Futbalisti Slovana Bratislava prehrali s Trenčínom
Trenčania zastavili sériu piatich ligových zápasov bez víťazstva a polepšili si v boji o záchranu.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 14. februára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v sobotňajšom zápase 20. kola Niké ligy s Trenčínom 0:2. Prekvapujúce víťazstvo hostí režíroval dvojgólový strelec Eynel Soares, brankára „belasých“ Martina Trnovského prekonal v 5. a 27. minúte.
Slovan nezvýšil na čele neúplnej tabuľky štvorbodový náskok pred Dunajskou Stredou, ktorá nastúpi v nedeľu proti Komárnu. Sériový majster prehral v tomto ročníku už štvrtý ligový zápas, tretí na Tehelnom poli. Predtým tu dokázali uspieť aj Prešov a Ružomberok.
Trenčania zastavili sériu piatich ligových zápasov bez víťazstva a polepšili si v boji o záchranu. Priebežne sa dostali pred Prešov a Komárno na ôsmu priečku. Z troch bodov sa radovali prvýkrát od 8. novembra, vtedy zverenci trénera Ricarda Moniza zdolali Košice.
Niké liga - 20. kolo:
ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 0:2 (0:2)
Góly: 5. a 27. Soares. Rozhodovali: Kráľovič - Zemko, Košecký. Bez kariet, 4917 divákov.
Slovan: Trnovský - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Ignatenko, Pokorný (46. Griger), Weiss (78. Yirajang) - Marcelli (74. Mak), Kucharevič (74. Jankovič), Gajdoš (46. Barseghjan)
Trenčín: Katič - Pavek, Križan, Bessile, Brandis - Hájovský - Jepihhin (46. Adamkovič), Musaba, Poom (28. Baždarič), Soares (82. Bangs) - David (66. Doesburg)
Hlasy po zápase /TASR/:
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Za dnešný výkon sme si nezaslúžili nič. Veril som tomu mužstvu, ktoré odohralo výborný zápas v Dunajskej Strede, kde sme urobili krok vpred a dnes zasa dva späť. Náznaky sme mali, ale zahrali sme veľmi zle. Dostali sme dva identické góly, pred ktorými sme prepadli v defenzíve. Sklamanie je veľké, darovali sme body Trenčínu, ktorý bol dobre pripravený. Asi som mal viac riskovať a dať od začiatku čerstvých hráčov. Dnes sme zlyhali všetci.“
Vladimír Weiss ml., kapitán Slovana: „Nepristúpili sme k zápasu tak, ako by sme chceli. Všetci sme boli od prvej minúty nervózni. Trenčania boli na nás pripravení, napádali nás. Ich víťazstvo je zaslúžené. My sme si nevedeli pripraviť šance tak ako v Dunajskej Strede. Sme si toho vedomí, za výkon sa neskrývame. Stáva sa však veľmi často, že po výbornom výkone príde potom takýto slabší.“
Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Po prehre 0:4 s Podbrezovou tu teraz sedím veľmi šťastný. Slovan je veľký tím, víťazstvo nad ním si vážime, je pre nás veľmi dôležité. K zápasu sme pristúpili pragmaticky. Eynel ukázal svoje skúsenosti a to, prečo sme ho k nám brali. Celý tím veľmi dobre bránil. Slovan bol aj za stavu 0:2 nebezpečný, ale nám sa podarilo ubrániť výsledok.“
Richard Križan, stopér Trenčína: „Fantastický pocit, do poslednej minúty sme na ihrisku dreli a nechali tam všetko. Slovan je moje bývalé pôsobisko, o to väčšia motivácia bola pre mňa zvíťaziť tu. Z našej strany musela prísť odpoveď po prehre s Podbrezovou. Môžeme byť hrdí na to, ako sme sa dnes prezentovali na Tehelnom poli.“
