Šimko), Volanakis, Marjanovič, Bahi – Vaško (61. Danko), Bednár, Marcin, Shimamura (46. Steinhübel), Žofčák (86. Sova) – Pavúk (61. Adekunle)

Bratislava 5. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava iba remizovali v 2. kole Niké ligy doma s Duklou Banská Bystrica 2:2. Po minulotýždňovej bezgólovej remíze v Košiciach tak úradujúci majster stále čaká na prvé víťazstvo v ligovej sezóne.Bystričania išli do vedenia v 11. minúte zásluhou Enza Maura Arevala Acostu, ale po góle chorvátskeho stredopoliara Marka Toliča v 37. minúte sa Slovan nadýchol k obratu. V závere polčasu nepremenil Vladimír Weiss pokutový kop, ale po prestávke po jeho prihrávke skóroval zblízka ghanský útočník Malik Abubakari. Hosťom však vyšla v 87. minúte štandardka, keď sa po rohovom kope presadil hlavou Timotej Záhumenský a zariadil deľbu bodov.."Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda v druhom kole Niké ligy s prehľadom zdolali nováčika FC Košice 5:2. Vicemajster rozhodol o výsledku už počas prvého polčasu, keď strelil tri góly.Dunajská Streda a Košice sa stretli na ligovom trávniku opäť po ôsmich rokoch. Erik Pačinda odohral svoj jubilejný dvojstý zápas v najvyššej súťaži. Za DAC nastúpil prvýkrát v bráne Aleksandar Popovič. V drese domácich strelil dva góly Nikola Krstovič, ku ktorému sa pridali Yhoan Andzouana, Ammar Ramadan a Zoran Záhradník. Hostia už len skorigovali skóre, keď sa presadili Marcel Vasiľ a Pačinda.Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v sobotnom zápase 2. kola Niké ligy doma nad MFK Zemplín Michalovce 2:0. Domáci majú po dvoch dueloch na svojom konte plný počet bodov a patrí im priebežené prvé miesto v tabuľke. Michalovčania zatiaľ získali len bod.Trenčania otvorili skóre duelu v 35. minúte, keď sa presadil Rahim Ibrahim. V druhom dejstve potvrdil víťazstvo Eynel Soares. Hostia mali celkovo 11 streleckých pokusov, no nedokázali prekonať brankára Vozinhu.